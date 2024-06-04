Река Тверца – экскурсии в Торжке

Найдено 5 экскурсий в категории «Река Тверца» в Торжке, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
250 отзывов
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
Завтра в 09:30
17 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Торжок сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
68 отзывов
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
10 июня в 14:00
13 июня в 15:00
5 000 за всё до 5 чел.
Торжок: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Торжок: путешествие во времени
Погрузитесь в 1000-летнюю историю Торжка, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и узнайте интересные факты о городе
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 19:00
10 июня в 08:00
3 800 за всё до 10 чел.
По Торжку пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие
Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения
22 июля в 12:00
30 июля в 12:00
11 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Могу советовать и вам! Георгий - человек-энтузиаст, знает город и его историю отлично. Уверена, ответит на любой вопрос! На прогулку по Торжку обуйте кроссовки-не благодарите))
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    Большое спасибо Георгию за увлекательную экскурсию! Не заметили, как пролетело время. Понравилось все: подача материала, маршрут, готовность ответить на любые вопросы. Видно, что экскурсовод любит город и отлично знает его историю.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
    нашим гидом был Георгий, нам понравился. молодой, энергичный, образованный. любящий свой город. Рекомендуем:)
  • В
    Валерия
    26 мая 2024
    Торжок сквозь века
    Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к
    читать дальше

    профессии. По прибытию домой захотелось снова углубиться в исторические сведения г. Торжка, почитать книги, которые приобрели в храме. Город уютный, милый, зелёный. Вкусно пообедали в "Ониксе". Устали, но очень рады, что побывали в Торжке. Будем с теплотой вспоминать!

  • Л
    Лейла
    23 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Коллектив пенсионеров и пенсионерок остался очнь доволен)
  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Большое спасибо Любви за прекрасную экскурсию. Глубокие знания истории и всех достопримечательностей.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Торжок сквозь века
    Ирина провела для нас прекрасную пешую экскурсию по Торжку. Очень живо,,интересно и непринужденно мы познакомились с историей города. Несмотря на холодную погоду, два часа пролетели очень быстро.
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Ольга - отличный профессиональный своего дела. Интересно, информативно и очень познавательно. Рекомендую!
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Нам все понравилось, экскурсовод супер, рекомендуем
  • В
    Виктория
    5 мая 2024
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Экскурсия интересная мы узнали много нового

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Река Тверца»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
  2. Торжок сквозь века
  3. Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
  4. Торжок: путешествие во времени
  5. По Торжку пешком и на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "Река Тверца" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 404 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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