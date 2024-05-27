1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: на площади 9 января
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Торжок: путешествие во времени
Погрузитесь в 1000-летнюю историю Торжка, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и узнайте интересные факты о городе
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 19:00
10 июня в 08:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоза27 мая 2024Очень интересная получилась экскурсия! Игорь очень интересно рассказывает! Торжок замечательный и очень красивый город!
- ЛЛейла23 мая 2024Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Коллектив пенсионеров и пенсионерок остался очнь доволен)
- ААнна22 мая 2024Приехали в город первый раз, решили взять обзорную экскурсию, чтобы увидеть основные достопримечательности. В целом экскурсия понравилась, но в маршрут хотелось бы чтобы добавили посещение Кремля.
- ИИлья19 мая 2024Большое спасибо Любви за прекрасную экскурсию. Глубокие знания истории и всех достопримечательностей.
- ООльга15 мая 2024Очень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах из жизни города, о которых
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо Екатерине большое за экскурсию! С такой любовью и интересом рассказывает о своем родном городе! Мы были с дочкой 9ти
- ННаталья12 мая 2024Экскурсия, проведенная Игорем, очень помогла узнать и понять Торжок! Была интересна и взрослым и детям!
- ММарина9 мая 2024Нам все понравилось, экскурсовод супер, рекомендуем
- PPavel8 мая 2024Грамотно со знанием вопроса. Рекомендуем. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Воскресенский девичий монастырь»
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