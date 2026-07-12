Еще несколько необычных экскурсий в Торжоке

Старинные храмы, живописные виды и захватывающие истории о князьях и легендах ждут вас на этой экскурсии. Посетите Борисоглебский монастырь, поднимитесь на крепостной вал и загляните в деревянную церковь с уникальными расписными небесами. Узнайте о торговых судах на реке Тверце и примерьте роль новоторжских бояр на вечевой площади. В завершение получите монету - копию древней новоторжской деньги

Описание экскурсии

Торжок купеческий

Гуляя вдоль набережной реки Тверцы, вы представите, как тысячу лет назад к её берегам приставали русские и заморские купцы: я расскажу, как и чем торговали в те времена, какие промыслы развивали.

Кроме того, вы услышите легенду о новоторжском кладе и откроете ещё немало сюжетов, правдивых и вымышленных: о подземном ходе, о Демьяновом острове и хитрых купцах. А ещё познакомитесь с историей княжны Иулиании Новоторжской, по накалу эмоций равной шекспировским трагедиям!

Торжок боярский

Выйдем на бывшую вечевую площадь: здесь вы сможете примерить роль новоторжских бояр, и как в стародавние времена, решите, на что потратить казну. В награду за старания получите монету — копию той, что ходила в обороте в 15 веке и символизировала процветание и политическую самостоятельность Торжка.

А после мы перейдём на другой берег и «шагнём» в следующие века: поговорим о знаменитых Пожарских котлетах, о том, как здесь останавливался Пушкин и есть ли связь между городом и «Евгением Онегиным»

Организационные детали