Наталья проводит ещё 4 экскурсии

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Куликово поле: путешествие из Тулы

Посетить первое ратное поле России и познакомиться с героями Куликовской битвы

Наталья
Наталья – представитель из Тулы
Вы побываете на месте, где стояло войско Мамая, осмотрите экспозицию современного музея «Куликовской битвы» и увидите один из старейших храмов Тульской области.

Я расскажу о ходе сражения и его роли в истории 📖 страны, а также поделюсь древними преданиями и легендами.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 300 ₽ за экскурсию

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Куликово поле: путешествие из Тулы
Куликово поле: путешествие из Тулы

Что вас ожидает

«Красный холм»
Мемориальный комплекс «Красный холм» — старейший памятник на Куликовом поле. Он установлен на месте, где в 1380 году накануне сражения стояло войско Мамая. Вы увидите памятник-колонну во имя Дмитрия Ивановича Донского, узнаете об особенностях его конструкции, а также осмотрите храм Сергия Радонежского, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева.

Мемориал в селе Монастырщино
Слияние рек Дона и Непрядвы указано в летописях как главный ориентир места битвы. Здесь, в селе Монастырщино, установлен мемориал героям, павшим на поле боя. Согласно преданию, записанному в конце XIX века, воины были похоронены на месте древнего храма. Вы зайдете в святыню, построенную по проекту архитектора А. Г. Бочарникова в 1865–1896 годах на месте деревянной церкви, а после познакомитесь с Дмитрием Донским, от памятника которому берет начало Аллея Памяти и Единства. Здесь мы рассмотрим знаки городов и земель, воины которых участвовали в Куликовской битве. А экспозиция интерактивного музея познакомит вас с жизнью и бытом славян Древней Руси до нашествия Батыя.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Трансфер из Тулы и обратно включен в стоимость
  • Входной билет 🎫 в музей 🖼 «Куликово поле» оплачивается отдельно: 400 руб. /взрослый, 100 руб. /детский. На вход допускаются группы до 5 человек (в связи с пандемий).
  • Вы также можете отказаться от экскруисонного сопровождения. В этом случае стоимость поездки составит 6 500 рублей.
Куликово поле: путешествие из Тулы
Куликово поле: путешествие из Тулы
Куликово поле: путешествие из Тулы
Куликово поле: путешествие из Тулы
Куликово поле: путешествие из Тулы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!
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