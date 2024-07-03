Экскурсии выходного дня в Томске

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Томске, цены от 2 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Томск: от динозавров до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Сегодня в 12:00
7 июля в 14:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
7 июля в 11:00
8 июля в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Закоулки и великие люди Томска
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Сегодня в 12:00
7 июля в 14:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
Первая встреча с Томском
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
8 июля в 09:30
9 июля в 09:00
2 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июля 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    Отличная экскурсия!!! Всё понравилось 👍👍👍
  • М
    Милана
    1 июля 2024
    Первая встреча с Томском
    Добрый день. Для меня это впервые - экскурсия по городам Сибири, обычно это другие страны. Но тем не менее, экскурсия была познавательной. Ольга увлеченный рассказчик, время прошло с пользой, позновательно и душевно.
  • Е
    Евгения
    25 июня 2024
    Первая встреча с Томском
    Ольга - прекрасная гид! Огромный опыт, досконально знание деталей, подстраивается под пожелания туриста и просто очень приятный человек. С удовольствием рекомендую всем и каждому. Ловите её, пока она опять не уехала работать в Москву!
  • Е
    Екатерина
    13 июня 2024
    Первая встреча с Томском
    Экскурсия прошла в формате живого и не принужденного диалога, нам очень понравилось.
  • О
    Ольга
    12 июня 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Арина очень приятный, внимательный человек и отличный рассказчик! Показывает не только традиционные, но и неожиданные, тем не менее значимые для
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    истории Томска места, вовлекает слушателей в диалог. Очень рекомендуем, скучно точно не будет! Так случилось, что экскурсия Арины, являющаяся обзорной, была у нас заключительной в наши три с половиной дня в Томске, и во многом благодаря ей мы увезли с собой самые тёплые впечатления о городе и томичах.

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
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    и интересными местами. Особенно нам понравился родник, который самый бы мы точно не нашли, и что гид обращает внимание на мелочи: маскароны, кирпичики с клеймами, арт-заплатки (это такие красивые керамические плитки по всему городу). Очень интересный, эмоциональный рассказ. Слушать очень приятно и информация легко воспринимается👍🏻👍🏻👍🏻

    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город
  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
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    непринужденно, информацию очень легко воспринималась, так как Арина говорила с нами "на одном языке", а не заученными фразами из книжек. Мы довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто любит нестандартные маршруты.

  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
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    ходе экскурсии, а после дала советы, куда ещё сходить в Томске, поделилась своими любимыми местами. а нам очень важно пройти именно по любимым местам местных жителей. экскурсия сама по себе очень интересная, я такие ещё не встречала. все гармонично, узнали про архитектуру, людей, несколько легенд и тайных мест, куда сами бы не добрались. Приедем еще!

  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Томск: от динозавров до наших дней
  2. Томск вчера, сегодня, завтра
  3. Закоулки и великие люди Томска
  4. Первая встреча с Томском
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Воскресенская церковь
  3. Дом с драконами
  4. Богородице-Алексеевский монастырь
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Памятник счастью
  9. Белое озеро
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Томску в июле 2024
Сейчас в Томске в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 700 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Томске на 2024 год на выходные, 59 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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