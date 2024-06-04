А Алина Древний Торжок: прогулка вглубь эпох Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Могу советовать и вам! Георгий - человек-энтузиаст, знает город и его историю отлично. Уверена, ответит на любой вопрос! На прогулку по Торжку обуйте кроссовки-не благодарите))

М Мария Древний Торжок: прогулка вглубь эпох Большое спасибо Георгию за увлекательную экскурсию! Не заметили, как пролетело время. Понравилось все: подача материала, маршрут, готовность ответить на любые вопросы. Видно, что экскурсовод любит город и отлично знает его историю.

Е Елена Древний Торжок: прогулка вглубь эпох нашим гидом был Георгий, нам понравился. молодой, энергичный, образованный. любящий свой город. Рекомендуем:)

В Валерия Торжок сквозь века читать дальше профессии. По прибытию домой захотелось снова углубиться в исторические сведения г. Торжка, почитать книги, которые приобрели в храме. Город уютный, милый, зелёный. Вкусно пообедали в "Ониксе". Устали, но очень рады, что побывали в Торжке. Будем с теплотой вспоминать! Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к

Е Евгения Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке» "С любовью о Торжке" Галина рассказывала так вдохновенно и с такой любовью, что невозможно было не проникнуться историей этого города. Нам очень повезло с экскурсоводом! Гуляли два часа, но нисколько не устали и с удовольствием слушали бы еще и еще

Г Галина Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке» Галина отличный гид, любящий свой город! Было очень интересно, несмотря на то, что в Торжке уже были! Время пролетело незаметно! Спасибо!

Е Елена Торжок сквозь века Ирина провела для нас прекрасную пешую экскурсию по Торжку. Очень живо,,интересно и непринужденно мы познакомились с историей города. Несмотря на холодную погоду, два часа пролетели очень быстро.

Ю Юлия Торжок - северная Флоренция на Тверской земле Ольга - отличный профессиональный своего дела. Интересно, информативно и очень познавательно. Рекомендую!

А Алексей Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке» Прекрасная обзорная экскурсия, позволившая за короткое время проникнуться историей города и его архитектурой. Экскурсовод Галина в комфортной прогулке провела нас по всем основным достопримечательностям Торжка, попутно рассказывая об их значении и истории создания.