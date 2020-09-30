3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Древний монастырь

Пожалуй, самая известная достопримечательность 🏛️ Торжка — Борисоглебский монастырь. Основал его в 1038 году преподобный Ефрем: вы узнаете, как этот святой связан с князьями Борисом и Глебом. Мы осмотрим храмы и постройки монастыря, подивимся величию главного собора, архитектором которого стал знаменитый самоучка Николай Львов. При желании можем заглянуть в трапезную на обед — или подняться на смотровую площадку Свечной башни, откуда Торжок виден как на ладони.

Храмы и их истории

После посетим удивительную Старо-Вознесенскую церковь ⛪ — шедевр деревянного зодчества 17 века. Внутри хорошо просматривается его конструкция, а сохранившиеся фрески, включая единственное в Тверской области «небо», поражают красочностью. А дальше пройдем к Спасо-Преображенскому собору, построенному в стиле ампир по проекту столичного архитектора Карла Росси: я расскажу связанную с этим храмом трагическую историю 📖 гибели княгини Иулиании Новоторжской, покровительницы города.

Торжок торговый, гостевой

Для полноценного знакомства с городом осмотрим две площади: на Торговой, где велась торговля в Средние века, вы услышите о купеческом прошлом города. На Дворцовой площади обсудим, как строительство Петербурга и Государевой дороги повлияло на развитие Торжка. Попытаемся разглядеть в зарослях старого парка Путевой дворец и увидим гостиницу Пожарских: вспомним, какие царственные особы и знаменитые писатели отдыхали в этих местах. А еще поговорим о знаменитых пожарских котлетах — отведать их можно во всех кафе города.

Если вас интересуют музеи 🖼 нашего города (Этнографический и музей Золотного шитья), я покажу, где они находятся, расскажу об их экспозициях и дам полезные советы для их посещения.

Организационные детали