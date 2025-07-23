Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборЗавораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин23 июля 2025Торжок: путешествие во времениДата посещения: 22 июля 2025Замечательная, содержательна экскурсия по городу с человеком влюбленным в свою профессию и малую Родину
- ННаталья10 ноября 2025Классный гид Ольга глубоко владеет материалом интересно рассказывает.
- ММаксим14 октября 2025Великолепная экскурсия по истории Торжка! Экскурсовод и организатор Любовь - живёт историей этого города, настоящая хранительница тайн Торжка. Одного дня не хватит, если ехать с Семьёй, два - в самый раз.
- ННаталья12 октября 2025Экскурсия с Ольгой нам очень понравилась. Было интересно гулять по городу и слушать Ольгу. Многие знаковые места посетили. Ольга посоветовала где купить сувениры и где пообедать вкусно.
- ннина6 октября 2025Экскурсия прошла великолепновсем рекомендуем экскурсовод Ольга морозова отлично знает материал
- ВВиталий3 сентября 2025Ольга это настоящий клад. 2, 3 или 5 часов экскурсии не имеет значения. Время останавливается.
- ООлечка16 августа 2025Ольга, спасибо большое за интересный рассказ об истории города Торжок! Экскурсия очень понравилась!!! Все было изложено с интересными деталями о людях города Торжок. Узнали много интересного и полезного.
- ВВероника10 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Любовь может рассказывать о прекрасном городе Торжок просто бесконечно, и слушать её не устаёшь. Спасибо за такое прекрасное погружение в атмосферу умиротворения и покоя.
- ССветлана9 августа 2025Были на экскурсии с семьей 2 августа 2025 года.
Любовь - огромное спасибо. Очень Рекомендую!
- ТТатьяна7 августа 2025Спасибо Ольге за увлекательное путешествие в город. Мы остались очень довольны!
Рекомендуем от всей души!!!
- ИИрина20 июля 2025Приятно было послушать профессионала, рекомендую.
- ССветлана18 июля 2025Ольга - великолепный рассказчик! На столько структурированный захватывающий рассказ, отличная дикция, чувство юмора, бескрайние знания и ее обаяние! Это восторг!
- ИИрена1 июля 2025Ольга,просто останется в вашей памяти навсегда!
- ААлександр29 июня 2025Очень приятный голос, располагает к себе сразу, готова с легкостью ответить все вопросы, маршрут отличный и с топовыми локациями, фоток можно наделать на год вперед. Очень сильно понравилось. Спасибо.
- ИИраида14 июня 2025Экскурсия по Торжку с Ольгой - это захватывающий рассказ о Торжке, его истории, в которой, как в капле воды отражается
- ММихаил6 июня 2025Отличная экскурсия!
- ВВалентина6 июня 2025Были в Торжке проездом, посетили замечательную экскурсию. Экскурсовод Ольга - прекрасный рассказчик, знаток города, человек с великолепным чувством юмора, искренне любящий свой город и профессию. Спасибо ей за удовольствие от общения. Торжка «оказалось мало», обязательно вернёмся!
- ВВиталий25 мая 2025Большое спасибо экскурсовору Любови за интересную, насыщенную историческим фактами, и хорошо организованную экскурсию. Узнали много интересного о Торжке и его выдающихся жителях.
- ММарина22 мая 2025Торжок это город Памятник!!! Как прекрасно показала нам его Ольга! Тема экскурсии Торжок - северная Флоренция на Тверской земле. Замечательно
- ННадежда21 мая 2025Совместили эту экскурсию с Борисоглебским монастырем. Получилась полная картина города. Не повезло с погодой, жуткий холодный ветер забрасывал нас снегом
