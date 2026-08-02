3 отзыва оставили туристы

Экскурсия «Торжок православный» открывает двери в мир древних святынь города. В Торжке когда-то насчитывалось 36 церквей и 6 монастырей.



Путешествие включает посещение Ильинской церкви, где оставалось тело Александра I, Воскресенского женского монастыря на берегу Тверцы и Спасо-Преображенского собора, созданного Карлом Росси.



Также вы узнаете о трагической судьбе Иулиании Новоторжской и услышите легенды о трёх святых и былинном богатыре

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Торжка - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок по холмистой местности, а природа радует глаз зеленью и цветами. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя прогулки возможны, холод и снег могут усложнить передвижение, но в этом есть своя прелесть - храмы и монастыри в снегу выглядят особенно живописно.

Сейчас август — это идеальное время.