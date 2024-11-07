Почтовая улица-лестница – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Почтовая улица-лестница» в Торжке, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Пешая
87 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
18 ноя в 13:00
6 000 за всё до 5 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам
Пешая
67 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
20 ноя в 08:00
21 ноя в 08:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Неспешная прогулка по живописному Торжку
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Неспешная прогулка по живописному Торжку
История, архитектура и панорамные виды города на обзорной экскурсии
Начало: На Новгородской набережной
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
3 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    7 ноября 2024
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Восторг!) Рекомендую 👍🏻👍🏻👍🏻
  • О
    Ольга
    31 октября 2024
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Все отлично. Познавательно, интересно.
  • А
    Алена
    18 октября 2024
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Великолепная экскурсия от великолепного экскурсовода. Благодаря Ольге наше первое знакомство с Торжком прошло прекрасно и интересно. Масса совершенно нескучной информации.
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    Кроме того, Ольга не только замечательный экскурсовод, но и очень приятный и позитивный человек. Обязательно продолжим знакомство с этим чудесным городом в компании такого классного экскурсовода!

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  • А
    Азамат
    13 октября 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Очень познавательно открыли для себя Торжок. Рекомендую.
  • Ю
    Юрий
    2 октября 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Все замечательно!
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2024
    Торжок: прогулка по старинным улицам
    Рекомендую всем Екатерину. Очень приятно было послушать, пообщаться с человеком, который любит свой город! приедем еще и обязательно встретимся с ней в ее новом проекте!

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Почтовая улица-лестница»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в ноябре 2024
Сейчас в Торжке в категории "Почтовая улица-лестница" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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