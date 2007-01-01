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Богородицк — провинциальный дворец Екатерины Второй

5
2 отзыва
Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Экскурсия ⛳ в город 🏙️ Богородицк — чудо Тульского края.

Именно в этом городе стоит провинциальный дворец Екатерины II, который она построила для своего незаконнорожденного сына от графа Григория Орлова — Алексея Бобринского.
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Богородицк — провинциальный дворец Екатерины Второй
Богородицк — провинциальный дворец Екатерины Второй

Что вы увидите

  • Дворец графа Бобринского
  • Достопримечательности Богородицка
Дворец графа Бобринского
Красивейший дворец, архитектором которого стал Иван Старов, а над парком работал сам Андрей Болотов — лучший ландшафтный дизайнер XVIII века. Его величественный вид и богатейшая история 📖 не оставляет равнодушным ни одного гостя и остаётся в сердце навсегда.

Важная информация:

  • Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
  • Сопровождение и путевая информация от Тулы до Богородицка
Что не входит
  • Входной билет в музей
  • Экскурсионное обслуживание в музеях
  • Транспортное обслуживание
  • Личные расходы (сувениры, напитки, перекус)
Начало
🚩 Ул. Менделеевская, 8
Место завершения
🏁 По договоренности
Богородицк — провинциальный дворец Екатерины Второй
Богородицк — провинциальный дворец Екатерины Второй
Богородицк — провинциальный дворец Екатерины Второй
Богородицк — провинциальный дворец Екатерины Второй

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра Л.
Александра Л.
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2 отзыва оставили туристы

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