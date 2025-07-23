К Константин Торжок: путешествие во времени Дата посещения: 22 июля 2025 Замечательная, содержательна экскурсия по городу с человеком влюбленным в свою профессию и малую Родину

Н Наталья Торжок - северная Флоренция на Тверской земле Классный гид Ольга глубоко владеет материалом интересно рассказывает.

М Максим Торжок: путешествие во времени Великолепная экскурсия по истории Торжка! Экскурсовод и организатор Любовь - живёт историей этого города, настоящая хранительница тайн Торжка. Одного дня не хватит, если ехать с Семьёй, два - в самый раз.

Н Наталья Торжок - северная Флоренция на Тверской земле Экскурсия с Ольгой нам очень понравилась. Было интересно гулять по городу и слушать Ольгу. Многие знаковые места посетили. Ольга посоветовала где купить сувениры и где пообедать вкусно.

н нина Торжок - северная Флоренция на Тверской земле Экскурсия прошла великолепновсем рекомендуем экскурсовод Ольга морозова отлично знает материал

В Виталий Торжок - северная Флоренция на Тверской земле Ольга это настоящий клад. 2, 3 или 5 часов экскурсии не имеет значения. Время останавливается.

О Олечка Торжок - северная Флоренция на Тверской земле Ольга, спасибо большое за интересный рассказ об истории города Торжок! Экскурсия очень понравилась!!! Все было изложено с интересными деталями о людях города Торжок. Узнали много интересного и полезного.

В Вероника Торжок: путешествие во времени Очень понравилась экскурсия. Любовь может рассказывать о прекрасном городе Торжок просто бесконечно, и слушать её не устаёшь. Спасибо за такое прекрасное погружение в атмосферу умиротворения и покоя.

С Светлана Торжок: путешествие во времени Были на экскурсии с семьей 2 августа 2025 года.

Любовь - огромное спасибо. Очень Рекомендую!

Т Татьяна Торжок - северная Флоренция на Тверской земле Спасибо Ольге за увлекательное путешествие в город. Мы остались очень довольны!

Рекомендуем от всей души!!!

И Ирина Торжок: путешествие во времени Приятно было послушать профессионала, рекомендую.

С Светлана Торжок - северная Флоренция на Тверской земле читать дальше Очень интересная и красочная экскурсия! Не перегружено датами, разбавлено интересными историями о городе и его жителях, индивидуальный подход к каждому заказчику! Ценно!

Торжок с Ольгой завоевал наше сердце! Однозначно рекомендуем только Ольгу! Не пожалеете! Ольга - великолепный рассказчик! На столько структурированный захватывающий рассказ, отличная дикция, чувство юмора, бескрайние знания и ее обаяние! Это восторг!

И Ирена Торжок - северная Флоренция на Тверской земле Ольга,просто останется в вашей памяти навсегда!

А Александр Торжок: путешествие во времени Очень приятный голос, располагает к себе сразу, готова с легкостью ответить все вопросы, маршрут отличный и с топовыми локациями, фоток можно наделать на год вперед. Очень сильно понравилось. Спасибо.

И Ираида Торжок - северная Флоренция на Тверской земле читать дальше и история страны, и конечно, о людях, связанных с этим замечательным городом, об обычаях жителей и исторических зданиях, и почти четыре часа пролетели как один миг. Спасибо огромное Ольге, а Торжку хочется пожелать процветания! Экскурсия по Торжку с Ольгой - это захватывающий рассказ о Торжке, его истории, в которой, как в капле воды отражается

М Михаил Торжок - северная Флоренция на Тверской земле Отличная экскурсия!

В Валентина Торжок - северная Флоренция на Тверской земле Были в Торжке проездом, посетили замечательную экскурсию. Экскурсовод Ольга - прекрасный рассказчик, знаток города, человек с великолепным чувством юмора, искренне любящий свой город и профессию. Спасибо ей за удовольствие от общения. Торжка «оказалось мало», обязательно вернёмся!

В Виталий Торжок: путешествие во времени Большое спасибо экскурсовору Любови за интересную, насыщенную историческим фактами, и хорошо организованную экскурсию. Узнали много интересного о Торжке и его выдающихся жителях.

М Марина Торжок - северная Флоренция на Тверской земле читать дальше познавать город, его историю, видеть его великие достопримечательности с человеком знающим, любящим своего дело и свой город! Впереди у Торжка большое туристическое будущее!! Впереди много реставрационных работ, сложных и долгих!!

Благодарим вас, Ольга! Торжок это город Памятник!!! Как прекрасно показала нам его Ольга! Тема экскурсии Торжок - северная Флоренция на Тверской земле. Замечательно