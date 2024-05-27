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страну. С первых минут стало понятно,что Любовь очень любит то,чем занимается. С этих самых первых минут мы начали получать огромное количество безумно интересной информации из разных областей,но все по теме нашей поездки☺️☺️☺️. она очень увлеченный и разносторонний человек. Сама поездка была очень грамотно спланирована. Мы увидели и усадьбу и весь Торжок. Помимо основного маршрута заехали к могиле Анны Керн. По дороге узнали много интересного об этой женщине и не только о ней. Слушали открыв рты. И в самом старинном и уютном Торжке все успели. Даже отведали очень вкусных Пожарских котлет и поработал золотошвеями. И лично я,благодаря Любе, открыла для себя такую незаурядную личность,как архитектор-палладианец Львов Николай Александрович. Люба,ещё раз огромное спасибо за этой день.