Mikhail проводит ещё 1 экскурсию

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Знакомьтесь, Торжок!

Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии

Mikhail
Mikhail – экскурсионное агентство из Торжока
Торжок впечатлит вас торжественными храмами, соборами и церквями, живописным ландшафтом и драматичной биографией.

С X по XVI века он постоянно подвергался разорению, несколько раз был практически полностью уничтожен.

При этом каждый раз восстанавливался и продолжал развиваться! Вы раскроете секрет его силы и прочувствуете самобытный местный колорит.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Знакомьтесь, Торжок!
Знакомьтесь, Торжок!

Что вас ожидает

Самое-самое в Торжке
Вы погуляете по старинным улицам Торжка и узнаете самые интересные факты его тысячелетней истории 📖. Увидите ручей Здоровец и посетите Новоторжский кремль и один из древнейших монастырей России — Борисоглебский мужской монастырь, переживший множество невзгод. А также познакомитесь с древним промыслом торжокских золотошвей и продегустируете главный гастрономический бренд города — любимые Пушкиным пожарские котлеты.

Торжок и великие люди
Культурный и светский рассвет Торжка пришелся на XVIII-XIX века. Вы услышите, с чем он был связан, и рассмотрите сохранившуюся историческую застройку того периода. А также узнаете о жившем тогда гении Николае Львове, фантастически успешном в каждом из своих начинаний: от архитектуры до поэзии, от музыки до геологии. Мы расскажем, как новаторский взгляд Львова повлиял на современный облик Торжка, и покажем здания, построенные по его проектам.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна в полностью пешеходном или авто-пешеходном формате (на вашей машине). Также мы можем предоставить автомобиль за дополнительную стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Знакомьтесь, Торжок!
Знакомьтесь, Торжок!
Знакомьтесь, Торжок!
Знакомьтесь, Торжок!
Знакомьтесь, Торжок!
Знакомьтесь, Торжок!
Знакомьтесь, Торжок!
Знакомьтесь, Торжок!
Знакомьтесь, Торжок!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mikhail
Mikhail
Меня зовут Михаил, я родился и вырос в Торжке. Много путешествовал и в какой-то момент решил внести вклад в развитие родного города и основать местную туристическую компанию со стандартами обслуживания мирового уровня. Наша главная идея — в максимальной персонализации экскурсий. Мы относимся к гостям как к своим друзьям и всегда открыты к индивидуальным пожеланиям и предложениям!
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Mikhail проводит ещё 1 экскурсию

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1 отзыв
Динамичная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города с активной «сменой декораций»

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