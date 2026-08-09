Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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Из Тулы - в старинный Венёв

Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой
На северо-востоке Тульской области вы посетите нетуристическое место, где сохранилась старинная купеческая атмосфера. Познакомитесь с давней историей Венёва и памятниками архитектуры русского православного зодчества.

А также услышите легенду о 12 воинах Куликовской битвы, посетите святой источник и отведаете традиционные булочки-венёвки.
5
12 отзывов
Из Тулы - в старинный Венёв
Из Тулы - в старинный Венёв
Из Тулы - в старинный Венёв

Описание экскурсии

История уездного городка

Вы пройдете от бывшей Сенной площади до Красной и, гуляя по старинным улочкам, послушаете о ключевых эпохах города. Я расскажу, какие данные сохранились со времен первого упоминания Венёва в конце 14 века, о его оборонительном значении, набегах и восстановлении разрушенных зданий, а также об обретении статуса уездного города при Екатерине II и дальнейшем развитии как города купеческого.

Памятники былых эпох

Здесь сохранились обособленные кварталы с постройками конца 17 — начала 18, а также середины 20 века, и вместе с отсутствием туристического лоска они создают в городе естественную атмосферу старины. Вы увидите архитектурную доминанту Венёва — самое высокое сооружение тульской земли в середине 19 века — колокольню Николаевской церкви. Посетите Богоявленскую церковь — памятник архитектуры 18 века, где особое внимание уделим шатровой колокольне. Осмотрите Воскресенский собор того же столетия. А любителей ж/д техники порадует модель старинного паровоза Черепановых, вагон-«теплушка» и паровоз серии «Л».

Святой источник и венёвские сладости

В двух километрах от города вы посетите источник «Двенадцать ключей», целительная сила которого известна далеко за пределами венёвской земли. Здесь вы услышите легенду о гибели двенадцати сыновей старика Свирида, принимавших участие в Куликовской битве. А в завершение сможете попробовать местный гастрономический бренд — сдобные двойные витые булочки-венёвки, по сути — баранки.

Организационные детали

  • Поездка пройдет на автомобиле Nissan
  • Начало и конец экскурсии — в центре Тулы
  • За дополнительную плату мы можем забрать вас из гостиницы — 350 ₽ за группу
  • Дополнительных расходов, за исключением личных трат на питание и напитки, не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5888 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
А
Увлечённый водитель-экскурсовод по дороге замечательно разъяснил историческое значение и техническое устройство Засечной черты - системы укрепления на южной границе Руси в XVI веке, проходившей через Тулу, Калугу, Рязань и городки
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поменьше - в том числе Венёв. Сам город невелик, и конечно не так богат достопримечательностями, как например Суздаль или Плёс - но и тут есть на что посмотреть, особенно если рассказывал нам о городе увлечённый местный краевед Денис Махель. Увлёк и нашу компанию.

Увлечённый водитель-экскурсовод по дороге замечательно разъяснил историческое значение и техническое устройство Засечной черты - системы укрепления
Увлечённый водитель-экскурсовод по дороге замечательно разъяснил историческое значение и техническое устройство Засечной черты - системы укрепления
Увлечённый водитель-экскурсовод по дороге замечательно разъяснил историческое значение и техническое устройство Засечной черты - системы укрепления
Увлечённый водитель-экскурсовод по дороге замечательно разъяснил историческое значение и техническое устройство Засечной черты - системы укрепления
Увлечённый водитель-экскурсовод по дороге замечательно разъяснил историческое значение и техническое устройство Засечной черты - системы укрепления
Увлечённый водитель-экскурсовод по дороге замечательно разъяснил историческое значение и техническое устройство Засечной черты - системы укрепления
Увлечённый водитель-экскурсовод по дороге замечательно разъяснил историческое значение и техническое устройство Засечной черты - системы укрепления
Увлечённый водитель-экскурсовод по дороге замечательно разъяснил историческое значение и техническое устройство Засечной черты - системы укрепления+2
Увлечённый водитель-экскурсовод по дороге замечательно разъяснил историческое значение и техническое устройство Засечной черты - системы укрепления
Увлечённый водитель-экскурсовод по дороге замечательно разъяснил историческое значение и техническое устройство Засечной черты - системы укрепления
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Оксана
Признаюсь, выбрала эту экскурсию только потому, что по прогнозу был дождь, а прогулка по Туле под дождем как то не вдохновляла) И ни разу не пожалела, хотя проливной дождь, конечно,
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немного смазал впечатление, и сократил пеший маршрут. Но даже при этом экскурсия мне очень понравилась. Водитель-гид Сергей и гид Денис - мастера своего дела. Работают с душой, рассказывают интересно,"не нудно", отвечают на вопросы, видно, что хорошо знают то, о чем говорят, что действительно увлечены своей работой и историей края. Время пролетело незаметно, даже больше указанного в анонсе экскурсии, при этом, никто не торопил👍 А какие виды открываются с колокольни!
Экскурсию рекомендую. Венёв, действительно, очень интересный и, уверена, что ценный островок истории Тульского края. И не такой банальный, как множество "проторенных" маршрутов. Его провинциальность приятно контрастирует с шумными суетливыми городами, и это безусловный плюс👌

Признаюсь, выбрала эту экскурсию только потому, что по прогнозу был дождь, а прогулка по Туле под
Признаюсь, выбрала эту экскурсию только потому, что по прогнозу был дождь, а прогулка по Туле под
Признаюсь, выбрала эту экскурсию только потому, что по прогнозу был дождь, а прогулка по Туле под
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А
Все отлично, очень понравилось
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Н
В первых числах января, прогуливаясь под проливным дождем в Туле, пришла идея посетить небольшой городок Венёв и поездка оказалась очень удачной! Благодаря нашему замечательному гиду Денису, краеведу, историку и очень
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интересному рассказчику и собеседнику, неброский городок раскрылся настоящей жемчужиной с богатой историей, на первый взгляд, неприметных строений. Порадовало, что благодаря энтузиастам, меценатам и, просто, неравнодушным к истории своей страны людям, удается, порой, из полных руин восстанавливать архитектурные шедевры. Хочется добавить, что из Тулы и обратно поездка была организована на легковом автомобиле в тепле и комфорте, что было совсем не лишне. Эта услуга входит в стоимость путешествия. Без всяких дорожных рисков водитель Андрей доставил нас к месту проведения экскурсии, а на обратном пути любезно завез в магазинчик при старой тульской фабрике с "теми самыми, настоящими" тульскими пряниками, кстати, порадовал и выбор тульских конфет. Поездка получилась увлекательной и познавательной. Спасибо Денису и Андрею за прекрасное настроение и интересный, насыщенный день!

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Anna
В Веневе нас занесло пургой, но, несмотря на это, и городок, и экскурсия по нему и экскурсовод Денис произвели самое хорошее впечатление. В особенности понравилось сочетание восстанавливаемой Никольской колокольни и
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современной комфортной городской среды (как теперь принято изъясняться), обустраиваемой вокруг колокольни. Да, зима, да, все занесено снегом, но, думаю, к весне, когда все покроется листвой и расцветет, будет очень интересный уголок города.
Спасибо Денису за рассказ о городе, чувствуется неравнодушное отношение к месту, в котором он живет и трудится.
Отдельное спасибо водителю Сергею за комфортную поездку и интересный рассказ! Большое спасибо, друзья!

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О
1 января оказаться на улочках тихого, провинциального, старинного, купеческого города Венев - это почти счастье после суетной, кишащей людьми всех мастей, Москвы. Неторопливая жизнь, вдали от бешеной столичной гонки. На
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улицах - ни души, только трое туристов, сопровождаемые увлеченным историей своего края человеком, краеведом и гидом по городу Денисом. В этот промозглый, дождливый день нам был оказан теплый приём с горячим чаем и сладостями. Денис показал и рассказал нам о всех доступных на тот момент достопримечательностях города: площадь бывшей хлебной биржи, старинные городские постройки бывших почтовой станции и постоялого двора, высоченную колокольню Николаевской церкви, затянутую в леса реставраторов, Богоявленский и Казанский храмы, поляну невест, Краеведческий музей в старинном купеческом особняке, отреставрированное здание ж/д вокзала с исторической экспозицией перед ним, памятники Лихачеву И. А., Ульянову-Ленину, Александру II, а так же уникальный природный массив 12-ти ключей с кристально чистой водой, и многое другое. Все это произвело незабываемое впечатление на нас. И очень отрадно, что есть еще на Руси такие увлеченные люди, которые стремятся превратить свой город в некую историческую жемчужину, входящую в великолепное ожерелье старинных городов Тульской губернии, каждый из которых по-своему великолепен. В городе, благодаря таким как Денис, людям уже открыт культурно-просветительский туристический центр, скоро откроется его филиал в историческом центре города у колокольни. Рекомендуем всем посетить Венев и обязательно пообщаться с Денисом.
Так же огромное спасибо нашему гиду-водителю Сергею, который организовал наше путешествие и доставил нас в Венев, за интересное повествование о истории Тульской губернии.

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