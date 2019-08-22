  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Из Тулы — на Куликово поле!

Исследовать живописное место великого сражения и узнать его секреты

Александра
Задать вопрос
Александра – ваш гид
Приглашаю отправиться в одно из самых красивых мест Тульского края, где произошла важнейшая битва Средневековья.

Вы услышите интересные факты об истории Куликовского сражения, его предпосылках и последствиях.

А еще посетите музей Купеческого быта и отведаете чай из жарового самовара.
12500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Менделевская, д. 8
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Тулы — на Куликово поле!
Из Тулы — на Куликово поле!

Что вас ожидает

Музей Купеческого быта
По дороге от Тулы до Куликова поля (130 км) я расскажу любопытные детали о городах и памятниках, которые мы будем проезжать, раскрою историю и современные традиции Тульской области. Кроме того, мы сделаем фотостоп у дворца графа Бобринского в Богородицке и заедем в музей Купеческого быта в поселке Епифань. Во время чаепития в лучших мещанских традициях вы узнаете, как в старину «закладывали за воротник», сколько кружек чая выпивал купец и чем обмывали сделку. Увидите интерьеры старинного дома Антона Евграфовича, примерите на себя роль купца и покупателя, побываете в мелочной лавке и купеческом саду.

Тайны Куликова поля
Вы посетите новейший музей «Куликово поле», открытый осенью 2017 года. Рассмотрите найденные здесь артефакты, услышите о ходе битвы, ее героях и значении в истории страны. Далее мы отправимся на Красный холм — здесь вы увидите памятник-колонну Донского и храм преподобного Сергия Радонежского. Я расскажу, кто стоял на этом месте во время сражения, почему именно здесь появилась колонна и кому принадлежит храм сегодня.

Родина Матроны Московской
По желанию, на обратном пути мы можем заехать в село Себино — место, где родилась и провела большую часть жизни Матрона Московская. Вы побываете в Успенском храме, который посещала святая, и в музее, рассказывающем о ее судьбе.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен транспорт. Экскурсия может быть проведена на вашем транспорте или, по предварительной договоренности, я могу помочь вам заказать машину или автобус.

Из Тулы — на Куликово поле!
Из Тулы — на Куликово поле!
Из Тулы — на Куликово поле!
Из Тулы — на Куликово поле!
Из Тулы — на Куликово поле!
Из Тулы — на Куликово поле!
Из Тулы — на Куликово поле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Менделевская, д. 8.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 августа 2019
Александра великолепный гид с глубокими знаниями. Экскурсия была увлекательная, видно, что Александра живет историей, что было очень приятно и отразилось и на наших знаниях и впечатлениях. Отдельно хочу отметить умение и внимательность к детям. Александра сумела заинтересовать и увлечь не самую простую аудиторию - у нас были дети 4, 8 и 9 лет и все были вовлечены на протяжении всего дня. Большое спасибо и огромное благодарность!

Александра проводит ещё 4 экскурсии

Тула для всей семьи!Тула для всей семьи!Тула для всей семьи!
3250 за экскурсию
2 часа
66 отзывов
Нескучное знакомство с «самоварной столицей» России
Вы с детьми исследуете исторический центр города, узнаете, как развивалась Тула и почему она процветает сегодня. Увидите памятник прянику, посетите старинный Кремль и погуляете по набережной. Для маленьких путешественников я приготовила карту с заданиями и приятные сюрпризы!
Все грани Тулы за три часаВсе грани Тулы за три часаВсе грани Тулы за три часа
4400 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
О кузнечном деле, купеческом быте, военной славе и тайнах города на прогулке по его знаковым местам
Вы откроете самые яркие стороны тульской жизни, прославившие город. Узнаете о великих мастерах кузнечного и оружейного дела, на бывших купеческих и мещанских улочках услышите о традициях чаепития с пряниками, познакомитесь с военной историей города-героя и откроете секреты дома с приведениями, а в конце прокатитесь на колесе обозрения.
Следами Толстого по Тульской землеСледами Толстого по Тульской землеСледами Толстого по Тульской земле
9800 за экскурсию
6 часов
3 отзыва
Экскурсия по местам, знаковым для писателя: Ясная поляна, село Кочаки и старинная Тула
Ясная поляна — одно из красивейших мест Тульского края: вы посетите усадьбу, где родился Толстой, прогуляетесь среди могучих дубов и услышите о семье и повседневности графа. Побываете в семейной церкви Льва Николаевича и вернетесь в Тулу: я покажу места, связанные с его работой и отдыхом, и поделюсь любопытными рассказами о жизни писателя.
По центральной улице ТулыПо центральной улице ТулыПо центральной улице Тулы
3700 за экскурсию
2.5 часа
История главного проспекта города от древности до современности на душевной экскурсии
Гуляя по проспекту Ленина, вы совершите настоящее путешествие во времени. Я расскажу, какие знаменитые писатели бывали на нем в 19 веке, как застраивали проспект в советскую эпоху, что происходило на нем в военные годы и какие достопримечательности появились здесь совсем недавно.

Исторические экскурсии в Туле

Лев Толстой и Тула: связующие нитиЛев Толстой и Тула: связующие нитиЛев Толстой и Тула: связующие нити
3500 за экскурсию
2 часа
Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества
«Мой адрес всегда: Тула» — именно так часто заканчивал письма Л.Н. Толстой своим многочисленным друзьям и знакомым. Миллионы людей во всем мире знают и любят Ясную Поляну, родину писателя. Но нельзя забывать, что его творческая и общественная деятельность были связаны ещё и с самой Тулой. Я покажу вам здания в городе, не раз видавшие Толстого, и познакомлю с многогранной личностью великого человека.

Выбирайте и другие экскурсии в Туле

Музеи и искусствоГрупповыеИстория и архитектураИндивидуальныеОбзорныеНеобычные маршрутыПешкомДля детейВсеЗа городомНа автомобилеСо скидкой