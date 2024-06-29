1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, открывая его исторические сокровища и живописные уголки на этой экскурсии
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 17:00
8 июля в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Торжок: по старинным улочкам
Торжок впечатляет архитектурными шедеврами. Узнайте о ключевых этапах истории города, посетите знаменитые места и окунитесь в атмосферу старинного Торжка
Начало: Около Борисоглебского монастыря
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомьтесь, Торжок: путешествие по историческим местам и культуре
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, его удивительные истории и традиции, которые оживают на каждом шагу
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 июня 2024Любовь отличный гид! С любовью к городу, действительно, местный, любящий город гид. Много интересной информации про город. Рекомендую!
- ММарина24 июня 2024Экскурсия понравилась, ходили вчетвером, с детьми дошкольниками. Взрослые с удовольствием послушали, дети не устали)
- ИИгорь23 июня 2024Прекрасно
- ННаталья21 июня 2024Светлана, очень интересно и познавательно все рассказала. Чувствуется человек не просто гид, он очень болеет душой о своем городе. Много знает и готова рассказывать без конечно. Спасибо большое, будем рекомендовать.
- ИИгорь17 июня 2024Глубоко погруженный в историю города экскурсовод Очень понравилось Спасибо!
- ВВладимир15 июня 2024Любовь Ефимовна прекрасно провела экскурсию, она очень начитана и профессиональна, рекомендую всем
- ППолина13 июня 2024Были в Торжке не первый раз. Поэтому просили Михаила показать не широко известные места и интересные факты истории и современной жизни города. Михаил успешно адаптировал рассказ для детей 11-13 лет, чтобы их заинтересовать. С большой любовью к родному городу. Спасибо
- ЛЛюбовь3 июня 2024на одном дыхании, легко, интересно
- ЛЛюбовь13 мая 2024Профессионал! Экскурсия прошла с полным погружением в историю города! Доступно, интересно, очень познавательно и интересно!))) Спасибо, Светлана, за чудесную экскурсию!!!
- ААнна9 мая 2024Отличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались очень довольны и очарованы природой и рассказами о посещаемых местах
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