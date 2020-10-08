1 отзыв оставили туристы

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Влюбиться в Торжок за 3 часа

Динамичная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города с активной «сменой декораций»

5
1 отзыв
Mikhail
Mikhail – экскурсионное агентство из Торжока
Вы охватите ключевые символы Торжка, побываете в его самых живописных уголках, откроете лучшие смотровые площадки и атмосферные фотолокации.

А главное — поймете, как жил и развивался один из древнейших городов России, услышав истории 📖 о памятниках разных эпох: Новоторжском кремле, редких кварталах 18-19 вв., пушкинском доме и старинных обителях.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Влюбиться в Торжок за 3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа

Что вас ожидает

Тысячелетняя история 📖 города
Логистика перемещений построена таким образом, чтобы вы смогли за три часа прочувствовать атмосферу одного из старейших городов России. На настоящем месте силы — в Новоторжском кремле — я расскажу о невероятной стойкости города при многочисленных нападениях в прошлом. Гуляя по аутентичным кварталам 18-19 вв., вы узнаете, как удалось сохранить столь масштабную историческую застройку. Возле знаменитого пушкинского дома поговорим о частых визитах поэта. А также я покажу лучший отель 🏨 на участке между Москвой и Петербургом.

Уютные пейзажи холмистого Торжка
Под аккомпанемент рассказов о событиях прошлого, нынешней жизни и будущих перспективах вы не только осмотрите знаковые достопримечательности 🏛️, но и оцените сказочные панорамы окрестностей. Подниметесь на самую высокую точку, прогуляетесь 👣 по центральному парку и другим зрелищным местам города. А если захотите — я подскажу волшебное место, где можно взять с собой отличный кофе на прогулку.

Местные святыни
Кроме того, вы сможете сделать интересный снимок на фоне памятника Ефрема Новоторжского, а в основанном им Борисоглебском монастыре я расскажу о мужской православной обители, возникшей даже раньше, чем сам город 🏙️, на сотню лет. Также вы посетите старинную деревянную Тихвинскую церковь ⛪, где я познакомлю вас с ценными росписями 17 в.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть проведена полностью пешком (дистанция около 5, 5 км) либо на автомобиле 🚘 (в этом случае возможно дополнить программу некоторыми объектами)
  • Торжок — это видовой ландшафтный город, расположенный на холмах, часто путь лежит в гору или с горы
Начало и место завершения
🚩 на Вокзальной улице
Влюбиться в Торжок за 3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа
Влюбиться в Торжок за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Mikhail
Mikhail
Меня зовут Михаил, я родился и вырос в Торжке. Много путешествовал и в какой-то момент решил внести вклад в развитие родного города и основать местную туристическую компанию со стандартами обслуживания мирового уровня. Наша главная идея — в максимальной персонализации экскурсий. Мы относимся к гостям как к своим друзьям и всегда открыты к индивидуальным пожеланиям и предложениям!
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1 отзыв оставили туристы

8 октября 2020
Экскурсия понравилась прежде всего своей атмосферой. Не было обилия цифр и фактов, зато была атмосфера увлечённости и любви к родному городу. Ну а кафешка Ангелов с ее хозяином вообще выше всяческих похвал. Горрод может стать туристическим центром, если ему уделять внимание и вдохнуть жизнь в исторические районы удачи увлеченным и горящим от идеи возрождения людям

Mikhail проводит ещё 1 экскурсию

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