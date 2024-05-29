Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы

Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Тула — это не только лубочная картинка с пряниками и самоварами. Тем город и цепляет. На моей обзорной экскурсии вас ждут рассказы о легендарных событиях и людях.

Вы услышите истории — порой романтические, а иногда пикантные и шокирующие — о воинах и мастерах-ремесленниках, купцах и заводчиках, писателях и поэтах, многочисленных тружениках и одном поразительном авантюристе.
5
3 отзыва
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Николо-Зарецкий храм с усыпальницей Демидовых — один из старейших в городе и хранящий немало тайн знаменитой династии оружейников.
  • Пятницкую улицу (ныне улицу Металлистов) с купеческими особняками и торговыми рядами.
  • Казанскую набережную с видом на Тульский оружейный завод и Кремль — место для прогулок и отдыха, где в одной из уютных кофеен вы отведаете лакомства, которыми славится Тула.
  • Тульский Кремль с великолепным образцом русского зодчества — Успенским собором.

Я расскажу:

  • О трёх исторических событиях, которые принесли Туле славу непобедимого города.
  • Героической защите города от нашествия крымского хана Девлет-Гирея.
  • Легендарных личностях от Демидовых до Толстых.
  • Жившей в Туле (не литературной!) Анне Каренине.
  • Истории одного убийства в семье Демидовых.
  • Подарке от Тулы царской семье к 300-летию дома Романовых.
  • Красавице, поразившей Льва Толстого на одном из тульских балов.
  • И многом другом.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и дегустация сладостей в кафе на маршруте.
  • Экскурсия ориентирована на взрослых участников. Но детям 12–14 лет она тоже будет доступна — по усмотрению родителей.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Никите Демидову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
29 мая 2024
Экскурсия ООООЧЕНЬ понравилась. В обществе Людмилы, два часа пролетели совсем не заметно. Людмила великолепный рассказчик, знающий и любящий свой город. Вся информация была подана на столько легко, понятно и главное
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очень интересно, что мы готовы были ее слушать ещё и еще. Людмила с удовольствием вела с нами диалог и отвечала на все наши вопросы. Мы с огромной радостью запомним наше путешествие по г Туле, в сопровождении такого замечательного экскурсовода.

Ю
14 мая 2024
Чудесный гид Людмила провела нас по самым примечательным местам исторического центра Тулы, Рассказ очень хорошо ложится на маршрут: от литейщиков Демидовых и XVIII века к пряничникам Белолипецким и веку XIX-ому.
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Рады, что не ошиблись, выбрав гида-филолога, очень приятно слушать грамотного и эрудированного человека. Отдельно хочу отметить рассказ о местах, связанных со Львом Толстым, наш гид много лет работала в Ясной Поляне и погружена в тему очень глубоко. Жаль, что не было билетов в этот музей на майские праздники, иначе обязательно добавили бы в свою программу Ясную Поляну с Людмилой.

А
10 мая 2024
Огромное спасибо Людмиле за очень интересную экскурсию. Будем смело рекомендовать своим друзьям.

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