Уникальный опыт – экскурсии в Туле

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Туле, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
2 отзыва
1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
В историческом здании Тулы вас ждёт иммерсивное чаепитие. Откройте для себя секреты местных традиций и насладитесь вкусом настоящих тульских пряников
Начало: На ул. Благовещенская
Завтра в 12:00
16 авг в 12:00
2 500 за человека
Мастер-классы по ремесленному хлебу и традиционной тульской выпечке
1 отзыв
7.5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по выпечке хлеба и пряников в Туле
Присоединяйтесь к увлекательному мастер-классу по выпечке хлеба и пряников в Туле. Узнайте секреты ремесла и насладитесь атмосферой дружелюбной пекарни
Начало: На территории пространства «Искра»
27 сен в 11:00
28 сен в 10:00
5 000 за человека
Китайская чайная церемония в центре Тулы с мастером
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Китайская чайная церемония в центре Тулы с мастером
Небанальное путешествие в мир чая на таинстве Гунфу Ча
Начало: На улице Фридриха Энгельса
Завтра в 12:00
16 авг в 12:00
2 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
    Благодарю за организацию, погружение в традиции Тулы, хорошее настроение. Буду рекомендовать близким и знакомым.
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
    Хороший познавательный и питательный отдых между «ходильными» экскурсиями. Возможно, немного завышена цена. Тема особенностей чаепития в разных сословиях раскрыта.
  • Д
    Денис
    25 февраля 2023
    Мастер-классы по ремесленному хлебу и традиционной тульской выпечке
    Великолепно провели день, отличный коллектив и очень интересный курс! Прошёл на одном дыхании! Бок о бок с профессионалами и настоящими
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    фанатами своего дела, прошли весь путь от муки до приятного чаепития. Были всей семьей, сначала отец думал, что будет ерунда какая то, относился скептически. Но с первых минут полностью поменял мнение и в итоге руками замесил тесто для пряников лучше всех. Покидали пекарню вечером очень вдохновленными и по-настоящему отдохнувшими. Это супер класс, всем очень советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Иммерсивное чаепитие с погружением в чайные традиции Тулы
  2. Мастер-классы по ремесленному хлебу и традиционной тульской выпечке
  3. Китайская чайная церемония в центре Тулы с мастером
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Кремль
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Успенский Собор
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в августе 2024
Сейчас в Туле в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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