Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Тульским святыням, где вы познакомитесь с историей и архитектурой древних храмов и монастырей.
Откройте для себя мир православия, приложитесь к местным святыням и узнайте о
Откройте для себя мир православия, приложитесь к местным святыням и узнайте о
6 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные исторические храмы
- 📜 Интересные рассказы о местных святынях
- 🖼️ Возможность увидеть редкие иконы
- 👣 Пешеходная экскурсия с возможностью выбора транспорта
- 🕊️ Погружение в православные традиции
- 🏛️ Архитектурные шедевры Тулы
Лучшее время для посещения
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май
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авг
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ноя
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - отличное время для посещения Тулы. В эти месяцы можно комфортно наслаждаться экскурсиями и изучать архитектурные и исторические достопримечательности города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Благовещенская церковь
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы
- Всехсвятский кафедральный собор
- Борогодице-Рождественский монастырь
- Пантелеимонов монастырь
Описание экскурсии
Ожерелье куполов
Мы посетим два монастыря: женский Борогодице-Рождественский, где вы услышите о Тихвинской иконе Божией Матери, и мужской Пантелеимонов — здесь хранится икона «Млекопитательница», один из лучших образцов византийской школы иконописи.
Также вы увидите целый ряд соборов и храмов, в том числе:
- Благовещенскую церковь — самую древнюю из уцелевших храмов в городе Туле. До наших дней она дошла почти в неизменном виде. Мы расскажем о его главной святыне — Иверской иконе Божией матери — и о чуде, ею явленном.
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы — вы приглядитесь виртуозной кирпичной кладке и узнаете о связи этого храма с киевским Владимирским собором.
- Всехсвятский кафедральный собор — его прекрасный архитектурный ансамбль хорошо просматривается с разных точек города. Здесь поговорим об эпидемии чумы и рассмотрим детали колокольни — вертикальной доминанты в Туле.
От архитектуры до деталей богослужения
Мы простым языком расскажем о ходе богослужения и нюансах этикета в храме. Вы разберетесь в особенностях церковного зодчества и вникните в тонкости строительства храмов на Руси. А также услышите о местных святых и чудесах, творимых у почитаемых икон нашего города.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет познакомиться с архитектурой храмов и основными положениями христианства; при желании можно углубиться в тему — мы учтём ваши интересы и пожелания.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Экскурсия пешеходная, ее также можно провести на вашем автомобиле или проехать между локациями на такси
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре Тулы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 8326 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлечённые историей и культурой Тульского края,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Совершенно чудесная, обстоятельная, информативная экскурсия. У нас гидом был теолог, священник, отец Максим. Очень обстоятельно рассказывал, отвечал на вопросы, давал возможность достаточно времени провести в разных храмах. В общем, чувствовалось,
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К
Ходили на экскурсию вдвоём с супругой. Узнали много новой и полезной для себя информации. Экскурсовод оказался человеком эрудированным и близко знающим материал. Получили большое удовольствие от общения с ним и
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Чудесная экскурсия! Нам повезло, у нас был гид отец Максим, теолог, священник. Душевно, духоносно, искренне! Спасибо большое! Восхищены
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С
Экскурсия лично мне очень понравилась! Наша встреча была на 10 утра, шел дождь, но нас это не остановило,но буквально час, и вышло солнце, потеплело. Экскурсовод рассказал о самых значимых храмах, зданиях в центре города. Приложились к чудотворным иконам. Из-за детей пришлось немного сократить экскурсию, мы обошлись только пешим маршрутом, но я надеюсь, что мы еще вернемся в это красивый город!
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С
Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!
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Экскурсия просто великолепная,все очень понравилось!!! Всем обязательно к посещению,даже если у вас 1-2 дня пребывания в городе!
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