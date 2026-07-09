Здесь появился первый университет за Уралом, и сегодня каждый седьмой житель Томска — студент.
Я покажу вам старейшие институтские корпуса, проведу по профессорским кварталам и расскажу, как небольшой город стал крупным научным центром.
Экскурсия будет особенно интересна абитуриентам и всем тем, кто хочет окунуться в атмосферу университетского кампуса.
Я покажу вам старейшие институтские корпуса, проведу по профессорским кварталам и расскажу, как небольшой город стал крупным научным центром.
Экскурсия будет особенно интересна абитуриентам и всем тем, кто хочет окунуться в атмосферу университетского кампуса.
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с историей ведущих вузов города и узнаете, чем каждый из них знаменит:
— Томский государственный университет (Императорский)
— Томский политехнический университет
— Сибирский государственный медицинский университет
— Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
— Томский государственный архитектурно-строительный университет
— Томский государственный педагогический университет.
- Пройдёте по историческому кампусу первого сибирского вуза.
- Побываете в знаменитой Университетской роще, где находится памятник устроителям университета и загадочные Каменные Бабы.
- Увидите исторические корпуса и студенческий городок одного из старейших технических вузов страны.
- Услышите о покровительнице студентов — святой Татьяне.
- Осмотрите памятники первой учительнице, выпускнику и множество других необычных объектов, которые связаны с университетской жизнью.
- Прогуляетесь по Профессорской слободке с великолепными деревянными особняками, в которых жили учёные и известные томичи.
- Я поделюсь историями о студенческих традициях, городских легендах и университетской жизни прошлых поколений.
- Расскажу о знаменитых выпускниках томских вузов — от авиаконструкторов Николая Камова и Михаила Миля до космонавта Николая Рукавишникова и писателя Александра Волкова.
Организационные детали
- Едем на вашей машине, где должно быть место для гида.
- Подъём на смотровую площадку — по желанию, не входит в стоимость: 40 ₽ для школьников и пенсионеров, 50 ₽ для взрослых, действует Пушкинская карта.
- По предварительной договорённости я договорюсь о встрече с представителями приёмных комиссий вузов, посещении университетских музеев, лабораторий и других учебных объектов — согласуем в переписке.
- По запросу я организую автомобильную или автобусную экскурсию за доплату:
— 1–4 чел.
- 1500 ₽
— 5–6 чел.
- 3000 ₽
— 7–14 чел.
- 5100 ₽
— 15–25 чел.
- 6000 ₽
— 26–50 чел.
- 7500 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 2447 туристов
Профессиональный гид с опытом работы более 15 лет. Экскурсия со мной — это познавательное путешествие, знакомство с самыми интересными и значимыми локациями любимого Томска. Во время экскурсии акцент делаю на исторические ценности, перспективность и привлекательность города! Многовековая история, купеческая архитектура, деревянные терема, ведущие университеты страны, необычные памятники современности и многое другое — всё это для вас с истинно сибирским гостеприимством!
Входит в следующие категории Томска
Похожие экскурсии на «Томск - студенческая столица России (на вашем авто)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 7700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Прогулка по Томску - от острога до культурного центра. Узнайте о прототипе Изумрудного города и знаменитых томичах
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
Завтра в 10:30
13 июл в 10:30
от 6900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Томск
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
13 июл в 09:00
14 июл в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
от 6500 ₽ за экскурсию