Торжок: прогулка по старинным улицам

Торжок

Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Торжок: прогулка по старинным улицам
Колоритный Торжок
Вы увидите главные архитектурные доминанты Торжка — величественные Борисоглебский и Воскресенский монастыри. Посетите Старовознесенскую церковь, уже триста лет стоящую на крутом берегу Тверцы, и побываете на Торговой площади. А также услышите историю Спасо-Преображенского собора и узнаете, где в городе находится «остров любви». Раскроете, почему местных жителей называют «новоторами», и познакомитесь с «гением вкуса».
Торжок с другой стороны
В первой половине 19 века Торжок считался «наилучшим городом Тверской губернии». С тех времен сохранилось немало интересных мест. Вы пройдете по Почтовой лестнице мимо Екатерининского путеводного дворца и попадете на левый берег Тверцы. Оцените Дворцовую площадь и увидите гостиницу Пожарских, которая славится знаменитыми котлетами. Полюбуетесь панорамой купеческо-мещанского города и узнаете, какие знаменитые личности здесь бывали.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Торжок: прогулка по старинным улицам
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в Кремль оплачиваются отдельно.
Где начинаем и завершаем
Начало: Старицкая, 7
Завершение: Гостиница Пожарских, Дзержинского, 48
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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понедельник, воскресенье

Екатерина Д.
Екатерина Д.
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