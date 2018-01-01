Еще несколько необычных экскурсий в Торжоке

Что вас ожидает

Торжок православный

Мы начнем с Борисоглебского монастыря: поговорим о важных вехах в становлении города и ключевых именах. Вы взберетесь на крепостной вал 12 века и полюбуетесь открывшейся панорамой. На нашем маршруте будет еще несколько смотровых площадок, чтобы вы взглянули на город 🏙️ со всех сторон, и одна из них — у стен деревянной Тихвинской церкви, где сохранились уникальные расписные небеса.

Торжок купеческий

Гуляя вдоль набережной реки Тверцы, вы представите, как тысячу лет назад к ее берегам приставали русские и заморские купцы: я расскажу, как и чем торговали в те времена, какие промыслы развивали.

Кроме того, вы услышите легенду о новоторжском кладе и откроете еще немало сюжетов, правдивых и вымышленных: о подземном ходе, о Демьяновом острове 🏝️ и хитрых купцах. А еще познакомитесь с историей 📖 княжны Иулиании Новоторжской, по накалу эмоций равной шекспировским трагедиям!

Торжок боярский

Выйдем на бывшую вечевую площадь: здесь вы сможете примерить роль новоторжских бояр, и как в стародавние времена, решите, на что потратить казну. В награду за старания получите монету — копию той, что ходила в обороте в 15 веке и символизировала процветание и политическую самостоятельность Торжка.

А после мы перейдем на другой берег и «шагнем» в следующие века: поговорим о знаменитых Пожарских котлетах, о том, как здесь останавливался Пушкин и есть ли связь между городом и «Евгением Онегиным»

Организационные детали