Еще несколько необычных экскурсий в Торжоке

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Торжок - северная Флоренция на Тверской земле

Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Торжку, городу с богатейшей историей и уникальной архитектурой, заслуженно получившему прозвище северной Флоренции.

В ходе этой познавательной прогулки вы узнаете о различных версиях основания Торжка,
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его значении как крупнейшего центра торговли в прошлом и увидите редкие архитектурные сооружения, несвойственные для других российских городов.

Мы познакомим вас с Борисоглебским мужским монастырем, удивительным по своей красоте и истории, храмом Тихвинской иконы Божией Матери и Спасо-Преображенским собором.

Также наш маршрут включает посещение старинных Торговых рядов, гостиницы Пожарских, где вы узнаете о происхождении знаменитых новоторжских котлет, и многие другие интересные места.

Экскурсия предусматривает как пешеходные прогулки, так и возможность перемещения на автомобиле для удобства и возможности охватить больше достопримечательностей.

Подготовьтесь к захватывающему путешествию по городу, который играл важную роль в истории России и сохранил уникальное культурное наследие

5
119 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнаете интересные версии основания города
  • 🏛 Познакомитесь с уникальной архитектурой
  • 🛍 Откроете исторические факты и легенды
  • 🍽 Погрузитесь в гастрономические традиции
  • 🖼 Узнаете о ганзейском прошлом Торжка

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Торжка - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, город также привлекателен, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть затруднена из-за снега и холода, но всё же доступна для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле

Что можно увидеть

  • Борисоглебский мужской монастырь
  • Памятник преподобному Ефрему Новоторжскому
  • Храм Тихвинской иконы Божией Матери
  • Спасо-Преображенский собор
  • Торговые ряды
  • Гостиница Пожарских
  • Памятник Николаю Александровичу Львову
  • Площадь 9 января
  • Тверецкая набережная
  • Почтовая лестница
  • Красная гора

Описание экскурсии

Удивительные храмы и монастыри Торжка

Вы увидите одну из древнейших обителей Руси — Борисоглебский мужской монастырь, который прославился не только благодаря возрасту, но и архитектурному ансамблю, аналогов которому в стране нет. У памятника преподобному Ефрему Новоторжскому услышите об основателе монастыря. Позже познакомитесь с одной из немногих хорошо сохранившихся деревянных церквей клетского типа — храмом Тихвинской иконы Божией Матери, расположившимся на высоком берегу реки Тверцы. А также полюбуетесь Спасо-Преображенским собором, построенным в эпоху расцвета ампира.

Город в ярких штрихах и деталях

Поговорим о том, почему жителей Торжка называют новоторы, какую роль сыграл город в международных торговых связях и почему религия издревле шла рука об руку с торговлей. Вы увидите старинные Торговые ряды и нашу гастрономическую мекку — гостиницу Пожарских, где откроете историю происхождения одного из главных и вкусных новоторжских брендов. У памятника Николаю Александровичу Львову я расскажу о русском Да Винчи и о том, почему Торжок называют Северной Флоренцией. Кроме того, вы услышите о приключениях одного голландца в Торжке и особенностях жизни путешественников в 17 веке.

В программе также будут такие визитные карточки города, как Площадь 9 января, Тверецкая набережная, Почтовая лестница и Красная гора.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна как пешком, так и с небольшими переездами на вашем авто. Это позволит посмотреть больше и не даст устать, если для вас утомительны долгие пешие прогулки.
  • Наш прекрасный город находится на 8 холмах, поэтому будьте готовы к подъемам. Если это для вас тяжело, наличие транспорта станет удобной альтернативой.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Торжке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 944 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ольга и я гид по Торжку. По образованию я историк, но работаю в туризме с 2011 года. Я владею двумя иностранными языками и надеюсь выучить третий)) Работала
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гидом в Италии и странах Бенилюкса и искренне уверена, что Торжок достоин стоять в одном ряду с лучшими европейскими городами, поскольку его история и современность уникальны! Поэтому я приглашаю вас открыть наш удивительный Торжок со мной!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 119 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
119
4
3
2
1
С
Ольга прекрасный рассказчик и любит свой родной город, экскурсия прошла в комфортном темпе, учитывая наши пожелания. Торжок удивил обилием церквей и вайбом итальянской архитектуры.
Ольга прекрасный рассказчик и любит свой родной город, экскурсия прошла в комфортном темпе, учитывая наши пожелания.
Ольга прекрасный рассказчик и любит свой родной город, экскурсия прошла в комфортном темпе, учитывая наши пожелания.
Ольга прекрасный рассказчик и любит свой родной город, экскурсия прошла в комфортном темпе, учитывая наши пожелания.
Ольга прекрасный рассказчик и любит свой родной город, экскурсия прошла в комфортном темпе, учитывая наши пожелания.
Ольга прекрасный рассказчик и любит свой родной город, экскурсия прошла в комфортном темпе, учитывая наши пожелания.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Спасибо большое за тёплые слова, жду Вас в гости снова)
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А
все отлично! спасибо!
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Р
Прекрасная экскурсия, позволяющая почувствовать сердце Торжка! Уровень владения материалом и комфортная подача гидом даёт возможность проникнуться духом этого небольшого, но очень интересного города. Знания организатора в археологических раскопках помогают видеть разные пласты времён. Особенно было приятно, что нашего гида с улыбкой приветствовало полгорода! Рекомендуем!
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Е
Очень довольны экскурсией, рада, что сделала правильный выбор гида!)))
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М
Ольга - кладезь знаний, открывает город для туристов с неожиданной стороны. Про различных исторических персонажей она рассказывала такие факты, которые не найдешь ни в каких буклетах. Причем, никогда не знаешь
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куда выведет цепочка событий в очередном ее повествовании. Очень внимательно относится к туристам. Не дала нашей группе замерзнуть)), подсказала, где купить хорошие сувениры, очень переживала, что из-за мороза был закрыт деревянный храм. Любит свой город и болеет за него всей душой. Три с лишним часа пролетели незаметно. Не пожалеете, если пойдете с Ольгой на экскурсию!

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Ольга
Выражаю благодарность Ольге. Экскурсия очень понравилась. С нами было двое детей (6 лет и 4 года), но мы отлично справились. Были локации, которые занимательны для деток дошкольного возраста (тарзанка, кормление
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уток, смотровая площадка, пирожки в монастыре, есть участки дороги, где покататься на самокатах можно). Экскурсовод отлично приспосабливалась к обстоятельствам. Рассказ был занимательным, затронул все сферы жизни новоторжцев. Информации много, информация непростая, но очень интересная. Премного благодарны, всем рекомендую!

Выражаю благодарность Ольге. Экскурсия очень понравилась. С нами было двое детей (6 лет и 4 года),
Выражаю благодарность Ольге. Экскурсия очень понравилась. С нами было двое детей (6 лет и 4 года),
Выражаю благодарность Ольге. Экскурсия очень понравилась. С нами было двое детей (6 лет и 4 года),
Выражаю благодарность Ольге. Экскурсия очень понравилась. С нами было двое детей (6 лет и 4 года),
Выражаю благодарность Ольге. Экскурсия очень понравилась. С нами было двое детей (6 лет и 4 года),
Выражаю благодарность Ольге. Экскурсия очень понравилась. С нами было двое детей (6 лет и 4 года),
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