Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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Из Тулы — в старинный Венёв

Открыть историю маленького уездного города с самой высокой колокольней и очароваться его атмосферой

Наталья
Наталья – представитель из Тулы
На северо-востоке Тульской области вы посетите нетуристическое место, где сохранилась старинная купеческая атмосфера.

Познакомитесь с давней историей 📖 Венёва и памятниками архитектуры русского православного зодчества.

А также услышите легенду о 12 воинах Куликовской битвы, посетите святой источник и отведаете традиционные булочки-венёвки.
Задать вопросОбычно отвечает за 20 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 300 ₽ за экскурсию

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Из Тулы — в старинный Венёв
Из Тулы — в старинный Венёв

Что вас ожидает

История уездного городка
Вы пройдете от бывшей Сенной площади до Красной и, гуляя по старинным улочкам, послушаете о ключевых эпохах города. Я расскажу, какие данные сохранились со времен первого упоминания Венёва в конце 14 века, о его оборонительном значении, набегах и восстановлении разрушенных зданий, а также об обретении статуса уездного города при Екатерине II и дальнейшем развитии как города купеческого.

Памятники былых эпох
Здесь сохранились обособленные кварталы с постройками конца 17 — начала 18, а также середины 20 века, и вместе с отсутствием туристического лоска они создают в городе естественную атмосферу старины. Вы увидите архитектурную доминанту Венёва — самое высокое сооружение тульской земли в середине 19 века — колокольню Николаевской церкви. Посетите Богоявленскую церковь ⛪ — памятник архитектуры 18 века, где особое внимание уделим шатровой колокольне. Осмотрите Воскресенский собор того же столетия. А любителей ж/д техники порадует модель старинного паровоза Черепановых, вагон-«теплушка» и паровоз серии «Л».

Святой источник и венёвские сладости
В двух километрах от города вы посетите источник «Двенадцать ключей», целительная сила которого известна далеко за пределами венёвской земли. Здесь вы услышите легенду о гибели двенадцати сыновей старика Свирида, принимавших участие в Куликовской битве. А в завершение сможете попробовать местный гастрономический бренд — сдобные двойные витые булочки-венёвки, по сути — баранки.

Организационные детали

  • Поездка пройдет на автомобиле 🚘 Renault Arkana
  • Дополнительных расходов, за исключением личных трат на питание и напитки, не предвидится
Из Тулы — в старинный Венёв
Из Тулы — в старинный Венёв
Из Тулы — в старинный Венёв
Из Тулы — в старинный Венёв
Из Тулы — в старинный Венёв
Из Тулы — в старинный Венёв

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!
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Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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