Е Екатерина Торжок: путешествие во времени Любовь отличный гид! С любовью к городу, действительно, местный, любящий город гид. Много интересной информации про город. Рекомендую!

М Марина Влюбиться в Торжок за 3 часа Экскурсия понравилась, ходили вчетвером, с детьми дошкольниками. Взрослые с удовольствием послушали, дети не устали)

И Игорь Торжок: по старинным улочкам Прекрасно

Н Наталья Торжок: по старинным улочкам Светлана, очень интересно и познавательно все рассказала. Чувствуется человек не просто гид, он очень болеет душой о своем городе. Много знает и готова рассказывать без конечно. Спасибо большое, будем рекомендовать.

И Игорь Торжок: путешествие во времени Глубоко погруженный в историю города экскурсовод Очень понравилось Спасибо!

В Владимир Торжок: путешествие во времени Любовь Ефимовна прекрасно провела экскурсию, она очень начитана и профессиональна, рекомендую всем

П Полина Влюбиться в Торжок за 3 часа Были в Торжке не первый раз. Поэтому просили Михаила показать не широко известные места и интересные факты истории и современной жизни города. Михаил успешно адаптировал рассказ для детей 11-13 лет, чтобы их заинтересовать. С большой любовью к родному городу. Спасибо

Л Любовь Влюбиться в Торжок за 3 часа на одном дыхании, легко, интересно

Л Любовь Торжок: по старинным улочкам Профессионал! Экскурсия прошла с полным погружением в историю города! Доступно, интересно, очень познавательно и интересно!))) Спасибо, Светлана, за чудесную экскурсию!!!