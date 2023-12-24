Увидеть, где стояло войско Мамая, и послушать речь Дмитрия Донского
Куликовская битва, или Мамаево побоище, — противоречивый эпизод истории, полный загадок и секретов. Со мной вы прикоснётесь к хроникам этого события и изучите знаковые места Куликова поля. Побываете в месте, где собирались русские войска. Узнаете, откуда Мамай наблюдал за сражением. И исследуете музей, где можно потрогать мечи и кольчуги.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы услышите увлекательные рассказы не только о битве, но и о целой эпохе, а также об истории здешних мест. Я расскажу, кому принадлежали эти территории в 14 веке и как здесь впервые был дан отпор татаро-монгольскому игу.
Вы увидите впечатляющие памятники и мемориальные комплексы:
- Монастырщино — тыл русских войск. Вы узнаете, как вынесли сюда после ранения Дмитрия Донского и какую роль это сыграло в его судьбе.
- Красный холм (стан Мамая). Это самая высокая точка в радиусе 30 км — отсюда Мамай и наблюдал за ходом битвы. Я расскажу, зачем позади холма постоянно стояли кони.
- Моховое — этнодеревня в центре сражения с интерактивным музеем. Экспозиция включает кольчуги и мечи, многие из которых можно потрогать, и миниатюрные макеты сражений. А ещё у вас будет возможность послушать речь Дмитрия Донского.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входной билет в музей — 250 руб. /чел., до 16 лет — бесплатно; обед в столовой Куликова поля — по желанию
- Поездка проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander. Дорога от Тулы до Куликова поля занимает около 1,5 часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Туле
Всем привет. Меня зовут Илья. Я люблю свой родной край, увлекаюсь историей и культурологией. Имею профильное образование — гид-экскурсовод, учитель истории, кандидат наук. Моя задача — подарить путешественникам яркие эмоции и незабываемые впечатления о Тульском крае. Провожу индивидуальные экскурсии — как пешие, так и автомобильные. Лейтмотив моих экскурсий — ненавязчивое общение, мобильность, адаптивность под каждого путешественника.
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