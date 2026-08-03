Исследовать живописное место великого сражения и узнать его секреты
Приглашаю отправиться в одно из самых красивых мест Тульского края, где произошла важнейшая битва Средневековья. Вы услышите интересные факты об истории Куликовского сражения, его предпосылках и последствиях. А еще посетите музей Купеческого быта и отведаете чай из жарового самовара.
По дороге от Тулы до Куликова поля (130 км) я расскажу любопытные детали о городах и памятниках, которые мы будем проезжать, раскрою историю и современные традиции Тульской области. Кроме того, мы сделаем фотостоп у дворца графа Бобринского в Богородицке и заедем в музей Купеческого быта в поселке Епифань. Во время чаепития в лучших мещанских традициях вы узнаете, как в старину «закладывали за воротник», сколько кружек чая выпивал купец и чем обмывали сделку. Увидите интерьеры старинного дома Антона Евграфовича, примерите на себя роль купца и покупателя, побываете в мелочной лавке и купеческом саду.
Тайны Куликова поля
Вы посетите новейший музей «Куликово поле», открытый осенью 2017 года. Рассмотрите найденные здесь артефакты, услышите о ходе битвы, ее героях и значении в истории страны. Далее мы отправимся на Красный холм — здесь вы увидите памятник-колонну Донского и храм преподобного Сергия Радонежского. Я расскажу, кто стоял на этом месте во время сражения, почему именно здесь появилась колонна и кому принадлежит храм сегодня.
Родина Матроны Московской
По желанию за доплату на обратном пути мы можем заехать в село Себино — место, где родилась и провела большую часть жизни Матрона Московская. Вы побываете в Успенском храме, который посещала святая, и в музее, рассказывающем о ее судьбе.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hundai Starex. Транспортные расходы включены в стоимость
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Заезд в Себино — 500 ₽/группа.
Музей Купеческого Быта — 650 ₽/чел.,
Музей «Куликово поле» — 800 ₽/взрослый, 700 ₽/пенсионеры и учащиеся старше 16 лет, 300 ₽/учащиеся до 16 лет
Красный холм Куликова поля — 1500 ₽ за группу 1–7 чел., 200 ₽/чел. за группу от 8 участников
Экскурсия в сборной группе по Монастырщино — 700 ₽/взрослый, 600 ₽/пенсионеры и учащиеся старше 16 лет, 400 ₽/учащиеся до 16 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Менделевская, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 29431 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После читать дальшеуменьшить
окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Затем решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Самые лучшие впечатления! Спасибо году Николаю за интересную подачу информации и внимательное сопровождение. Очень интересная, вдохновляющая экскурсия для тех, кому интересна история нашей Родины. Рекомендую к посещению, особенно с детьми.
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Ирина
Отличная поездка, несмотря на холодную погоду, получили большое удовольствие! Экскурсовод Татьяна рассказывала очень интересно и подробно, отвечала на вопросы. Вообщем все прошло легко, очень приятно и комфортно для нас. Музей «Куликово поле» и само поле битвы оставили непередаваемые впечатления, это грандиозно! Очень познавательно все устроено для всех возрастов! Отдельное спасибо водителю, настоящий профессионал!
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В
Вячеслав
Большое спасибо за экскурсию, нам все понравилось: подача и изложение материала (все важное и интересное), комфорт и удобство (увлекательные рассказы во время поездки, где-то замедлялись, чтобы можно было все рассмотреть, в знаковых локациях комфортные небольшие прогулки), живая дружелюбная коммуникация при вопросах-ответах. Отдельное спасибо Татьяне за внимательность в прояснении мелочей при согласовании экскурсии. Очень рекомендую.
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Надежда
Очень интересно и захватывающе, понравилось, что в дороге так же получили много информации. Дружелюбный гид Татьяна и водитель Игорь, комфортно было вместе проводить время.
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Д
Дарья
экскурсия очень понравилась! насыщенная и познавательная! гидом был Павел, очень интересный и грамотный гид! рекомендуем
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Елена
Мне очень хотелось увидеть реконструкцию Куликовской битвы своими глазами и показать детям. Самостоятельно добраться без машины сложно. И я рада и благодарна организаторам нашей поездки, что все сложилось. Вся организация читать дальшеуменьшить
поездки на 10 из 10. И самое важное для меня это профессионализм гида. Сейчас это к сожалению редкость. Павел рассказывал интересно, со знанием дела. Ответил на все мои вопросы. Также порадовали гиды музея Куликово поле. Сам музей интересный, есть что посмотреть, есть артефакты самой битвы. Дети заинтересовались медийными экспонатами. А восхитительное валяние в стогах! Ну и само поле, красивейшее на закате. Захотелось вернуться. Спасибо большое!