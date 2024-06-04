1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Куликово поле: путешествие из Тулы
Побывайте на месте великой битвы, осмотрите музей Куликовской битвы и храм Сергия Радонежского. Узнайте историю Тульской области в увлекательной экскурсии
6 июля в 08:30
7 июля в 08:30
8 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куликово поле и усадьба Богородицкое за 1 день
Совершите увлекательное путешествие в прошлое, посетив Куликово поле и усадьбу Богородицкое. Узнайте о великом подвиге князя Дмитрия и истории графа Бобринского
Начало: У Кремля
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Тулы на Куликово поле - с кандидатом наук
Погрузитесь в историю Куликовской битвы вместе с кандидатом наук. Узнайте о событиях, изменивших ход истории, и посетите знаковые места Куликова поля
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна4 июня 2024Отличная экскурсия, было очень интересно. Всем рекомендую посещать Куликово поле с экскурсоводом.
- ААлександр29 мая 2024Всё хорошо организовано, но не надо ехать в Себово. Мне эта матронушка по-барабану, лучше бы я провёл время в музее Куликова поля. А то там галопом пришлось бежать. Мы ехали на Куликово поле, а не за святой водой.
- ЛЛариса16 мая 2024Экскурсия хорошо организована, грамотное изложение, вежливый и культурный экскурсовод. Комфортная машина. Рекомендую
- ЕЕлена13 мая 202410 мая ездили с подругой по индивидуальному туру на Куликово поле. Давно хотели посетить ратное поле, но прямого сообщения из
- ААнна3 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Для нас её провёл Николай - прекрасный рассказчик, историк по одному из образований. Он ответил на
- ДДарья2 мая 2024Огромное спасибо организатору Александре, гиду Татьяне и водителю Сергею. Все было на высшем уровне. У нас немного изменились обстоятельства и
- оольга30 апреля 2024Очень насыщенная и обширная поездка. Прекрасный современный музей, бережное отношение к истории с одной стороны и удачное использование современных технологий
- ЮЮлия22 апреля 2024Илья, спасибо огромное за экскурсию! Познавательно и интересно. Рекомендую!
- ННаталья16 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Нашим гидом и водителем был Сергей. Материал был понятен, отлично структурирован, поездка была комфортной и приятной, настроение отличным. Очень понравилась экскурсия в музее Куликовской битвы!!! Экскурсию "Куликово поле: путешествие из Тулы" рекомендую всем!
- ИИгорь11 февраля 2024Отличная, насыщенная экскурсия. Прекрасный гид Сергей, внимательный, отзывчивый, знающий своё дело. Настоятельно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Куликово поле»
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