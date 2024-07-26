1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: На ул. Благовещенская
Завтра в 12:00
16 авг в 12:00
2 500₽ за человека
7.5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по выпечке хлеба и пряников в Туле
Присоединяйтесь к увлекательному мастер-классу по выпечке хлеба и пряников в Туле. Узнайте секреты ремесла и насладитесь атмосферой дружелюбной пекарни
Начало: На территории пространства «Искра»
27 сен в 11:00
28 сен в 10:00
5 000₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Китайская чайная церемония в центре Тулы с мастером
Небанальное путешествие в мир чая на таинстве Гунфу Ча
Начало: На улице Фридриха Энгельса
Завтра в 12:00
16 авг в 12:00
2 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 июля 2024Благодарю за организацию, погружение в традиции Тулы, хорошее настроение. Буду рекомендовать близким и знакомым.
- ООльга29 апреля 2024Хороший познавательный и питательный отдых между «ходильными» экскурсиями. Возможно, немного завышена цена. Тема особенностей чаепития в разных сословиях раскрыта.
- ДДенис25 февраля 2023Великолепно провели день, отличный коллектив и очень интересный курс! Прошёл на одном дыхании! Бок о бок с профессионалами и настоящими
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Уникальный опыт»
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