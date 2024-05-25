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достопримечательностях и важных событиях в истории города. Также мы побывали в музее золотного шитья и доме пояса, где нам рассказали об истории золотного шитья в Торжке, истории поясов как предмета одежды. Было очень интересно узнать о существовании такого занятия и вида искусства, как золотное шитья. В тур также был включен матер-класс по золотному шитью, где нам показали простые приемы шитья, и мы своими руками вышили дорогу из Москвы в Санкт-Петербург. Помимо этого, нас очень вкусно покормили в кафе "Лира" и показали мастер-класс по приготовлению знаменитых пожарских котлет, а встречала нас и рассказывала обо всем хозяйка в образе Дарьи Пожарской, автора рецепта пожарских котлет. Подводя итог, экскурсия была организована на высоком уровне, мы очень рады, что выбрали ее, а не отправились осматривать город самостоятельно. Если собираетесь побывать в Торжке, рекомендуем купить данную экскурсию.