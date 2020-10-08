1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Тысячелетняя история 📖 города

Логистика перемещений построена таким образом, чтобы вы смогли за три часа прочувствовать атмосферу одного из старейших городов России. На настоящем месте силы — в Новоторжском кремле — я расскажу о невероятной стойкости города при многочисленных нападениях в прошлом. Гуляя по аутентичным кварталам 18-19 вв., вы узнаете, как удалось сохранить столь масштабную историческую застройку. Возле знаменитого пушкинского дома поговорим о частых визитах поэта. А также я покажу лучший отель 🏨 на участке между Москвой и Петербургом.

Уютные пейзажи холмистого Торжка

Под аккомпанемент рассказов о событиях прошлого, нынешней жизни и будущих перспективах вы не только осмотрите знаковые достопримечательности 🏛️, но и оцените сказочные панорамы окрестностей. Подниметесь на самую высокую точку, прогуляетесь 👣 по центральному парку и другим зрелищным местам города. А если захотите — я подскажу волшебное место, где можно взять с собой отличный кофе на прогулку.

Местные святыни

Кроме того, вы сможете сделать интересный снимок на фоне памятника Ефрема Новоторжского, а в основанном им Борисоглебском монастыре я расскажу о мужской православной обители, возникшей даже раньше, чем сам город 🏙️, на сотню лет. Также вы посетите старинную деревянную Тихвинскую церковь ⛪, где я познакомлю вас с ценными росписями 17 в.

Организационные детали