Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Ожерелье куполов Мы посетим два монастыря: женский Борогодице-Рождественский, где вы услышите о Тихвинской иконе Божией Матери, и мужской Пантелеимонов — здесь хранится икона «Млекопитательница», один из лучших образцов византийской школы иконописи. Также вы увидите целый ряд соборов и храмов, в том числе:
Благовещенскую церковь ⛪ — самую древнюю из уцелевших храмов в городе Туле. До наших дней она дошла почти в неизменном виде. Мы расскажем о его главной святыне — Иверской иконе Божией матери — и о чуде, ею явленном.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы — вы приглядитесь виртуозной кирпичной кладке и узнаете о связи этого храма с киевским Владимирским собором.
Всехсвятский кафедральный собор — его прекрасный архитектурный ансамбль хорошо просматривается с разных точек города. Здесь поговорим об эпидемии чумы и рассмотрим детали колокольни — вертикальной доминанты в Туле.
От архитектуры до деталей богослужения Мы простым языком расскажем о ходе богослужения и нюансах этикета в храме. Вы разберетесь в особенностях церковного зодчества и вникните в тонкости строительства храмов на Руси. А также услышите о местных почитаемых святых и чудесах, творимых у почитаемых икон нашего города.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет познакомиться с архитектурой храмов и основными положениями христианства; при желании можно углубиться в тему — мы учтём ваши интересы и пожелания.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Экскурсия пешеходная, ее также можно провести на вашем автомобиле 🚘 или проехать между локациями на такси
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлеченные историей и культурой Тульского края, также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!