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родители, неусидчивый ребёнок 6 лет и дедушка 85 лет, которому напротив уже сложно быстро передвигаться… ко всему прочему пошёл дождь и было холодно…. но Игорь смог заинтересовать ребёнка и подстроить маршрут под наши интересы. Ещё раз спасибо ему за интересный рассказ про Торжок и архелогию…