Мы приглашаем вас погрузиться в мир средневековой истории и побывать на месте легендарной битвы, где когда-то Мамаево войско потерпело грандиозное поражение. Куликово поле — первое ратное поле России, где по сей день жива память о событиях 1380 года.
Музейные и мемориальные комплексы расскажут нам о подвиге Дмитрия Донского и проведут по местам сражения.
Музейные и мемориальные комплексы расскажут нам о подвиге Дмитрия Донского и проведут по местам сражения.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Село Себино
- Село Монастырщино
- Мемориал на Красном холме
- Музейный комплекс «Куликово поле»
Описание экскурсии
По местам истории Приглашаем вас на экскурсионную программу по первому ратному полю России. Куликово поле является одной из «визитных карточек» Тульского края. Победа русских войск в 1380 году стала важным событием на пути к освобождению страны от ордынского ига. Сегодня здесь находятся музейные и мемориальные комплексы, посвященные победе русского войска.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|4 200 ₽
|Льготный билет (школьники и пенсионеры)
|3 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Себино
- Село Монастырщино
- Мемориал на Красном холме
- Музейный комплекс «Куликово поле»
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Обед (можно приобрести дополнительно)
Место начала и завершения?
Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Длительность экскурсии: 11 часов
- Возвращение в Тулу в 19.00 - 20:00
- В стоимость входит: услуги гида, входные билеты по программе, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание (обед можно приобрести дополнительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
29 мая 2024
Всё хорошо организовано, но не надо ехать в Себово. Мне эта матронушка по-барабану, лучше бы я провёл время в музее Куликова поля. А то там галопом пришлось бежать. Мы ехали на Куликово поле, а не за святой водой.
с
светлана
14 апр 2024
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