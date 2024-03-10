Мои заказы

Храмы и соборы Тулы с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Туле, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Тульские святыни
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тульские святыни: путешествие по духовным сокровищам Тулы
Знакомство с величественными соборами и монастырями Тулы, где каждый камень хранит историю
Начало: В историческом центре Тулы
«Также вы увидите целый ряд соборов и храмов, в том числе:»
29 авг в 10:00
30 авг в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Святые Тульской земли
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Святые Тульской земли
Посетить соборы, погулять по некрополю и узнать о прославленных людях древнего города
Начало: На улице Льва Толстого
«Всехсвятский кафедральный собор»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
2500 ₽ за человека
Святыни Тулы
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Тулы
Путешествие по духовным местам Тулы: от Успенского собора до церкви Дмитрия Солунского. Откройте для себя историю и архитектуру древнего города
Начало: На Менделеевской улице
«Всехсвятский кафедральный собор»
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Тульские святыни
    Все прошло отлично, познавательно, информативно, интересно, впечатляюще, всем рекомендую экскурсию! Гид Юлия умничка и профессионал! нас 4 человека взрослых и все оценили на высший балл подачу материала и сам материал! Спасибо большое!
  • А
    Алексей
    8 января 2024
    Тульские святыни
    Замечательная экскурсия, спасибо большое
  • С
    Светлана
    31 июля 2023
    Тульские святыни
    Экскурсия лично мне очень понравилась! Наша встреча была на 10 утра, шел дождь, но нас это не остановило,но буквально час,
    читать дальше

    и вышло солнце, потеплело. Экскурсовод рассказал о самых значимых храмах, зданиях в центре города. Приложились к чудотворным иконам. Из-за детей пришлось немного сократить экскурсию, мы обошлись только пешим маршрутом, но я надеюсь, что мы еще вернемся в это красивый город!

  • В
    Валентин
    13 мая 2023
    Тульские святыни
    Все отлично
  • Е
    Екатерина
    8 января 2023
    Тульские святыни
    Экскурсия просто великолепная,все очень понравилось!!! Всем обязательно к посещению,даже если у вас 1-2 дня пребывания в городе!
  • Н
    Наталья
    1 августа 2022
    Тульские святыни
    Спасибо!
  • В
    Валентин
    9 января 2021
    Тульские святыни
    Спасибо Валентине Анатольевне! После общения захотелось с детьми приехать в Тулу! Спасибо!

