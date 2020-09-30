3 отзыва оставили туристы

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Торжок православный

Познакомиться с городом и его историей, осмотреть храмы и услышать о почитаемых святых и святынях

5
3 отзыва
Светлана
Светлана – Гид из Торжока
Эта экскурсия ⛳ объединила в себе черты обзорной и паломнической: вы не только узнаете о прошлом города, но и прикоснетесь к его духовному наследию.

Мы побываем в Борисоглебском монастыре, рассмотрим «небо» деревянной церкви и восхитимся собору в стиле ампир.

Вы услышите о святых покровителях города и сможете приложиться к мощам и чудотворным иконам.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Торжок православный
Торжок православный

Что вас ожидает

Древний монастырь
Пожалуй, самая известная достопримечательность 🏛️ Торжка — Борисоглебский монастырь. Основал его в 1038 году преподобный Ефрем: вы узнаете, как этот святой связан с князьями Борисом и Глебом. Мы осмотрим храмы и постройки монастыря, подивимся величию главного собора, архитектором которого стал знаменитый самоучка Николай Львов. При желании можем заглянуть в трапезную на обед — или подняться на смотровую площадку Свечной башни, откуда Торжок виден как на ладони.

Храмы и их истории
После посетим удивительную Старо-Вознесенскую церковь ⛪ — шедевр деревянного зодчества 17 века. Внутри хорошо просматривается его конструкция, а сохранившиеся фрески, включая единственное в Тверской области «небо», поражают красочностью. А дальше пройдем к Спасо-Преображенскому собору, построенному в стиле ампир по проекту столичного архитектора Карла Росси: я расскажу связанную с этим храмом трагическую историю 📖 гибели княгини Иулиании Новоторжской, покровительницы города.

Торжок торговый, гостевой
Для полноценного знакомства с городом осмотрим две площади: на Торговой, где велась торговля в Средние века, вы услышите о купеческом прошлом города. На Дворцовой площади обсудим, как строительство Петербурга и Государевой дороги повлияло на развитие Торжка. Попытаемся разглядеть в зарослях старого парка Путевой дворец и увидим гостиницу Пожарских: вспомним, какие царственные особы и знаменитые писатели отдыхали в этих местах. А еще поговорим о знаменитых пожарских котлетах — отведать их можно во всех кафе города.

Если вас интересуют музеи 🖼 нашего города (Этнографический и музей Золотного шитья), я покажу, где они находятся, расскажу об их экспозициях и дам полезные советы для их посещения.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и пешком, и на вашей машине — тогда мы успеем посмотреть больше. Также можно провести экскурсию ⛳ на моей машине, если вас максимум 4 человека.
  • Обед в трапезной и посещение музеев по желанию и оплачивается отдельно
Начало и место завершения
🚩 у Борисоглебского монастыряь
Торжок православный
Торжок православный
Торжок православный
Торжок православный
Торжок православный
Торжок православный
Торжок православный
Торжок православный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Дорогие друзья, позвольте представиться: Светлана. Филолог, преподаватель английского языка, гид. В силу характера всегда был интерес к новым местам и путешествиям, желание увидеть и узнать, поделиться впечатлениями. Воцерковление и паломничество натолкнуло на мысль водить не только туристов, но и паломников. Поэтому с большим удовольствием встречаю паломников и группы, а при наличии транспорта сопровождаю группы из Москвы по городам и весям. Приглашаю путешествовать вместе!
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3 отзыва оставили туристы

30 сентября 2020
Совершил экскурсию "Торжок православный" в конце сентября вместе с гидом Светланой. Светлана встретила меня на автомобиле на вокзале Торжка, и мы начали увлекательную 2, 5-часовую авто-пешеходную экскурсию. Время прошло незаметно, и экскурсия оставила множество положительных впечатлений. Светлана показала самые красивые места в городе (некоторые из которых сам бы я не обнаружил), рассказала про его насыщенную историю, а также интересно изложила жизнеописания православных святых, с которыми история Торжка неразрывна связана. При этом, несмотря на религиозный фокус темы экскурсии, Светлана делала одинаковый акцент на всех касающихся города аспектах: не только религиозных, но исторических, культурных и современных бытовых - слушать ее было очень интересно. Поэтому могу порекомендовать эту экскурсии не только верующим и интересующими православием, но и всем, кто хочет как можно больше интересного узнать о городе да 2, 5 часа. Большим плюсом экскурсии было перемещение на автомобиле - с одной стороны, город небольшой, а с другой - ключевые его достопримечательности расположены так, что пешком их за 2, 5 часа не обойдешь. Напоследок Светлана дала много полезных советов по дальнейшему времяпровождению в Торжке и в Тверской области в целом. В общем, экскурсионный день удался!
27 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия! Светлана сама заинтересована темой и умеет заинтересовать слушателей. Рассказывает с душой! Таких экскурсий и гидов побольше!
13 сентября 2020
Отличная экскурсия, Светлана великолепный рассказчик, знающий историю православия не по наслышке, почетающая святыни находящиеся в Торжке. 2. 5 часа пролетели на одном дыхании, но осталось ещё много что хотелось бы посмотреть и узнать, и если в Торжок то только со Светланой. Огромное спасибо!

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