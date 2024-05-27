Воскресенский девичий монастырь – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Воскресенский девичий монастырь» в Торжке, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Торжок: прогулка по старинным улицам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
Добро пожаловать в Торжок
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: на площади 9 января
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 400 за всё до 10 чел.
Торжок: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Торжок: путешествие во времени
Погрузитесь в 1000-летнюю историю Торжка, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и узнайте интересные факты о городе
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 19:00
10 июня в 08:00
3 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роза
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Очень интересная получилась экскурсия! Игорь очень интересно рассказывает! Торжок замечательный и очень красивый город!
  • Л
    Лейла
    23 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Коллектив пенсионеров и пенсионерок остался очнь доволен)
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Приехали в город первый раз, решили взять обзорную экскурсию, чтобы увидеть основные достопримечательности. В целом экскурсия понравилась, но в маршрут хотелось бы чтобы добавили посещение Кремля.
  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Большое спасибо Любви за прекрасную экскурсию. Глубокие знания истории и всех достопримечательностей.
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Очень люблю экскурсии от коренных жителей. На таких прогулках можно узнать о каких-то интересных фактах из жизни города, о которых
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    не прочтешь ни в каких путеводителях, и Екатерина в этом смысле не подвела 😃. Интересная экскурсия. Торжок оказался очень милым и приятным городом, планируем еще не раз посетить его.

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  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Спасибо Екатерине большое за экскурсию! С такой любовью и интересом рассказывает о своем родном городе! Мы были с дочкой 9ти
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    лет, даже она отметила, что все прошло легко, познавательно и не занудно. Екатерина - профессионал своего дела с широким кругозором. Спасибо огромное!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Экскурсия, проведенная Игорем, очень помогла узнать и понять Торжок! Была интересна и взрослым и детям!
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Нам все понравилось, экскурсовод супер, рекомендуем
  • P
    Pavel
    8 мая 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Грамотно со знанием вопроса. Рекомендуем. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Воскресенский девичий монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "Воскресенский девичий монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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