Ночные прогулки и экскурсии Торжка

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Торжке, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Торжок
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Популярное предложение
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: на площади 9 января
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 400 за всё до 10 чел.
По Торжку - с археологом
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
39 отзывов
По Торжку - с археологом: индивидуальная экскурсия
Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: На Площади 9 января
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 700 за всё до 10 чел.
Торжок: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Торжок: путешествие во времени
Погрузитесь в 1000-летнюю историю Торжка, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и узнайте интересные факты о городе
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 19:00
10 июня в 08:00
3 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роза
    27 мая 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Очень интересная получилась экскурсия! Игорь очень интересно рассказывает! Торжок замечательный и очень красивый город!
  • Л
    Лейла
    23 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Коллектив пенсионеров и пенсионерок остался очнь доволен)
  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Большое спасибо Любви за прекрасную экскурсию. Глубокие знания истории и всех достопримечательностей.
  • В
    Владимир
    13 мая 2024
    По Торжку - с археологом
    Игорь влюблён в своё дело и одновременно учитывает, для какой аудитории проводит экскурсию. У нас была очень неоднородная группа- взрослые
    читать дальше

    родители, неусидчивый ребёнок 6 лет и дедушка 85 лет, которому напротив уже сложно быстро передвигаться… ко всему прочему пошёл дождь и было холодно…. но Игорь смог заинтересовать ребёнка и подстроить маршрут под наши интересы. Ещё раз спасибо ему за интересный рассказ про Торжок и архелогию…

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Экскурсия, проведенная Игорем, очень помогла узнать и понять Торжок! Была интересна и взрослым и детям!
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Нам все понравилось, экскурсовод супер, рекомендуем
  • P
    Pavel
    8 мая 2024
    Добро пожаловать в Торжок
    Грамотно со знанием вопроса. Рекомендуем. Спасибо
  • М
    Марина
    30 апреля 2024
    По Торжку - с археологом
    Экскурсию покупала в подарок родителям. Им очень понравилось, открыли для себя много нового, с экскурсоводом было супер комфортно. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    10 марта 2024
    По Торжку - с археологом
    Не сомневайтесь! Игорь -прекрасный рассказчик, сумел заинтересовать взрослых и ребенка 8 лет. История в срезе археологии, факты которые не везде можно прочитать самим, фотографии ушедшей эпохи и невероятное погружение в мир прошлого в настоящем. 🙌

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Торжок
  2. По Торжку - с археологом
  3. Торжок: путешествие во времени
Какие места ещё посмотреть в Торжке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Путевой дворец Екатерины
  10. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 3 800. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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