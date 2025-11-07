Приглашаю Вас посетить один из древнейших городов России – Торжок.
Вашему вниманию предлагаю интересную, легкую, познавательную экскурсию по городу с фактами, легендами, сказаниями и былинами.
Красивые виды будут сопровождаться увлекательными рассказами про жизнь города и его жителей: как строились, чем питались, чем занимались, с кем торговали, с кем воевали, как развлекались, кто такие новоторы и собственно при чем здесь они?
Описание экскурсии
Во время обзорной экскурсии вы:
- Узнаете и увидите знаковые места города;
- Погуляете по старинным улочкам Торжка;
- Посетите старейшую православную обитель Центральной России – Борисоглебский мужской монастырь, входящий в тройку древнейших монастырей России;
- Увидите Старо-Вознесенскую деревянную церковь (она же церковь Тихвинской иконы Божией матери). Церковь имеет свои часы работы в зависимости от времени года;
- Совершите прогулку по историческому центру Торжка, Торговым рядам, площади 9 Января, Тверецкой набережной;
- Полюбуетесь на Спасо-Преображенский собор и женский Воскресенский монастырь;
• Дойдете до Почтовой лестницы и Путевого дворца Торжка. В завершение заочного знакомства напишу еще немного об организационных моментах:
- Торжок расположен на реке Тверце и возвышенностях (8 холмах). Поэтому возможны сильный ветер и дожди. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде:) + имейте удобную обувь для долгой пешей прогулки (зимой фавориты - валенки!).
- Будьте готовы к подъемам. Если это для Вас тяжело, наличие личного транспорта станет удобной альтернативой.
- Протяженность пешего маршрута 4-5 км. Экскурсия возможна как пешком, так и с небольшими переездами на Вашем автомобиле. Это позволит посмотреть больше мест и не даст устать, если долгие пешие прогулки для Вас/Вашей компании утомительны.
- У деревянной Старо-Вознесенской церкви определенные часы работы, она открыта не каждый день и не весь день! Не всегда есть возможность попасть в нее, но обычно в праздничные и выходные дни храм открыт для посещения.
Милые представительницы прекрасного пола, так как будет возможность посетить действующий храм (Введенскую церковь при Борисоглебском монастыре), рекомендую взять собой соответствующую одежду (как минимум головной убор или шарф). Важная информация:.
Милые представительницы прекрасного пола, так как будет возможность посетить действующий храм (Введенскую церковь при Борисоглебском монастыре), рекомендую взять собой соответствующую одежду (как минимум головной убор или шарф).
- Экскурсия отлично подойдёт для первого знакомства с городом;
- В большинстве случаев экскурсия завершается у Борисоглебского монастыря. Его можно посетить самостоятельно, без экскурсии. Я со своей стороны всю информацию о нем дам вне стен обители, но внутри сопроводить уже не смогу, т. к. по территории монастыря проводить экскурсии могут только экскурсоводы их паломнического центра;
- В экскурсию не входит посещение Новоторжского Кремля. Его вы можете посетить самостоятельно после завершения нашей программы (Кремль находится по соседству с Борисоглебский монастырем).
В понедельник 23.06.2025 могу провести обзорную экскурсию по Торжку в 10:00 10:30 11:00 или 11:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Борисоглебский мужской монастырь
- Женский Воскресенский монастырь
- Тверецкая и Новгородская набережные
- Спасо-Преображенский собор
- Торговые ряды
- Площадь 9 Января
- Пешеходный мост
- Бывшая Дворцовая площадь
- Гостиница Пожарских
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник 23.06.2025 могу провести обзорную экскурсию по Торжку в 10:00 10:30 11:00 или 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Экскурсия отлично подойдёт для первого знакомства с городом
- В большинстве случаев экскурсия завершается у Борисоглебского монастыря. Его можно посетить самостоятельно, без экскурсии. Я со своей стороны всю информацию о нем дам вне стен обители, но внутри сопроводить уже не смогу, Т. К. по территории монастыря проводить экскурсии могут только экскурсоводы их паломнического центра
- В экскурсию не входит посещение Новоторжского Кремля. Его вы можете посетить самостоятельно после завершения нашей программы (Кремль находится по соседству с Борисоглебский монастырем)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
И
Ирина
7 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Нашей семье очень понравилось! Не ожидала, что Торжок такой большой и интересный. Туристические маршруты активно развиваются, но в то же время много не восстановленных исторических объектов. Будет интересно вернуться сюда через несколько лет. Экскурсовод Елизавета очень интересно и активно провела экскурсию, ответила на все вопросы, маршрут построен удобно.
А
Анна
6 ноя 2025
Прекрасная Елизавета, прекрасная экскурсия! 2 часа прошло на одном дыхании, несмотря на дождь, который нас сопровождал все это время. Узнали много интересного о древности и настоящем города, увидели, как было и как стало. Получили рекомендации на дальнейшее самостоятельное изучение города. Спасибо!
g
galina
6 ноя 2025
Экскурсия прошла замечательно. Время пролетело незаметно, хотелось ещё узнать побольше о городе,есть повод вернуться. Елезовета очень интересно провела экскурсию и больше положенного времени, большое ей спасибо.
Е
Евгения
5 ноя 2025
У нас была прекрасная экскурсия по Торжку с Елизаветой. Гид обаятельная грамотная девушка, с хорошим чувством юмора. Было интересно и живо.
Г
Галина
4 ноя 2025
Н
Наталья
28 окт 2025
Большое спасибо экскурсоводу Екатерине за увлекательное путешествие по улочкам Торжка. Было очень интересно!
А
Александр
26 окт 2025
Л
Людмила
11 окт 2025
Т
Татьяна
7 окт 2025
Торжок любим, бывали не раз. Тем не менее прогулка по городу с Елизаветой дала пищу не только уму, но и сердцу. Радует, что в городе живут такие гостеприимные, щедрые люди, способные поделиться своей любовью к родному краю. Спасибо!
А
Александр
6 окт 2025
N
Nina
3 окт 2025
Прогулялись по центру города. Набережная Брюгге отдыхает. Очень понравился монастырь и спокойный и очень интересный рассказ экскурсовода. Рекомендуем
В
Вера
27 сен 2025
Елизавета великолепная рассказчица. Человек, который не равнодушен к истории своего города. Побольше бы таких экскурсоводов.
В
Владимир
22 сен 2025
Огромное спасибо за замечательную экскурсию нашему гиду Елизавете! Очень познавательно, много нового и интересного узнали за время экскурсии! Рекомендуем!
Н
Надир
9 сен 2025
Все понравилось.
Н
Наталья
7 сен 2025
Лиза замечательный экскурсовод. Рссказывала интересно, с большой любовью к своему городу!!! Спасибо ей огромное!!!
