Тула — это не только лубочная картинка с пряниками и самоварами. Тем город и цепляет. На моей обзорной экскурсии вас ждут рассказы о легендарных событиях и людях.
Вы услышите истории — порой романтические, а иногда пикантные и шокирующие — о воинах и мастерах-ремесленниках, купцах и заводчиках, писателях и поэтах, многочисленных тружениках и одном поразительном авантюристе.
Вы услышите истории — порой романтические, а иногда пикантные и шокирующие — о воинах и мастерах-ремесленниках, купцах и заводчиках, писателях и поэтах, многочисленных тружениках и одном поразительном авантюристе.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Николо-Зарецкий храм с усыпальницей Демидовых — один из старейших в городе и хранящий немало тайн знаменитой династии оружейников.
- Пятницкую улицу (ныне улицу Металлистов) с купеческими особняками и торговыми рядами.
- Казанскую набережную с видом на Тульский оружейный завод и Кремль — место для прогулок и отдыха, где в одной из уютных кофеен вы отведаете лакомства, которыми славится Тула.
- Тульский Кремль с великолепным образцом русского зодчества — Успенским собором.
Я расскажу:
- О трёх исторических событиях, которые принесли Туле славу непобедимого города.
- Героической защите города от нашествия крымского хана Девлет-Гирея.
- Легендарных личностях от Демидовых до Толстых.
- Жившей в Туле (не литературной!) Анне Каренине.
- Истории одного убийства в семье Демидовых.
- Подарке от Тулы царской семье к 300-летию дома Романовых.
- Красавице, поразившей Льва Толстого на одном из тульских балов.
- И многом другом.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и дегустация сладостей в кафе на маршруте.
- Экскурсия ориентирована на взрослых участников. Но детям 12–14 лет она тоже будет доступна — по усмотрению родителей.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Никите Демидову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Туле
Я живу в Туле с детства. У меня филологическое образование. Более 10 лет работала в музее-усадьбе «Ясная Поляна», продолжаю сотрудничество с ними и сейчас. Опыт экскурсионной работы — более 20 лет. Люблю живое общение с людьми и с удовольствием отвечаю на вопросы в рамках своей компетенции.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
29 мая 2024
Экскурсия ООООЧЕНЬ понравилась. В обществе Людмилы, два часа пролетели совсем не заметно. Людмила великолепный рассказчик, знающий и любящий свой город. Вся информация была подана на столько легко, понятно и главное
Ю
Юлия
14 мая 2024
Чудесный гид Людмила провела нас по самым примечательным местам исторического центра Тулы, Рассказ очень хорошо ложится на маршрут: от литейщиков Демидовых и XVIII века к пряничникам Белолипецким и веку XIX-ому.
А
Анна
10 мая 2024
Огромное спасибо Людмиле за очень интересную экскурсию. Будем смело рекомендовать своим друзьям.
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