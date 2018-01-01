Еще несколько необычных экскурсий в Торжоке

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Древний Торжок: прогулка вглубь эпох

Погрузиться в атмосферу средневековой Руси на обзорной прогулке и раскрыть истории и предания города

Георгий
Георгий – Гид из Торжока
Старинные храмы и лиричные панорамы города, эпохальные события, правдивые сюжеты о князьях и невероятные легенды — вот что ждет вас на этой прогулке 👣.

Вы побываете в Борисоглебском монастыре, подниметесь на крепостной вал и заглянете на «небеса» деревянной церкви.

А еще представите, как по реке проплывали торговые суда, и поучаствуете в собрании бояр на вечевой площади.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох

Что вас ожидает

Торжок православный
Мы начнем с Борисоглебского монастыря: поговорим о важных вехах в становлении города и ключевых именах. Вы взберетесь на крепостной вал 12 века и полюбуетесь открывшейся панорамой. На нашем маршруте будет еще несколько смотровых площадок, чтобы вы взглянули на город 🏙️ со всех сторон, и одна из них — у стен деревянной Тихвинской церкви, где сохранились уникальные расписные небеса.

Торжок купеческий
Гуляя вдоль набережной реки Тверцы, вы представите, как тысячу лет назад к ее берегам приставали русские и заморские купцы: я расскажу, как и чем торговали в те времена, какие промыслы развивали.
Кроме того, вы услышите легенду о новоторжском кладе и откроете еще немало сюжетов, правдивых и вымышленных: о подземном ходе, о Демьяновом острове 🏝️ и хитрых купцах. А еще познакомитесь с историей 📖 княжны Иулиании Новоторжской, по накалу эмоций равной шекспировским трагедиям!

Торжок боярский
Выйдем на бывшую вечевую площадь: здесь вы сможете примерить роль новоторжских бояр, и как в стародавние времена, решите, на что потратить казну. В награду за старания получите монету — копию той, что ходила в обороте в 15 веке и символизировала процветание и политическую самостоятельность Торжка.
А после мы перейдем на другой берег и «шагнем» в следующие века: поговорим о знаменитых Пожарских котлетах, о том, как здесь останавливался Пушкин и есть ли связь между городом и «Евгением Онегиным»

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается вход в Борисоглебский монастырь: 50 руб. /чел., детям до 16 бесплатно
  • Каждый путешественник получит в подарок сувенир 🎁 — монетку «Деньга Новоторжская» — копия той, что чеканилась в Торжке в 14 — 15 веке
  • По желанию во время посещения «Новоторжского кремля» можно организовать примерку доспехов, стрельбу из арбалета, постановочный бой древнерусских дружинников, подробности уточняйте в переписке
Начало и место завершения
🚩 у Борисоглебского монастыря
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
С юного возраста я работаю с туристами, 10 лет прослужил во Всероссийском историко-этнографическом музее: организовывал фестивали, разрабатывал программы и маршруты для детей и взрослых, и, конечно же, изучал историю Торжка. Участник и финалист Всероссийского конкурса Русского Географического общества "Лучший гид России 2018". Прошёл государственную аттестацию гидов Тверской области. Буду очень рад познакомить вас с нашим с нашим славным городом, показать все его красоты и раскрыть древние тайны
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