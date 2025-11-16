Эта экскурсия в Туле перенесёт вас в прошлое, где каждый уголок хранит свои тайны. Узнайте, как купец Платонов спас кремль, и откройте для себя удивительные истории оружейного завода. Прогулка по улице Металлистов покажет, как современность уживается с историей. Погрузитесь в атмосферу старинных самоваров и пряников, и ощутите, как оживает прошлое в каждом шаге

Описание экскурсии

Тайный язык города в «Тульской азбуке». Каждая буква здесь — как ключ к пониманию местного характера. Вы расшифруете послания, оставленные в металле и камне, и узнаете, почему туляки называют свой город «тёплым» — и дело не только в печных трубах.

Кремль — каменный исполин. Эти стены помнят и набеги кочевников, и визиты царей, и… любовные драмы. Вы услышите, как крепость стала «щитом Москвы», а её башни — немыми свидетелями удивительных историй.

Улица Металлистов — тульский Арбат. Когда-то здесь гудела бойкая торговля купцов, а теперь звучат аккорды уличных музыкантов. Вы пройдёте мимо домов, где жили «пряничные короли» и меценаты, и увидите, как старина уживается с современностью.

Вы узнаете:

почему улица Металлистов стала тульским Арбатом

какие секреты хранят стены кремля

как самовары и пряники связаны с тульскими оружейниками

Организационные детали