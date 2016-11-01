Еще несколько необычных экскурсий в Торжоке

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Торжок — северная Флоренция на тверской земле

Вместо типичной русской глубинки увидеть город, способный встать в один ряд с европейскими образцами

Ольга
Ольга – Гид из Торжока
Вы услышите разные версии основания города, поймете, почему ему суждено было стать крупнейшим центром торговли, познакомитесь с редкой и, местами, не привычной для России архитектурой.

Откроете увлекательные исторические факты и захватывающие городские легенды.

Кроме того, поговорим об искусстве, гастрономии и ганзейском прошлом Торжка.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Торжок — северная Флоренция на тверской земле
Торжок — северная Флоренция на тверской земле

Что вас ожидает

Удивительные храмы и монастыри Торжка
Вы увидите одну из древнейших обителей Руси — Борисоглебский мужской монастырь, который прославился не только благодаря возрасту, но и архитектурному ансамблю, аналогов которому в стране нет. У памятника преподобному Ефрему Новоторжскому услышите об основателе монастыря. Позже познакомитесь с одной из немногих хорошо сохранившихся деревянных церквей клетского типа — храмом Тихвинской иконы Божией Матери, расположившимся на высоком берегу реки Тверцы. А также полюбуетесь Спасо-Преображенским собором, построенным в эпоху расцвета ампира.

Город в ярких штрихах и деталях
Поговорим о том, почему жителей Торжка называют новоторы, какую роль сыграл город 🏙️ в международных торговых связях и почему религия издревле шла рука об руку с торговлей. Вы увидите старинные Торговые ряды и нашу гастрономическую мекку — гостиницу Пожарских, где откроете историю 📖 происхождения одного из главных и вкусных новоторжских брендов. У памятника Николаю Александровичу Львову я расскажу о русском Да Винчи и о том, почему Торжок называют Северной Флоренцией. Кроме того, вы услышите о приключениях одного голландца в Торжке и особенностях жизни путешественников в 17 веке.

В программе также будут такие визитные карточки города, как Площадь 9 января, Тверецкая набережная, Почтовая лестница и Красная гора.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна как пешком, так и с небольшими переездами на вашем авто. Это позволит посмотреть больше и не даст устать, если для вас утомительны долгие пешие прогулки.
  • Наш прекрасный город находится на 8 холмах, поэтому будьте готовы к подъемам. Если это для вас тяжело, наличие транспорта станет удобной альтернативой.
Начало и место завершения
🚩 в центре города
Торжок — северная Флоренция на тверской земле
Торжок — северная Флоренция на тверской земле
Торжок — северная Флоренция на тверской земле
Торжок — северная Флоренция на тверской земле
Торжок — северная Флоренция на тверской земле
Торжок — северная Флоренция на тверской земле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, меня зовут Ольга и я гид по Торжку. По образованию я историк, но работаю в туризме с 2011 года. Я владею двумя иностранными языками и надеюсь выучить третий)) Работала гидом в Италии и странах Бенилюкса и искренне уверена, что Торжок достоин стоять в одном ряду с лучшими европейскими городами, поскольку его история и современность уникальны! Поэтому я приглашаю вас открыть наш удивительный Торжок со мной!
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