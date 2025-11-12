Собор Тульских святых — один из самых многочисленных. Мы познакомим вас с его святыми и посетим места их упокоения. Вы зайдёте в храмы, узнаете о судьбах и подвигах туляков. Побываете в локациях, которые сложно заметить путешественнику, но которые веками чтут местные. Экскурсия подойдёт всем — вы откроете для себя город и важную часть его истории.
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Всехсвятский кафедральный собор
- Музей «Тульский некрополь»
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Успенский собор в кремле
- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
- Храм Николы на Ржавце, куда в 16 веке был принесён чудотворный образ Николы Тульского
Вы узнаете:
- почему в Соборе Тульских святых прославлены Николай Чудотворец, Матрона Московская, Дмитрий Донской, Пересвет и Ослябя
- как фрейлина Екатерины II оставила блестящий двор ради служения Богу
- почему купец Варсонофий Щегловский пожертвовал полмиллиона рублей на монастырь, а затем сам туда и переехал
- как трёхлетний Иларион Тульский пешком отправился в Москву учиться, помог восстановить патриаршество и стал настоятелем Сретенского монастыря
- зачем Амвросий Оптинский велел тульскому старцу Сергию Борисову два года подряд кланяться каждому встречному
- почему Иоанн Тульский выбрал путь юродства в 17 лет и всегда держал поднятой правую руку
И много другое!
Организационные детали
- Длительность программы 2–3 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Льва Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Туле
Наша команда гидов состоит из профессионального историка и православного журналиста с высшим богословским образованием. Борис: опытный гид, историк с опытом преподавания более 40 лет, работал в Туле, Москве, Индонезии, Швеции, Египте,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артемий
12 ноя 2025
Большая благодарность Борису за проведённую экскурсию. Приятно было слушать не просто сухое изложение фактов, а интересные истории, рассказанные с личным отношением — это придаёт экскурсии особую живость и вовлекает участников в обсуждение
К
Кадышева
15 сен 2025
Большое спасибо Борису Ивановичу за интересную и содержательную экскурсию
Ю
Юлия
10 сен 2025
Оооо!!! Это был чудесный день в компании Бориса (наш гид по Туле).
Очень давно не испытывала такого удовольствия.
Это не было похоже на экскурсию - это был неторопливый дружеский разговор (хотя с
