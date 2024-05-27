читать дальше не прочтешь ни в каких путеводителях, и Екатерина в этом смысле не подвела 😃. Интересная экскурсия. Торжок оказался очень милым и приятным городом, планируем еще не раз посетить его.

Очень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах из жизни города, о которых