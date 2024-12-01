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рассказал нам об основных достопримечательностях Торжка, провёл по различным знаковым местам города, упомянул несколько легенд и баек, которые ходят среди жителей города. Экскурсия проходила в пеше-автомобильном формате и заняла полтора часа, то есть совсем не утомительная. Рекомендую этого экскурсовода для тех, кто хочет познакомиться с этим старинным городом!