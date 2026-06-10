Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Май, июнь, июль, август и сентябрь - отличное время для посещения Тулы. В эти месяцы можно комфортно наслаждаться экскурсиями и изучать архитектурные и исторические достопримечательности города.

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Тульским святыням, где вы познакомитесь с историей и архитектурой древних храмов и монастырей.Откройте для себя мир православия, приложитесь к местным святыням и узнайте о

чудесах, совершенных у почитаемых икон. Эта экскурсия позволит вам не только увидеть уникальные архитектурные ансамбли, но и глубже понять культурное и духовное наследие Тулы. Подходит как для тех, кто ищет духовного обогащения, так и для любителей истории и архитектуры

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ожерелье куполов

Мы посетим два монастыря: женский Борогодице-Рождественский, где вы услышите о Тихвинской иконе Божией Матери, и мужской Пантелеимонов — здесь хранится икона «Млекопитательница», один из лучших образцов византийской школы иконописи.

Также вы увидите целый ряд соборов и храмов, в том числе:

Благовещенскую церковь — самую древнюю из уцелевших храмов в городе Туле. До наших дней она дошла почти в неизменном виде. Мы расскажем о его главной святыне — Иверской иконе Божией матери — и о чуде, ею явленном.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы — вы приглядитесь виртуозной кирпичной кладке и узнаете о связи этого храма с киевским Владимирским собором.

Всехсвятский кафедральный собор — его прекрасный архитектурный ансамбль хорошо просматривается с разных точек города. Здесь поговорим об эпидемии чумы и рассмотрим детали колокольни — вертикальной доминанты в Туле.

От архитектуры до деталей богослужения

Мы простым языком расскажем о ходе богослужения и нюансах этикета в храме. Вы разберетесь в особенностях церковного зодчества и вникните в тонкости строительства храмов на Руси. А также услышите о местных святых и чудесах, творимых у почитаемых икон нашего города.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет познакомиться с архитектурой храмов и основными положениями христианства; при желании можно углубиться в тему — мы учтём ваши интересы и пожелания.

Организационные детали