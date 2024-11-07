3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
18 ноя в 13:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по живописному Торжку
История, архитектура и панорамные виды города на обзорной экскурсии
Начало: На Новгородской набережной
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 ноября 2024Восторг!) Рекомендую 👍🏻👍🏻👍🏻
- ООльга31 октября 2024Все отлично. Познавательно, интересно.
- ААлена18 октября 2024Великолепная экскурсия от великолепного экскурсовода. Благодаря Ольге наше первое знакомство с Торжком прошло прекрасно и интересно. Масса совершенно нескучной информации.
- ААзамат13 октября 2024Очень познавательно открыли для себя Торжок. Рекомендую.
- ЮЮрий2 октября 2024Все замечательно!
- ТТатьяна24 сентября 2024Рекомендую всем Екатерину. Очень приятно было послушать, пообщаться с человеком, который любит свой город! приедем еще и обязательно встретимся с ней в ее новом проекте!
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Почтовая улица-лестница»
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