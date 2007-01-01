Дворец графа Бобринского

Красивейший дворец, архитектором которого стал Иван Старов, а над парком работал сам Андрей Болотов — лучший ландшафтный дизайнер XVIII века. Его величественный вид и богатейшая история 📖 не оставляет равнодушным ни одного гостя и остаётся в сердце навсегда.

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