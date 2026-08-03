Приглашаю отправиться в одно из самых красивых мест Тульского края, где произошла важнейшая битва Средневековья. Вы услышите интересные факты об истории Куликовского сражения, его предпосылках и последствиях. А еще посетите музей Купеческого быта и отведаете чай из жарового самовара.

Описание экскурсии

Музей Купеческого быта

По дороге от Тулы до Куликова поля (130 км) я расскажу любопытные детали о городах и памятниках, которые мы будем проезжать, раскрою историю и современные традиции Тульской области. Кроме того, мы сделаем фотостоп у дворца графа Бобринского в Богородицке и заедем в музей Купеческого быта в поселке Епифань. Во время чаепития в лучших мещанских традициях вы узнаете, как в старину «закладывали за воротник», сколько кружек чая выпивал купец и чем обмывали сделку. Увидите интерьеры старинного дома Антона Евграфовича, примерите на себя роль купца и покупателя, побываете в мелочной лавке и купеческом саду.

Тайны Куликова поля

Вы посетите новейший музей «Куликово поле», открытый осенью 2017 года. Рассмотрите найденные здесь артефакты, услышите о ходе битвы, ее героях и значении в истории страны. Далее мы отправимся на Красный холм — здесь вы увидите памятник-колонну Донского и храм преподобного Сергия Радонежского. Я расскажу, кто стоял на этом месте во время сражения, почему именно здесь появилась колонна и кому принадлежит храм сегодня.

Родина Матроны Московской

По желанию за доплату на обратном пути мы можем заехать в село Себино — место, где родилась и провела большую часть жизни Матрона Московская. Вы побываете в Успенском храме, который посещала святая, и в музее, рассказывающем о ее судьбе.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Hundai Starex. Транспортные расходы включены в стоимость

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы