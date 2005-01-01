Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

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Тульские святыни

Посетить древние храмы, вникнуть в детали архитектуры и услышать о чудотворных иконах

Екатерина
Екатерина – представитель из Тулы
Мы обойдём старинные церквушки и величественные соборы, посетим два монастыря и полюбуемся их убранством.

Вы сможете приложиться к местным святыням — и раскроете их удивительные истории 📖.

А ещё разберётесь в устройстве храма, узнаете о тонкостях церковного этикета и об азах православия.
Задать вопросОбычно отвечает за 19 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Тульские святыни
Тульские святыни

Что вас ожидает

Ожерелье куполов
Мы посетим два монастыря: женский Борогодице-Рождественский, где вы услышите о Тихвинской иконе Божией Матери, и мужской Пантелеимонов — здесь хранится икона «Млекопитательница», один из лучших образцов византийской школы иконописи.
Также вы увидите целый ряд соборов и храмов, в том числе:

  • Благовещенскую церковь ⛪ — самую древнюю из уцелевших храмов в городе Туле. До наших дней она дошла почти в неизменном виде. Мы расскажем о его главной святыне — Иверской иконе Божией матери — и о чуде, ею явленном.
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы — вы приглядитесь виртуозной кирпичной кладке и узнаете о связи этого храма с киевским Владимирским собором.
  • Всехсвятский кафедральный собор — его прекрасный архитектурный ансамбль хорошо просматривается с разных точек города. Здесь поговорим об эпидемии чумы и рассмотрим детали колокольни — вертикальной доминанты в Туле.

От архитектуры до деталей богослужения
Мы простым языком расскажем о ходе богослужения и нюансах этикета в храме. Вы разберетесь в особенностях церковного зодчества и вникните в тонкости строительства храмов на Руси. А также услышите о местных почитаемых святых и чудесах, творимых у почитаемых икон нашего города.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет познакомиться с архитектурой храмов и основными положениями христианства; при желании можно углубиться в тему — мы учтём ваши интересы и пожелания.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия пешеходная, ее также можно провести на вашем автомобиле 🚘 или проехать между локациями на такси
Тульские святыни
Тульские святыни
Тульские святыни
Тульские святыни
Тульские святыни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлеченные историей и культурой Тульского края, также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
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Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

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