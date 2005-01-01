Екатерина проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Ожерелье куполов

Мы посетим два монастыря: женский Борогодице-Рождественский, где вы услышите о Тихвинской иконе Божией Матери, и мужской Пантелеимонов — здесь хранится икона «Млекопитательница», один из лучших образцов византийской школы иконописи.

Также вы увидите целый ряд соборов и храмов, в том числе:

Благовещенскую церковь ⛪ — самую древнюю из уцелевших храмов в городе Туле. До наших дней она дошла почти в неизменном виде. Мы расскажем о его главной святыне — Иверской иконе Божией матери — и о чуде, ею явленном.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы — вы приглядитесь виртуозной кирпичной кладке и узнаете о связи этого храма с киевским Владимирским собором.

Всехсвятский кафедральный собор — его прекрасный архитектурный ансамбль хорошо просматривается с разных точек города. Здесь поговорим об эпидемии чумы и рассмотрим детали колокольни — вертикальной доминанты в Туле.

От архитектуры до деталей богослужения

Мы простым языком расскажем о ходе богослужения и нюансах этикета в храме. Вы разберетесь в особенностях церковного зодчества и вникните в тонкости строительства храмов на Руси. А также услышите о местных почитаемых святых и чудесах, творимых у почитаемых икон нашего города.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет познакомиться с архитектурой храмов и основными положениями христианства; при желании можно углубиться в тему — мы учтём ваши интересы и пожелания.

Организационные детали