Наталья проводит ещё 3 экскурсии

На северо-востоке Тульской области вы посетите нетуристическое место, где сохранилась старинная купеческая атмосфера. Познакомитесь с давней историей Венёва и памятниками архитектуры русского православного зодчества. А также услышите легенду о 12 воинах Куликовской битвы, посетите святой источник и отведаете традиционные булочки-венёвки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История уездного городка

Вы пройдете от бывшей Сенной площади до Красной и, гуляя по старинным улочкам, послушаете о ключевых эпохах города. Я расскажу, какие данные сохранились со времен первого упоминания Венёва в конце 14 века, о его оборонительном значении, набегах и восстановлении разрушенных зданий, а также об обретении статуса уездного города при Екатерине II и дальнейшем развитии как города купеческого.

Памятники былых эпох

Здесь сохранились обособленные кварталы с постройками конца 17 — начала 18, а также середины 20 века, и вместе с отсутствием туристического лоска они создают в городе естественную атмосферу старины. Вы увидите архитектурную доминанту Венёва — самое высокое сооружение тульской земли в середине 19 века — колокольню Николаевской церкви. Посетите Богоявленскую церковь — памятник архитектуры 18 века, где особое внимание уделим шатровой колокольне. Осмотрите Воскресенский собор того же столетия. А любителей ж/д техники порадует модель старинного паровоза Черепановых, вагон-«теплушка» и паровоз серии «Л».

Святой источник и венёвские сладости

В двух километрах от города вы посетите источник «Двенадцать ключей», целительная сила которого известна далеко за пределами венёвской земли. Здесь вы услышите легенду о гибели двенадцати сыновей старика Свирида, принимавших участие в Куликовской битве. А в завершение сможете попробовать местный гастрономический бренд — сдобные двойные витые булочки-венёвки, по сути — баранки.

Организационные детали