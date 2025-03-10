Императорский маршрут: Тула глазами Романовых

Погрузитесь в атмосферу царской эпохи на индивидуальной экскурсии по Туле. Узнайте, как Романовы посещали город и какие события происходили в те времена
Экскурсия «Императорский маршрут: Тула глазами Романовых» приглашает вас на уникальное путешествие по историческим местам, связанным с визитами русских императоров.

Узнайте, как часто Романовы посещали Тулу, и какие события происходили в городе
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во время их пребывания. Прогулка включает посещение Тульского кремля, резиденции царской семьи и других значимых объектов. Откройте для себя интересные истории о жизни императоров и их взаимодействии с туляками. Это отличный способ увидеть Тулу с новой стороны и погрузиться в атмосферу прошлого

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 👑 Погружение в царскую эпоху
  • 🏰 Посещение Тульского кремля
  • 📜 Уникальные исторические факты
  • 👣 Длительная пешая прогулка
  • ☕ Возможность отдохнуть с кофе
Императорский маршрут: Тула глазами Романовых
Императорский маршрут: Тула глазами Романовых
Императорский маршрут: Тула глазами Романовых
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Памятник Петру Великому
  • Тульский кремль
  • Успенский кафедральный собор
  • Резиденция российской императорской семьи
  • Дом Дворянского собрания

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • знаменитый памятник Петру Великому вблизи Тульского оружейного завода
  • Тульский кремль с его главным украшением — Успенским кафедральным собором
  • резиденцию российской императорской семьи
  • присутственные здания губернского центра, возведённые в царствование Екатерины Великой
  • дом Дворянского собрания, где бывал последний российский император и члены его семьи

Я расскажу:

  • когда и при каких обстоятельствах наш город посещали представители рода Романовых
  • где именно они бывали чаще всего, как общались с подданными и какие знаки внимания оказывали им туляки
  • для кого из членов императорской семьи городские власти устроили бал и чем потчевали именитых гостей
  • как надо было вести себя на танцевальном вечере, чтобы не стоять «чурбаном посреди веселья»
  • и наконец, почему один из литературных критиков писал в начале 20 века, что «в России два царя»

После экскурсии вы сможете выпить по чашечке кофе или бокалу шампанского, а то и полноценно пообедать в историческом антураже Дворянского собрания. Эту опцию желательно заказать заранее при бронировании экскурсии.

Кому подойдёт экскурсия

Программа будет особенно интересна тем, кто уже бывал в Туле и хочет увидеть наш древний и славный город в новом ракурсе. Приготовьтесь совершить длительную пешую прогулку.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По маршруту следования можно будет присесть и передохнуть. Советую позаботиться об удобной обуви

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Металлистов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 мар 2025
Отличный тематический променад с небольшой интерактивной/иммерсивной программой. Протяженность 3 км, о чем экскурсовод сразу предупреждает. В нашей компании была и 81-летняя барышня. Выдержала! Все остальные тем более. Остались очень удовлетворены
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содержанием, подачей материала, нестандартными «фишками» и жирной точкой посещения общедоступного пространства в нынешнем отеле «Дворянское собрание» с неверной по красоте и исполнению чугунной лестницей, с номерами «Лев Толстой», «Николай Второй», «Сергей Рахманинов».
В общем рекомендую!

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