1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: на площади 9 января
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На Площади 9 января
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие
Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения
22 июля в 12:00
30 июля в 12:00
11 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоза27 мая 2024Очень интересная получилась экскурсия! Игорь очень интересно рассказывает! Торжок замечательный и очень красивый город!
- ВВладимир13 мая 2024Игорь влюблён в своё дело и одновременно учитывает, для какой аудитории проводит экскурсию. У нас была очень неоднородная группа- взрослые
- ННаталья12 мая 2024Экскурсия, проведенная Игорем, очень помогла узнать и понять Торжок! Была интересна и взрослым и детям!
- PPavel8 мая 2024Грамотно со знанием вопроса. Рекомендуем. Спасибо
- ММарина30 апреля 2024Экскурсию покупала в подарок родителям. Им очень понравилось, открыли для себя много нового, с экскурсоводом было супер комфортно. Рекомендую!
- ННадежда10 марта 2024Не сомневайтесь! Игорь -прекрасный рассказчик, сумел заинтересовать взрослых и ребенка 8 лет. История в срезе археологии, факты которые не везде можно прочитать самим, фотографии ушедшей эпохи и невероятное погружение в мир прошлого в настоящем. 🙌
- ВВера2 ноября 2022Очарованы Торжком и его окрестностями в аспекте творчества архитектора Николая Львова во время рассказа и показа этих сокровищ экскурсоводом Любовью!!!
- ИИрина18 августа 2022Экскурсоводу БРАВО!!! Если бы большинство гидов по России были такие,как Любовь,то подавляющее большинство туристов с заграницы переключились бы на нашу
- ААртём9 мая 2022Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Очень интересно, глубоко и познавательно. Огромная благодарность Любе за интересный рассказ и интересно проведённый день в Торжке. Хочется вернуться и ещё больше услышать и увидеть.
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Торжке на 2024 год на машине, 126 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август