Mikhail проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Самое-самое в Торжке

Вы погуляете по старинным улицам Торжка и узнаете самые интересные факты его тысячелетней истории 📖. Увидите ручей Здоровец и посетите Новоторжский кремль и один из древнейших монастырей России — Борисоглебский мужской монастырь, переживший множество невзгод. А также познакомитесь с древним промыслом торжокских золотошвей и продегустируете главный гастрономический бренд города — любимые Пушкиным пожарские котлеты.

Торжок и великие люди

Культурный и светский рассвет Торжка пришелся на XVIII-XIX века. Вы услышите, с чем он был связан, и рассмотрите сохранившуюся историческую застройку того периода. А также узнаете о жившем тогда гении Николае Львове, фантастически успешном в каждом из своих начинаний: от архитектуры до поэзии, от музыки до геологии. Мы расскажем, как новаторский взгляд Львова повлиял на современный облик Торжка, и покажем здания, построенные по его проектам.

Организационные детали