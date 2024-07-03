1 чел.
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скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Сегодня в 12:00
7 июля в 14:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
7 июля в 11:00
8 июля в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Сегодня в 12:00
7 июля в 14:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
8 июля в 09:30
9 июля в 09:00
2 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 июля 2024Отличная экскурсия!!! Всё понравилось 👍👍👍
- ММилана1 июля 2024Добрый день. Для меня это впервые - экскурсия по городам Сибири, обычно это другие страны. Но тем не менее, экскурсия была познавательной. Ольга увлеченный рассказчик, время прошло с пользой, позновательно и душевно.
- ЕЕвгения25 июня 2024Ольга - прекрасная гид! Огромный опыт, досконально знание деталей, подстраивается под пожелания туриста и просто очень приятный человек. С удовольствием рекомендую всем и каждому. Ловите её, пока она опять не уехала работать в Москву!
- ЕЕкатерина13 июня 2024Экскурсия прошла в формате живого и не принужденного диалога, нам очень понравилось.
- ООльга12 июня 2024Арина очень приятный, внимательный человек и отличный рассказчик! Показывает не только традиционные, но и неожиданные, тем не менее значимые для
- ААнна5 июня 2024Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
- ККатерина1 июня 2024Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
- ККристина29 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
- ЕЕвгения24 мая 2024Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
- ННаталья10 мая 202409.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «На выходные»
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