Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

«Красный холм»

Мемориальный комплекс «Красный холм» — старейший памятник на Куликовом поле. Он установлен на месте, где в 1380 году накануне сражения стояло войско Мамая. Вы увидите памятник-колонну во имя Дмитрия Ивановича Донского, узнаете об особенностях его конструкции, а также осмотрите храм Сергия Радонежского, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева.

Мемориал в селе Монастырщино

Слияние рек Дона и Непрядвы указано в летописях как главный ориентир места битвы. Здесь, в селе Монастырщино, установлен мемориал героям, павшим на поле боя. Согласно преданию, записанному в конце XIX века, воины были похоронены на месте древнего храма. Вы зайдете в святыню, построенную по проекту архитектора А. Г. Бочарникова в 1865–1896 годах на месте деревянной церкви, а после познакомитесь с Дмитрием Донским, от памятника которому берет начало Аллея Памяти и Единства. Здесь мы рассмотрим знаки городов и земель, воины которых участвовали в Куликовской битве. А экспозиция интерактивного музея познакомит вас с жизнью и бытом славян Древней Руси до нашествия Батыя.

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