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Рады, что не ошиблись, выбрав гида-филолога, очень приятно слушать грамотного и эрудированного человека. Отдельно хочу отметить рассказ о местах, связанных со Львом Толстым, наш гид много лет работала в Ясной Поляне и погружена в тему очень глубоко. Жаль, что не было билетов в этот музей на майские праздники, иначе обязательно добавили бы в свою программу Ясную Поляну с Людмилой.