1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
Завтра в 09:30
17 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
10 июня в 14:00
13 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Торжок: путешествие во времени
Погрузитесь в 1000-летнюю историю Торжка, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и узнайте интересные факты о городе
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 19:00
10 июня в 08:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие
Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения
22 июля в 12:00
30 июля в 12:00
11 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина4 июня 2024Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Могу советовать и вам! Георгий - человек-энтузиаст, знает город и его историю отлично. Уверена, ответит на любой вопрос! На прогулку по Торжку обуйте кроссовки-не благодарите))
- ММария3 июня 2024Большое спасибо Георгию за увлекательную экскурсию! Не заметили, как пролетело время. Понравилось все: подача материала, маршрут, готовность ответить на любые вопросы. Видно, что экскурсовод любит город и отлично знает его историю.
- ЕЕлена31 мая 2024нашим гидом был Георгий, нам понравился. молодой, энергичный, образованный. любящий свой город. Рекомендуем:)
- ВВалерия26 мая 2024Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к
- ЛЛейла23 мая 2024Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Коллектив пенсионеров и пенсионерок остался очнь доволен)
- ЕЕвгения19 мая 2024"С любовью о Торжке" Галина рассказывала так вдохновенно и с такой любовью, что невозможно было не проникнуться историей этого города. Нам очень повезло с экскурсоводом! Гуляли два часа, но нисколько не устали и с удовольствием слушали бы еще и еще
- ИИлья19 мая 2024Большое спасибо Любви за прекрасную экскурсию. Глубокие знания истории и всех достопримечательностей.
- ГГалина15 мая 2024Галина отличный гид, любящий свой город! Было очень интересно, несмотря на то, что в Торжке уже были! Время пролетело незаметно! Спасибо!
- ЕЕлена15 мая 2024Ирина провела для нас прекрасную пешую экскурсию по Торжку. Очень живо,,интересно и непринужденно мы познакомились с историей города. Несмотря на холодную погоду, два часа пролетели очень быстро.
- ЮЮлия12 мая 2024Ольга - отличный профессиональный своего дела. Интересно, информативно и очень познавательно. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Тверецкая набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "Тверецкая набережная" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 409 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Торжке на 2024 год по теме «Тверецкая набережная», 409 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август