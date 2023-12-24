Из Тулы на Куликово поле - с учителем истории и кандидатом наук
Индивидуальная экскурсия в Туле

Увидеть, где стояло войско Мамая, и послушать речь Дмитрия Донского

Куликовская битва, или Мамаево побоище, — противоречивый эпизод истории, полный загадок и секретов. Со мной вы прикоснётесь к хроникам этого события и изучите знаковые места Куликова поля. Побываете в месте, где собирались русские войска. Узнаете, откуда Мамай наблюдал за сражением. И исследуете музей, где можно потрогать мечи и кольчуги.
Из Тулы на Куликово поле - с учителем истории и кандидатом наук
Из Тулы на Куликово поле - с учителем истории и кандидатом наук
Из Тулы на Куликово поле - с учителем истории и кандидатом наук
Из Тулы на Куликово поле - с учителем истории и кандидатом наук
Из Тулы на Куликово поле - с учителем истории и кандидатом наук
Из Тулы на Куликово поле - с учителем истории и кандидатом наук
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Описание

Что вас ожидает

Вы услышите увлекательные рассказы не только о битве, но и о целой эпохе, а также об истории здешних мест. Я расскажу, кому принадлежали эти территории в 14 веке и как здесь впервые был дан отпор татаро-монгольскому игу.

Вы увидите впечатляющие памятники и мемориальные комплексы:

  • Монастырщино — тыл русских войск. Вы узнаете, как вынесли сюда после ранения Дмитрия Донского и какую роль это сыграло в его судьбе.
  • Красный холм (стан Мамая). Это самая высокая точка в радиусе 30 км — отсюда Мамай и наблюдал за ходом битвы. Я расскажу, зачем позади холма постоянно стояли кони.
  • Моховое — этнодеревня в центре сражения с интерактивным музеем. Экспозиция включает кольчуги и мечи, многие из которых можно потрогать, и миниатюрные макеты сражений. А ещё у вас будет возможность послушать речь Дмитрия Донского.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет в музей — 250 руб. /чел., до 16 лет — бесплатно; обед в столовой Куликова поля — по желанию
  • Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander. Дорога от Тулы до Куликова поля занимает около 1,5 часов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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