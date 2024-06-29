Экскурсии выходного дня в Торжке

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Торжке, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Торжок за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Влюбиться в Торжок за 3 часа: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, открывая его исторические сокровища и живописные уголки на этой экскурсии
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Торжок: путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Торжок сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Торжок, его величественные монастыри, площади и чарующие пейзажи. Узнайте интересные факты и легенды, связанные с этим древним городом
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 17:00
8 июля в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Торжок: по старинным улочкам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Торжок: по старинным улочкам
Торжок впечатляет архитектурными шедеврами. Узнайте о ключевых этапах истории города, посетите знаменитые места и окунитесь в атмосферу старинного Торжка
Начало: Около Борисоглебского монастыря
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Знакомьтесь, Торжок: путешествие по историческим местам и культуре
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, его удивительные истории и традиции, которые оживают на каждом шагу
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Любовь отличный гид! С любовью к городу, действительно, местный, любящий город гид. Много интересной информации про город. Рекомендую!
  • М
    Марина
    24 июня 2024
    Влюбиться в Торжок за 3 часа
    Экскурсия понравилась, ходили вчетвером, с детьми дошкольниками. Взрослые с удовольствием послушали, дети не устали)
  • И
    Игорь
    23 июня 2024
    Торжок: по старинным улочкам
    Прекрасно
  • Н
    Наталья
    21 июня 2024
    Торжок: по старинным улочкам
    Светлана, очень интересно и познавательно все рассказала. Чувствуется человек не просто гид, он очень болеет душой о своем городе. Много знает и готова рассказывать без конечно. Спасибо большое, будем рекомендовать.
    Светлана, очень интересно и познавательно все рассказала. Чувствуется человек не просто гид, он очень болеет душойСветлана, очень интересно и познавательно все рассказала. Чувствуется человек не просто гид, он очень болеет душойСветлана, очень интересно и познавательно все рассказала. Чувствуется человек не просто гид, он очень болеет душойСветлана, очень интересно и познавательно все рассказала. Чувствуется человек не просто гид, он очень болеет душойСветлана, очень интересно и познавательно все рассказала. Чувствуется человек не просто гид, он очень болеет душой
  • И
    Игорь
    17 июня 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Глубоко погруженный в историю города экскурсовод Очень понравилось Спасибо!
  • В
    Владимир
    15 июня 2024
    Торжок: путешествие во времени
    Любовь Ефимовна прекрасно провела экскурсию, она очень начитана и профессиональна, рекомендую всем
  • П
    Полина
    13 июня 2024
    Влюбиться в Торжок за 3 часа
    Были в Торжке не первый раз. Поэтому просили Михаила показать не широко известные места и интересные факты истории и современной жизни города. Михаил успешно адаптировал рассказ для детей 11-13 лет, чтобы их заинтересовать. С большой любовью к родному городу. Спасибо
  • Л
    Любовь
    3 июня 2024
    Влюбиться в Торжок за 3 часа
    на одном дыхании, легко, интересно
  • Л
    Любовь
    13 мая 2024
    Торжок: по старинным улочкам
    Профессионал! Экскурсия прошла с полным погружением в историю города! Доступно, интересно, очень познавательно и интересно!))) Спасибо, Светлана, за чудесную экскурсию!!!
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались очень довольны и очарованы природой и рассказами о посещаемых местах
    Отличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались оченьОтличная экскурсия. Несмотря на отвратительную погоду, мы посетили интереснейшие места в сопровождении профессионального экскурсовода. Остались очень

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торжке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Влюбиться в Торжок за 3 часа
  2. Торжок: путешествие во времени
  3. Торжок: по старинным улочкам
  4. Знакомьтесь, Торжок! (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Торжке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в июле 2024
Сейчас в Торжке в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Торжке на 2024 год на выходные, 130 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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