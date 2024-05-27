Экскурсии по Торжку на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Торжке, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Торжок
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: на площади 9 января
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 400 за всё до 10 чел.
По Торжку - с археологом
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
39 отзывов
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На Площади 9 января
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 700 за всё до 10 чел.
По Торжку пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие
Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения
22 июля в 12:00
30 июля в 12:00
11 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роза
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Очень интересная получилась экскурсия! Игорь очень интересно рассказывает! Торжок замечательный и очень красивый город!
  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    По Торжку - с археологом
    Игорь влюблён в своё дело и одновременно учитывает, для какой аудитории проводит экскурсию. У нас была очень неоднородная группа- взрослые
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    родители, неусидчивый ребёнок 6 лет и дедушка 85 лет, которому напротив уже сложно быстро передвигаться… ко всему прочему пошёл дождь и было холодно…. но Игорь смог заинтересовать ребёнка и подстроить маршрут под наши интересы. Ещё раз спасибо ему за интересный рассказ про Торжок и архелогию…

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Экскурсия, проведенная Игорем, очень помогла узнать и понять Торжок! Была интересна и взрослым и детям!
  • P
    Pavel
    8 мая 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Грамотно со знанием вопроса. Рекомендуем. Спасибо
  • М
    Марина
    30 апреля 2024
    По Торжку - с археологом
    Экскурсию покупала в подарок родителям. Им очень понравилось, открыли для себя много нового, с экскурсоводом было супер комфортно. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    10 марта 2024
    По Торжку - с археологом
    Не сомневайтесь! Игорь -прекрасный рассказчик, сумел заинтересовать взрослых и ребенка 8 лет. История в срезе археологии, факты которые не везде можно прочитать самим, фотографии ушедшей эпохи и невероятное погружение в мир прошлого в настоящем. 🙌
  • В
    Вера
    2 ноября 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Очарованы Торжком и его окрестностями в аспекте творчества архитектора Николая Львова во время рассказа и показа этих сокровищ экскурсоводом Любовью!!!
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    Кроме того, что Любовь великолепно ориентируется в сложнейших архитектурных теоретических тонкостях, блестяще владеет многоплановым историческим материалом, но еще удивительно приятный и легкий человек в общении. К большому своему сожалению, мы опаздали к началу экскурсии на час и вместо, того, чтобы услышать правомерное недовольство услышали очень доброжелательное начало экскурсии с вопросами что бы нам хотелось посмотреть и услышать. То есть вся экскурсия была пролностью заточена на наши интересы и архитектурно-исторические пристрастия. И, наконец, хотя с этого нужно было,конечно, начать Любовь - красавица!

  • И
    Ирина
    18 августа 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Экскурсоводу БРАВО!!! Если бы большинство гидов по России были такие,как Любовь,то подавляющее большинство туристов с заграницы переключились бы на нашу
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    страну. С первых минут стало понятно,что Любовь очень любит то,чем занимается. С этих самых первых минут мы начали получать огромное количество безумно интересной информации из разных областей,но все по теме нашей поездки☺️☺️☺️. она очень увлеченный и разносторонний человек. Сама поездка была очень грамотно спланирована. Мы увидели и усадьбу и весь Торжок. Помимо основного маршрута заехали к могиле Анны Керн. По дороге узнали много интересного об этой женщине и не только о ней. Слушали открыв рты. И в самом старинном и уютном Торжке все успели. Даже отведали очень вкусных Пожарских котлет и поработал золотошвеями. И лично я,благодаря Любе, открыла для себя такую незаурядную личность,как архитектор-палладианец Львов Николай Александрович. Люба,ещё раз огромное спасибо за этой день.

  • А
    Артём
    9 мая 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Очень интересно, глубоко и познавательно. Огромная благодарность Любе за интересный рассказ и интересно проведённый день в Торжке. Хочется вернуться и ещё больше услышать и увидеть.

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «На машине»

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  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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