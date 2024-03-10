Индивидуальная
до 5 чел.
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
Начало: В историческом центре Тулы
«Также вы увидите целый ряд соборов и храмов, в том числе:»
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Святые Тульской земли
Посетить соборы, погулять по некрополю и узнать о прославленных людях древнего города
Начало: На улице Льва Толстого
«Всехсвятский кафедральный собор»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Тулы
Путешествие по духовным местам Тулы: от Успенского собора до церкви Дмитрия Солунского. Откройте для себя историю и архитектуру древнего города
Начало: На Менделеевской улице
«Всехсвятский кафедральный собор»
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 марта 2024Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!
- ААлексей8 января 2024Замечательная экскурсия, спасибо большое
- ССветлана31 июля 2023Экскурсия лично мне очень понравилась! Наша встреча была на 10 утра, шел дождь, но нас это не остановило,но буквально час,
- ВВалентин13 мая 2023Все отлично
- ЕЕкатерина8 января 2023Экскурсия просто великолепная,все очень понравилось!!! Всем обязательно к посещению,даже если у вас 1-2 дня пребывания в городе!
- ННаталья1 августа 2022Спасибо!
- ВВалентин9 января 2021Спасибо Валентине Анатольевне! После общения захотелось с детьми приехать в Тулу! Спасибо!
