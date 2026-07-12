Еще несколько необычных экскурсий в Торжоке

Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Старинные храмы, живописные виды и захватывающие истории о князьях и легендах ждут вас на этой экскурсии.
Посетите Борисоглебский монастырь, поднимитесь на крепостной вал и загляните в деревянную церковь с уникальными расписными небесами. Узнайте о торговых судах на реке Тверце и примерьте роль новоторжских бояр на вечевой площади. В завершение получите монету - копию древней новоторжской деньги
Гуляя вдоль набережной реки Тверцы, вы представите, как тысячу лет назад к её берегам приставали русские и заморские купцы: я расскажу, как и чем торговали в те времена, какие промыслы развивали. Кроме того, вы услышите легенду о новоторжском кладе и откроете ещё немало сюжетов, правдивых и вымышленных: о подземном ходе, о Демьяновом острове и хитрых купцах. А ещё познакомитесь с историей княжны Иулиании Новоторжской, по накалу эмоций равной шекспировским трагедиям!
Торжок боярский
Выйдем на бывшую вечевую площадь: здесь вы сможете примерить роль новоторжских бояр, и как в стародавние времена, решите, на что потратить казну. В награду за старания получите монету — копию той, что ходила в обороте в 15 веке и символизировала процветание и политическую самостоятельность Торжка. А после мы перейдём на другой берег и «шагнём» в следующие века: поговорим о знаменитых Пожарских котлетах, о том, как здесь останавливался Пушкин и есть ли связь между городом и «Евгением Онегиным»
Организационные детали
Отдельно оплачивается вход в Новоторжский Кремль: 100 руб. /чел., детям до 16 бесплатно
Каждый путешественник получит в подарок сувенир — монетку «Деньга Новоторжская» — копия той, что чеканилась в Торжке в 14 — 15 веке
По желанию во время посещения «Новоторжского кремля» можно организовать примерку доспехов, стрельбу из арбалета, постановочный бой древнерусских дружинников, подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Торжке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3158 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Я — коренной житель Торжка, новотор. Всю свою жизнь работаю в сфере туризма: прошёл путь от лаборанта музея до директора туристического центра.
В 2022 году стал «Лучшим гидом читать дальшеуменьшить
Тверской области» и занял 3-е место в конкурсе «Лучший экскурсовод России», а в 2024 году провёл экскурсию для президента РФ В. В. Путина.
В юности занимался исторической реконструкцией. Имею профильное высшее образование. Я — хороший рассказчик с крепкой исторической базой.
Буду рад показать вам наш город и познакомить с его многовековой историей!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 345 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Дата посещения: 6 июл 2026
Спасибо нашему гиду Георгию за интересную прогулку, за полный рассказ о уникальном городке Торжок. За его любовь к своему городу, за доброжелательность и хорошее настроение , за советы и помощь с информацией, которая нам была нужна для поездки в Василёво.
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О
Ольга
Хотим сказать огромное спасибо за эту прогулку! Время пролетело совершенно незаметно — мы даже не успели оглянуться, как экскурсия подошла к концу. Георгий — потрясающий рассказчик, который буквально влюбляет в читать дальшеуменьшить
город. Было невероятно интересно узнать о Николае Львове: о его инженерных находках и вкладе в фольклор. Благодаря Георгию мы увидели Торжок глазами Островского, и даже какие-то неухоженные уголки города отошли на второй план — настолько захватывали истории и виды. Однозначно рекомендуем прогуляться по Торжку с Георгием!
+2
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О
Ольга
Была в Торжке впервые, поэтому захотелось пройти по городу со знающим человеком - Георгием. Рассказывал он интересно, не загружал датами и именами, которые не запоминаются, а основные вехи истории города как-то очень хорошо иллюстрировались видами живописного Торжка, очень атмосферного, ландшафтного, старинного и милого. Рекомендую!
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Галя
Георгий - яркий представитель поколения молодых, образованных, увлеченных историей людей. Его экскурсия вселяет надежду, что благодаря таким как он, нам удастся сохранить для потоком события и памятники нашей истории!
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Елена
Экскурсия понравилась. Информации очень много. Без воды, все по делу из истории. Георгий спасибо! Вы знаток своего дела. Мы хорошо провели время, посмотрели все основные достопримечательности. Рекомендуем.
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Т
Татьяна
Приятно встретить эксперта, любящего и знающего свой город!
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