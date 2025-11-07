Во время обзорной экскурсии вы:

Узнаете и увидите знаковые места города;

Погуляете по старинным улочкам Торжка;

Посетите старейшую православную обитель Центральной России – Борисоглебский мужской монастырь, входящий в тройку древнейших монастырей России;

Увидите Старо-Вознесенскую деревянную церковь (она же церковь Тихвинской иконы Божией матери). Церковь имеет свои часы работы в зависимости от времени года;

Совершите прогулку по историческому центру Торжка, Торговым рядам, площади 9 Января, Тверецкой набережной;

Полюбуетесь на Спасо-Преображенский собор и женский Воскресенский монастырь;

• Дойдете до Почтовой лестницы и Путевого дворца Торжка. В завершение заочного знакомства напишу еще немного об организационных моментах:

Торжок расположен на реке Тверце и возвышенностях (8 холмах). Поэтому возможны сильный ветер и дожди. Одевайтесь, пожалуйста, по погоде:) + имейте удобную обувь для долгой пешей прогулки (зимой фавориты - валенки!).

Будьте готовы к подъемам. Если это для Вас тяжело, наличие личного транспорта станет удобной альтернативой.

Протяженность пешего маршрута 4-5 км. Экскурсия возможна как пешком, так и с небольшими переездами на Вашем автомобиле. Это позволит посмотреть больше мест и не даст устать, если долгие пешие прогулки для Вас/Вашей компании утомительны.

У деревянной Старо-Вознесенской церкви определенные часы работы, она открыта не каждый день и не весь день! Не всегда есть возможность попасть в нее, но обычно в праздничные и выходные дни храм открыт для посещения.

Милые представительницы прекрасного пола, так как будет возможность посетить действующий храм (Введенскую церковь при Борисоглебском монастыре), рекомендую взять собой соответствующую одежду (как минимум головной убор или шарф). Важная информация:.

Милые представительницы прекрасного пола, так как будет возможность посетить действующий храм (Введенскую церковь при Борисоглебском монастыре), рекомендую взять собой соответствующую одежду (как минимум головной убор или шарф). Важная информация:.

* Милые представительницы прекрасного пола, так как будет возможность посетить действующий храм (Введенскую церковь при Борисоглебском монастыре), рекомендую взять собой соответствующую одежду (как минимум головной убор или шарф). Важная информация: