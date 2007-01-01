Красивейший дворец, архитектором которого стал Иван Старов, а над парком работал сам Андрей Болотов — лучший ландшафтный дизайнер XVIII века. Его величественный вид и богатейшая история 📖 не оставляет равнодушным ни одного гостя и остаётся в сердце навсегда.
Важная информация:
Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Сопровождение и путевая информация от Тулы до Богородицка
Что не входит
Входной билет в музей
Экскурсионное обслуживание в музеях
Транспортное обслуживание
Личные расходы (сувениры, напитки, перекус)
Начало
🚩 Ул. Менделеевская, 8
Место завершения
🏁 По договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.