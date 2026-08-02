3 отзыва оставили туристы

Экскурсия «Торжок православный» открывает двери в мир древних святынь города. В Торжке когда-то насчитывалось 36 церквей и 6 монастырей.
Путешествие включает посещение Ильинской церкви, где оставалось тело Александра I, Воскресенского женского монастыря на берегу Тверцы и Спасо-Преображенского собора, созданного Карлом Росси.
Также вы узнаете о трагической судьбе Иулиании Новоторжской и услышите легенды о трёх святых и былинном богатыре
Путешествие включает посещение Ильинской церкви, где оставалось тело Александра I, Воскресенского женского монастыря на берегу Тверцы и Спасо-Преображенского собора, созданного Карлом Росси.
Также вы узнаете о трагической судьбе Иулиании Новоторжской и услышите легенды о трёх святых и былинном богатыре
5 причин купить эту экскурсию
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- 🏛️ Архитектурные шедевры Карла Росси
- 🗺️ Прогулка по живописным местам
- 🕊️ Духовное обогащение
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Торжка - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по холмистой местности, а природа радует глаз зеленью и цветами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя прогулки возможны, холод и снег могут усложнить передвижение, но в этом есть своя прелесть - храмы и монастыри в снегу выглядят особенно живописно.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ильинская церковь
- Воскресенский женский монастырь
- Спасо-Преображенский собор
- Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь
- Тихвинская церковь
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Ильинская церковь — один из самых красивых храмов города. В 1826 году в этой церкви оставалось на ночь тело усопшего императора Александра I
- Воскресенский женский монастырь, расположенный на высоком левом берегу реки Тверцы
- Спасо-Преображенский собор — творение Карла Росси и украшение Торжка
- Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь. Первый монастырь на Русской земле, построенный в честь князей-страстотерпцев Бориса и Глеба
- Тихвинская церковь 1653 года — деревянная, без единого гвоздя
А также вы увидите Благовещенскую, Никольскую, Воскресенскую, Крестовоздвиженскую, Георгиевскую, Климентовскую церкви и другие храмы города.
Вы услышите:
- о трёх святых и одном былинном богатыре Торжка
- кровавой драме, которая произошла через 27 лет после Крещения Руси
- трагической судьбе Иулиании Новоторжской, покровительницы монахинь и новоторок
- иконах и церковной утвари
Организационные детали
- Достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсия возможна для большего количества человек — доплата за каждого следующего участника 500 ₽ за чел.
- Протяжённость маршрута — около 5 км по холмистой местности
- По запросу часть пути можно преодолеть на вашем транспорте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Дзержинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Торжке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1187 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Любовь. Более 20 лет я работаю в музее: пишу сценарии, очерки, создаю выставки, разрабатываю маршруты экскурсий. Прошла государственную аттестацию гидов Тверской области. С большим удовольствием провожу экскурсии для взрослых и детей. Буду рада показать вам мой Торжок! Жду скорой встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная экскурсия. рекомендуем
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Н
Невероятно захватывающая экскурсия, прослушали на одном дыхании. С экскурсоводом город воспринимается совсем по-иному, хочется вернуться и снова погрузиться в его уникальную атмосферу. Большое спасибо!
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Любовь! спасибо вам за любовь! Любовь к городу, к вашему делу! все очень познавательно, много вещей на подумать! хотела уехать в Новгород, но задержалась и не пожалела. Духовность, душа это наше все) такая история без прекрас….
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С
Дата посещения: 6 июн 2025
Очень все было хорошо
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Е
Если бы не отличный эксурсовод то поездку можно считать не удачной. Город навеял меланхолию. Но оптимизм эксурсовода нас взбодрил. Любовь вне сомнения один из лучших в своем деле.
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Л
Экскурсия прошла великолепно! Прекрасный экскурсовод влюбленный в свой город!
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