Mikhail проводит ещё 1 экскурсию

Самое-самое в Торжке Вы погуляете по старинным улицам Торжка и узнаете самые интересные факты его тысячелетней истории 📖. Увидите ручей Здоровец и посетите Новоторжский кремль и один из древнейших монастырей России — Борисоглебский мужской монастырь, переживший множество невзгод. А также познакомитесь с древним промыслом торжокских золотошвей и продегустируете главный гастрономический бренд города — любимые Пушкиным пожарские котлеты.
Торжок и великие люди Культурный и светский рассвет Торжка пришелся на XVIII-XIX века. Вы услышите, с чем он был связан, и рассмотрите сохранившуюся историческую застройку того периода. А также узнаете о жившем тогда гении Николае Львове, фантастически успешном в каждом из своих начинаний: от архитектуры до поэзии, от музыки до геологии. Мы расскажем, как новаторский взгляд Львова повлиял на современный облик Торжка, и покажем здания, построенные по его проектам.
Организационные детали
Экскурсия возможна в полностью пешеходном или авто-пешеходном формате (на вашей машине). Также мы можем предоставить автомобиль за дополнительную стоимость.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Михаил, я родился и вырос в Торжке. Много путешествовал и в какой-то момент решил внести вклад в развитие родного города и основать местную туристическую компанию со стандартами обслуживания мирового уровня. Наша главная идея — в максимальной персонализации экскурсий. Мы относимся к гостям как к своим друзьям и всегда открыты к индивидуальным пожеланиям и предложениям!