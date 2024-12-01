2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок: красота древнего города
Увлекательное путешествие по Торжку: старинные улицы, деревянные церкви и величественные монастыри ждут вашего внимания
30 дек в 12:00
31 дек в 09:00
5000₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Новгородская ул., 1а (здание администрации)
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3400₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Торжок - первое знакомство
Увидеть все знаковые места города, проникнуться его историей и насладиться прекрасными видами
4000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла1 декабря 2024Для знакомства с г. Торжок мы заказывали индивидуальную экскурсию. Наш гид - молодой человек Игорь - очень живописно и профессионально
- ММарина1 декабря 2024Мы прекрасно погуляли по Торжку. Игорь интересный рассказчик. Мы запомнили основную информацию о Торжке. Планируем вернуться. Рекомендую Игоря как экскурсовода.
- ЕЕкатерина18 ноября 2024Отличная экскурсия, спасибо большое! С удовольствием порекомендую всем друзьям.
- ЕЕлена2 ноября 2024Прекрасная экскурсия в сопровождении человека, который любит и знает свой город. Светлана прекрасный гид, очень позитивный и внимательный человек. Она
- ГГалина20 мая 2024Замечательная экскурсия. Экскурсовод Светлана очень понравилась
- ООльга14 февраля 2024Экскурсия прошла замечательно. Светлана - профессионал, отлично знает историю своего города. Подача материала была интересной, нескучной. Мы получили удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Путевой дворец Екатерины»
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