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фанатами своего дела, прошли весь путь от муки до приятного чаепития. Были всей семьей, сначала отец думал, что будет ерунда какая то, относился скептически. Но с первых минут полностью поменял мнение и в итоге руками замесил тесто для пряников лучше всех. Покидали пекарню вечером очень вдохновленными и по-настоящему отдохнувшими. Это супер класс, всем очень советую!