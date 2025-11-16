Эта экскурсия в Туле перенесёт вас в прошлое, где каждый уголок хранит свои тайны. Узнайте, как купец Платонов спас кремль, и откройте для себя удивительные истории оружейного завода. Прогулка по улице Металлистов покажет, как современность уживается с историей.
Погрузитесь в атмосферу старинных самоваров и пряников, и ощутите, как оживает прошлое в каждом шаге
Погрузитесь в атмосферу старинных самоваров и пряников, и ощутите, как оживает прошлое в каждом шаге
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Узнать тайны тульского кремля
- 🔍 Открыть секреты оружейного завода
- 🎶 Прогуляться по улице Металлистов
- 🗝️ Понять характер туляков
- 🍬 Почувствовать аромат пряников
Что можно увидеть
- Тульский кремль
- Оружейный завод
- Улица Металлистов
Описание экскурсии
Тайный язык города в «Тульской азбуке». Каждая буква здесь — как ключ к пониманию местного характера. Вы расшифруете послания, оставленные в металле и камне, и узнаете, почему туляки называют свой город «тёплым» — и дело не только в печных трубах.
Кремль — каменный исполин. Эти стены помнят и набеги кочевников, и визиты царей, и… любовные драмы. Вы услышите, как крепость стала «щитом Москвы», а её башни — немыми свидетелями удивительных историй.
Улица Металлистов — тульский Арбат. Когда-то здесь гудела бойкая торговля купцов, а теперь звучат аккорды уличных музыкантов. Вы пройдёте мимо домов, где жили «пряничные короли» и меценаты, и увидите, как старина уживается с современностью.
Вы узнаете:
- почему улица Металлистов стала тульским Арбатом
- какие секреты хранят стены кремля
- как самовары и пряники связаны с тульскими оружейниками
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 3 км
- Радиогид для всех — вы услышите всё чётко, даже если отвлечётесь на фото
- Мы учитываем интересы, возраст и физические возможности группы и подстраиваем программу под всех
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фёдор — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 268 туристов
Ищете гида по Тульской области? Добро пожаловать! Меня зовут Фёдор, я — аккредитованный гид по Тульской области, ваш проводник в мир самоваров, пряников, оружейной славы и заповедных усадеб. Не просто рассказчик,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 ноя 2025
Экскурсию проводила гид Евгения. Выше всяких похвал!
Очень интересно рассказывает! Отвечала на все вопросы очень подробно и занимательно и глубоко.
Видно, что человек любит свой город и гордится его историей.
Большое спасибо!
Очень интересно рассказывает! Отвечала на все вопросы очень подробно и занимательно и глубоко.
Видно, что человек любит свой город и гордится его историей.
Большое спасибо!
И
Иванова
16 ноя 2025
Очень интересно. Всем понравилось, спасибо большое!
Е
Елена
10 ноя 2025
Один из лучших гидов, с которыми ходила на экскурсию! Знание истории города Тулы глубокие, подача материала очень интересная! Время экскурсии пролетело незаметно!
Н
Надежда
29 окт 2025
Нашим гидом был Фёдор. Экскурсия была организована очень хорошо, прошла на неспешной и позитивной волне. Рассказ хорошо структурирован, не перегружен датами и именами, информация об исторических личностях дополнена интересными фактами их биографии, рассказ подкреплен фотографиями прошлого. Было интересно, познавательно, с обратной связью. Рекомендуем Фёдора как профессионального гида, человека знающего и любящего своё дело! Спасибо!
Елена
18 окт 2025
Я получила огромное удовольствие от общения с Федором. Его стиль общения с людьми заслуживает большой оценки.
Спасибо за прекрасную экскурсию, всё было очень интересно, душевно, знакомство с прекрасным городом Тулой состоялось!
Спасибо за прекрасную экскурсию, всё было очень интересно, душевно, знакомство с прекрасным городом Тулой состоялось!
Зуева
8 окт 2025
Это была замечательная экскурсия! Фёдор очень приятный молодой человек, время с ним пролетело незаметно. Рассказывал много интересного, отвечал на все вопросы, которые возникали по ходу прогулки. Детям подросткам (12 лет мальчики) ни минуты не было скучно, слушали внимательно. Ребята сказали, что экскурсовод СУПЕР! Рекомендую всем!
К
Кристина
5 окт 2025
Очень понравился экскурсовод Федор - глубоко знает историю не только родного города, но и края, и историю России. Приятен в общении, отсутствуют слова-паразиты. Отвечал на любые вопросы, даже косвенно связанные
Е
Елена
1 окт 2025
Федор оказался просто чудесным экскурсоводом! Информация вся структурирована, рассказывает очень интересно, с большой любовью к своему родному городу, к истории края. На дополнительные вопросы отвечает легко и, кажется, что запас знаний неограничен). Экскурсия пролетела на одном дыхании, не заметили, как оказались на финальной точке.
Очень довольны, рекомендуем!
Очень довольны, рекомендуем!
И
Ирина
21 сен 2025
21.09.2025 были на экскурсии с Федором. Время пролетело не заметно. Федор замечательный рассказчик. Маршрут построен очень хорошо. Темп экскурсии комфортный. Рекомендую.
О
Ольга
17 сен 2025
Большая благодарность Фёдору за отличную экскурсию! Нам очень понравилось! Несмотря на то, что мы местные жители Фёдор смог провести экскурсию так, что мы узнали до этого неизвестные факты о родном городе. Экскурсия живая и интересная! Браво, Фёдор!
Е
Елена
29 авг 2025
Мы были на двух экскурсиях с Фëдором, прекрасным рассказчиком,знающим и любящим свой город, и от обеих остались в полном восторге! Будете в Туле, обязательно посетите их! Много информации, которая подается очень увлекательно, и было интересно и мне, и моим детям, 13 и 18 лет. Большое спасибо!
Дарья
18 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Не просто сухие даты, а много живого материала. 2 часа пешей прогулки, но достаточно размеренно - соблюден баланс по насыщенности и интенсивности. Первое впечатление от города сложилось замечательное! Спасибо Федору
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии из Тулы
Индивидуальная
до 5 чел.
Купеческая Тула: меценаты, старинные улочки и мастер-класс
Прогуляться по усадьбам знаменитых купцов-туляков и испечь традиционный печатный пряник
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.