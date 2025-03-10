Экскурсия «Императорский маршрут: Тула глазами Романовых» приглашает вас на уникальное путешествие по историческим местам, связанным с визитами русских императоров.
Узнайте, как часто Романовы посещали Тулу, и какие события происходили в городе
Узнайте, как часто Романовы посещали Тулу, и какие события происходили в городе
5 причин купить эту экскурсию
- 👑 Погружение в царскую эпоху
- 🏰 Посещение Тульского кремля
- 📜 Уникальные исторические факты
- 👣 Длительная пешая прогулка
- ☕ Возможность отдохнуть с кофе
Что можно увидеть
- Памятник Петру Великому
- Тульский кремль
- Успенский кафедральный собор
- Резиденция российской императорской семьи
- Дом Дворянского собрания
Описание экскурсии
Вы увидите:
- знаменитый памятник Петру Великому вблизи Тульского оружейного завода
- Тульский кремль с его главным украшением — Успенским кафедральным собором
- резиденцию российской императорской семьи
- присутственные здания губернского центра, возведённые в царствование Екатерины Великой
- дом Дворянского собрания, где бывал последний российский император и члены его семьи
Я расскажу:
- когда и при каких обстоятельствах наш город посещали представители рода Романовых
- где именно они бывали чаще всего, как общались с подданными и какие знаки внимания оказывали им туляки
- для кого из членов императорской семьи городские власти устроили бал и чем потчевали именитых гостей
- как надо было вести себя на танцевальном вечере, чтобы не стоять «чурбаном посреди веселья»
- и наконец, почему один из литературных критиков писал в начале 20 века, что «в России два царя»
После экскурсии вы сможете выпить по чашечке кофе или бокалу шампанского, а то и полноценно пообедать в историческом антураже Дворянского собрания. Эту опцию желательно заказать заранее при бронировании экскурсии.
Кому подойдёт экскурсия
Программа будет особенно интересна тем, кто уже бывал в Туле и хочет увидеть наш древний и славный город в новом ракурсе. Приготовьтесь совершить длительную пешую прогулку.
Организационные детали
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По маршруту следования можно будет присесть и передохнуть. Советую позаботиться об удобной обуви
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Металлистов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Туле
Провела экскурсии для 188 туристов
Я живу в Туле с детства. У меня филологическое образование. Более 10 лет работала в музее-усадьбе «Ясная Поляна», продолжаю сотрудничество с ними и сейчас. Опыт экскурсионной работы — более 20 лет. Люблю живое общение с людьми и с удовольствием отвечаю на вопросы в рамках своей компетенции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 мар 2025
Отличный тематический променад с небольшой интерактивной/иммерсивной программой. Протяженность 3 км, о чем экскурсовод сразу предупреждает. В нашей компании была и 81-летняя барышня. Выдержала! Все остальные тем более. Остались очень удовлетворены
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