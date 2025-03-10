Экскурсия «Императорский маршрут: Тула глазами Романовых» приглашает вас на уникальное путешествие по историческим местам, связанным с визитами русских императоров.Узнайте, как часто Романовы посещали Тулу, и какие события происходили в городе

во время их пребывания. Прогулка включает посещение Тульского кремля, резиденции царской семьи и других значимых объектов. Откройте для себя интересные истории о жизни императоров и их взаимодействии с туляками. Это отличный способ увидеть Тулу с новой стороны и погрузиться в атмосферу прошлого

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Описание экскурсии

Вы увидите:

знаменитый памятник Петру Великому вблизи Тульского оружейного завода

вблизи Тульского оружейного завода Тульский кремль с его главным украшением — Успенским кафедральным собором

с его главным украшением — резиденцию российской императорской семьи

присутственные здания губернского центра , возведённые в царствование Екатерины Великой

, возведённые в царствование Екатерины Великой дом Дворянского собрания, где бывал последний российский император и члены его семьи

Я расскажу:

когда и при каких обстоятельствах наш город посещали представители рода Романовых

где именно они бывали чаще всего, как общались с подданными и какие знаки внимания оказывали им туляки

для кого из членов императорской семьи городские власти устроили бал и чем потчевали именитых гостей

как надо было вести себя на танцевальном вечере, чтобы не стоять «чурбаном посреди веселья»

и наконец, почему один из литературных критиков писал в начале 20 века, что «в России два царя»

После экскурсии вы сможете выпить по чашечке кофе или бокалу шампанского, а то и полноценно пообедать в историческом антураже Дворянского собрания. Эту опцию желательно заказать заранее при бронировании экскурсии.

Кому подойдёт экскурсия

Программа будет особенно интересна тем, кто уже бывал в Туле и хочет увидеть наш древний и славный город в новом ракурсе. Приготовьтесь совершить длительную пешую прогулку.

Организационные детали