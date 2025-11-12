Мои заказы

Святые Тульской земли

Посетить соборы, погулять по некрополю и узнать о прославленных людях древнего города
Собор Тульских святых — один из самых многочисленных. Мы познакомим вас с его святыми и посетим места их упокоения. Вы зайдёте в храмы, узнаете о судьбах и подвигах туляков. Побываете в локациях, которые сложно заметить путешественнику, но которые веками чтут местные. Экскурсия подойдёт всем — вы откроете для себя город и важную часть его истории.
Описание экскурсии

Вы посетите:

  • Всехсвятский кафедральный собор
  • Музей «Тульский некрополь»
  • Свято-Успенский кафедральный собор
  • Успенский собор в кремле
  • Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Храм Николы на Ржавце, куда в 16 веке был принесён чудотворный образ Николы Тульского

Вы узнаете:

  • почему в Соборе Тульских святых прославлены Николай Чудотворец, Матрона Московская, Дмитрий Донской, Пересвет и Ослябя
  • как фрейлина Екатерины II оставила блестящий двор ради служения Богу
  • почему купец Варсонофий Щегловский пожертвовал полмиллиона рублей на монастырь, а затем сам туда и переехал
  • как трёхлетний Иларион Тульский пешком отправился в Москву учиться, помог восстановить патриаршество и стал настоятелем Сретенского монастыря
  • зачем Амвросий Оптинский велел тульскому старцу Сергию Борисову два года подряд кланяться каждому встречному
  • почему Иоанн Тульский выбрал путь юродства в 17 лет и всегда держал поднятой правую руку

И много другое!

Организационные детали

  • Длительность программы 2–3 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Льва Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваша команда гидов в Туле
Наша команда гидов состоит из профессионального историка и православного журналиста с высшим богословским образованием. Борис: опытный гид, историк с опытом преподавания более 40 лет, работал в Туле, Москве, Индонезии, Швеции, Египте,
читать дальше

Сербии. Эксперт по истории Тулы, автор экскурсии по Ясной Поляне и местам, связанным с жизнью Льва Толстого. Художник, скульптор по дереву. Жанна: богословское, филологическое и экономическое образование, училась в Германии. Лауреат государственных наград в сфере журналистики, одна из первых девушек, получивших богословское образование в современной России, свободно владеет тремя языками.

Отзывы и рейтинг

А
Артемий
12 ноя 2025
Большая благодарность Борису за проведённую экскурсию. Приятно было слушать не просто сухое изложение фактов, а интересные истории, рассказанные с личным отношением — это придаёт экскурсии особую живость и вовлекает участников в обсуждение
К
Кадышева
15 сен 2025
Большое спасибо Борису Ивановичу за интересную и содержательную экскурсию
Ю
Юлия
10 сен 2025
Оооо!!! Это был чудесный день в компании Бориса (наш гид по Туле).
Очень давно не испытывала такого удовольствия.
Это не было похоже на экскурсию - это был неторопливый дружеский разговор (хотя с
читать дальше

этим гидом мы были впервые).
Не бы сухих заученных фраз - была история, но которую так деликатно рассказывали с интересными фактами, шутками, ситуациями. Очень благодарны Борису, что сделал наш день таким интересным.

