Еще несколько необычных экскурсий в Торжоке

Что вас ожидает

Удивительные храмы и монастыри Торжка

Вы увидите одну из древнейших обителей Руси — Борисоглебский мужской монастырь, который прославился не только благодаря возрасту, но и архитектурному ансамблю, аналогов которому в стране нет. У памятника преподобному Ефрему Новоторжскому услышите об основателе монастыря. Позже познакомитесь с одной из немногих хорошо сохранившихся деревянных церквей клетского типа — храмом Тихвинской иконы Божией Матери, расположившимся на высоком берегу реки Тверцы. А также полюбуетесь Спасо-Преображенским собором, построенным в эпоху расцвета ампира.

Город в ярких штрихах и деталях

Поговорим о том, почему жителей Торжка называют новоторы, какую роль сыграл город 🏙️ в международных торговых связях и почему религия издревле шла рука об руку с торговлей. Вы увидите старинные Торговые ряды и нашу гастрономическую мекку — гостиницу Пожарских, где откроете историю 📖 происхождения одного из главных и вкусных новоторжских брендов. У памятника Николаю Александровичу Львову я расскажу о русском Да Винчи и о том, почему Торжок называют Северной Флоренцией. Кроме того, вы услышите о приключениях одного голландца в Торжке и особенностях жизни путешественников в 17 веке.

В программе также будут такие визитные карточки города, как Площадь 9 января, Тверецкая набережная, Почтовая лестница и Красная гора.

Организационные детали