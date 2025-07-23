Мои заказы

Памятник Н. А. Львову – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Н. А. Львову» в Торжке, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Пешая
3 часа
112 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические храмы и монастыри Торжка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
7200 ₽ за всё до 5 чел.
Завораживающие виды, секретные локации и знаковые места Торжка
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Завораживающие виды и локации Торжка
Обзорная экскурсия по Торжку: история, виды и уникальные места. Откройте для себя город с новой стороны, изучая его прошлое и настоящее
Начало: На ул. Дзержинского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок: путешествие во времени
Пешая
2 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    23 июля 2025
    Торжок: путешествие во времени
    Дата посещения: 22 июля 2025
    Замечательная, содержательна экскурсия по городу с человеком влюбленным в свою профессию и малую Родину
  • Н
    Наталья
    10 ноября 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Классный гид Ольга глубоко владеет материалом интересно рассказывает.
  • М
    Максим
    14 октября 2025
    Торжок: путешествие во времени
    Великолепная экскурсия по истории Торжка! Экскурсовод и организатор Любовь - живёт историей этого города, настоящая хранительница тайн Торжка. Одного дня не хватит, если ехать с Семьёй, два - в самый раз.
  • Н
    Наталья
    12 октября 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Экскурсия с Ольгой нам очень понравилась. Было интересно гулять по городу и слушать Ольгу. Многие знаковые места посетили. Ольга посоветовала где купить сувениры и где пообедать вкусно.
  • н
    нина
    6 октября 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Экскурсия прошла великолепновсем рекомендуем экскурсовод Ольга морозова отлично знает материал
  • В
    Виталий
    3 сентября 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Ольга это настоящий клад. 2, 3 или 5 часов экскурсии не имеет значения. Время останавливается.
  • О
    Олечка
    16 августа 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Ольга, спасибо большое за интересный рассказ об истории города Торжок! Экскурсия очень понравилась!!! Все было изложено с интересными деталями о людях города Торжок. Узнали много интересного и полезного.
  • В
    Вероника
    10 августа 2025
    Торжок: путешествие во времени
    Очень понравилась экскурсия. Любовь может рассказывать о прекрасном городе Торжок просто бесконечно, и слушать её не устаёшь. Спасибо за такое прекрасное погружение в атмосферу умиротворения и покоя.
  • С
    Светлана
    9 августа 2025
    Торжок: путешествие во времени
    Были на экскурсии с семьей 2 августа 2025 года.
    Любовь - огромное спасибо. Очень Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Спасибо Ольге за увлекательное путешествие в город. Мы остались очень довольны!
    Рекомендуем от всей души!!!
  • И
    Ирина
    20 июля 2025
    Торжок: путешествие во времени
    Приятно было послушать профессионала, рекомендую.
  • С
    Светлана
    18 июля 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Ольга - великолепный рассказчик! На столько структурированный захватывающий рассказ, отличная дикция, чувство юмора, бескрайние знания и ее обаяние! Это восторг!
    Очень интересная и красочная экскурсия! Не перегружено датами, разбавлено интересными историями о городе и его жителях, индивидуальный подход к каждому заказчику! Ценно!
    Торжок с Ольгой завоевал наше сердце! Однозначно рекомендуем только Ольгу! Не пожалеете!

  • И
    Ирена
    1 июля 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Ольга,просто останется в вашей памяти навсегда!
  • А
    Александр
    29 июня 2025
    Торжок: путешествие во времени
    Очень приятный голос, располагает к себе сразу, готова с легкостью ответить все вопросы, маршрут отличный и с топовыми локациями, фоток можно наделать на год вперед. Очень сильно понравилось. Спасибо.
  • И
    Ираида
    14 июня 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Экскурсия по Торжку с Ольгой - это захватывающий рассказ о Торжке, его истории, в которой, как в капле воды отражается
    и история страны, и конечно, о людях, связанных с этим замечательным городом, об обычаях жителей и исторических зданиях, и почти четыре часа пролетели как один миг. Спасибо огромное Ольге, а Торжку хочется пожелать процветания!

  • М
    Михаил
    6 июня 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Отличная экскурсия!
  • В
    Валентина
    6 июня 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Были в Торжке проездом, посетили замечательную экскурсию. Экскурсовод Ольга - прекрасный рассказчик, знаток города, человек с великолепным чувством юмора, искренне любящий свой город и профессию. Спасибо ей за удовольствие от общения. Торжка «оказалось мало», обязательно вернёмся!
  • В
    Виталий
    25 мая 2025
    Торжок: путешествие во времени
    Большое спасибо экскурсовору Любови за интересную, насыщенную историческим фактами, и хорошо организованную экскурсию. Узнали много интересного о Торжке и его выдающихся жителях.
  • М
    Марина
    22 мая 2025
    Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
    Торжок это город Памятник!!! Как прекрасно показала нам его Ольга! Тема экскурсии Торжок - северная Флоренция на Тверской земле. Замечательно
    познавать город, его историю, видеть его великие достопримечательности с человеком знающим, любящим своего дело и свой город! Впереди у Торжка большое туристическое будущее!! Впереди много реставрационных работ, сложных и долгих!!
    Благодарим вас, Ольга!

  • Н
    Надежда
    21 мая 2025
    Торжок: путешествие во времени
    Совместили эту экскурсию с Борисоглебским монастырем. Получилась полная картина города. Не повезло с погодой, жуткий холодный ветер забрасывал нас снегом
    и уносил всё тепло, которое хоть как-то пыталось задержаться под одеждой. Но даже в таких условиях экскурсовод стоически переносила неудобства и продолжала рассказывать, пришлось уводить силой:)) Полная картина истории города, последовательный рассказ и "чешуйки" на память. Благодаря Любови хочется вернуться в Торжок еще раз. Спасибо!

Забронируйте экскурсию в Торжке на 2025 год по теме «Памятник Н. А. Львову», 189 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль