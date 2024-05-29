Автобусная экскурсия на Куликово поле

Мы приглашаем вас погрузиться в мир средневековой истории и побывать на месте легендарной битвы, где когда-то Мамаево войско потерпело грандиозное поражение. Куликово поле — первое ратное поле России, где по сей день жива память о событиях 1380 года.

Музейные и мемориальные комплексы расскажут нам о подвиге Дмитрия Донского и проведут по местам сражения.
4.5
2 отзыва
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Село Себино
  • Село Монастырщино
  • Мемориал на Красном холме
  • Музейный комплекс «Куликово поле»

Описание экскурсии

По местам истории Приглашаем вас на экскурсионную программу по первому ратному полю России. Куликово поле является одной из «визитных карточек» Тульского края. Победа русских войск в 1380 году стала важным событием на пути к освобождению страны от ордынского ига. Сегодня здесь находятся музейные и мемориальные комплексы, посвященные победе русского войска.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет4 200 ₽
Льготный билет (школьники и пенсионеры)3 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Село Себино
  • Село Монастырщино
  • Мемориал на Красном холме
  • Музейный комплекс «Куликово поле»
Что включено
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Обед (можно приобрести дополнительно)
Место начала и завершения?
Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Длительность экскурсии: 11 часов
  • Возвращение в Тулу в 19.00 - 20:00
  • В стоимость входит: услуги гида, входные билеты по программе, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание (обед можно приобрести дополнительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
А
29 мая 2024
Всё хорошо организовано, но не надо ехать в Себово. Мне эта матронушка по-барабану, лучше бы я провёл время в музее Куликова поля. А то там галопом пришлось бежать. Мы ехали на Куликово поле, а не за святой водой.
с
14 апр 2024

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

ГрупповыеПешеходныеНа автобусеВыездныеНа весь деньПопулярные местаИстория и культураКуликово поле

Похожие экскурсии из Тулы

Из Тулы - на Куликово поле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500 за всё до 18 чел.
Куликово поле: путешествие из Тулы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900 за всё до 3 чел.
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Туле
ХорошоТам