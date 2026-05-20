Еще несколько необычных экскурсий в Торжоке

Лучшее время для посещения Торжка - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, город также привлекателен, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть затруднена из-за снега и холода, но всё же доступна для любителей зимних пейзажей.

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Торжку, городу с богатейшей историей и уникальной архитектурой, заслуженно получившему прозвище северной Флоренции.В ходе этой познавательной прогулки вы узнаете о различных версиях основания Торжка,

его значении как крупнейшего центра торговли в прошлом и увидите редкие архитектурные сооружения, несвойственные для других российских городов. Мы познакомим вас с Борисоглебским мужским монастырем, удивительным по своей красоте и истории, храмом Тихвинской иконы Божией Матери и Спасо-Преображенским собором. Также наш маршрут включает посещение старинных Торговых рядов, гостиницы Пожарских, где вы узнаете о происхождении знаменитых новоторжских котлет, и многие другие интересные места. Экскурсия предусматривает как пешеходные прогулки, так и возможность перемещения на автомобиле для удобства и возможности охватить больше достопримечательностей. Подготовьтесь к захватывающему путешествию по городу, который играл важную роль в истории России и сохранил уникальное культурное наследие

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Удивительные храмы и монастыри Торжка

Вы увидите одну из древнейших обителей Руси — Борисоглебский мужской монастырь, который прославился не только благодаря возрасту, но и архитектурному ансамблю, аналогов которому в стране нет. У памятника преподобному Ефрему Новоторжскому услышите об основателе монастыря. Позже познакомитесь с одной из немногих хорошо сохранившихся деревянных церквей клетского типа — храмом Тихвинской иконы Божией Матери, расположившимся на высоком берегу реки Тверцы. А также полюбуетесь Спасо-Преображенским собором, построенным в эпоху расцвета ампира.

Город в ярких штрихах и деталях

Поговорим о том, почему жителей Торжка называют новоторы, какую роль сыграл город в международных торговых связях и почему религия издревле шла рука об руку с торговлей. Вы увидите старинные Торговые ряды и нашу гастрономическую мекку — гостиницу Пожарских, где откроете историю происхождения одного из главных и вкусных новоторжских брендов. У памятника Николаю Александровичу Львову я расскажу о русском Да Винчи и о том, почему Торжок называют Северной Флоренцией. Кроме того, вы услышите о приключениях одного голландца в Торжке и особенностях жизни путешественников в 17 веке.

В программе также будут такие визитные карточки города, как Площадь 9 января, Тверецкая набережная, Почтовая лестница и Красная гора.

Организационные детали