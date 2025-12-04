Мои заказы

От сэнтя до гёкуро: дегустация японских чаёв с мастер-классом по завариванию

Познакомиться с философией напитка и попробовать настоящие сорта на медитативной церемонии в Туле
Вы окунётесь в мир японской гармонии.

Послушаете лекцию о чае, познакомитесь со всеми этапами церемонии, попробуете традиционные сладости и разные сорта напитка: сентя, маття, ходзитя и другие.

После мастер-класса откроете для себя искусство внимательного отношения к чаю, научитесь тонкостям заваривания и поиску идеального вкусового баланса.
Описание мастер-класса

  • Вы побываете в колыбели традиционного чая в самом сердце города
  • В галерее керамики вас ждёт дегустация свежих сортов зелёного японского чая с традиционными закусками
  • Во время встречи услышите увлекательную лекцию об истории напитка: как чайные листья, рождённые в Китае, завоевали любовь всего мира
  • Помимо экзотических вкусов, вы получите практический опыт в заваривании и научитесь всем тонкостям

Организационные детали

Программа возможна для большего количества участников (до 10 человек) — 1000 ₽ за каждого дополнительного гостя.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Фридриха Энгельса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей
Тимофей — ваш гид в Туле
Провёл экскурсии для 52 туристов
Я — чайный мастер, специалист по китайской культуре и организатор чайного клуба в Туле. С 2022 года регулярно провожу церемонии и знакомлю гостей и туляков с культурой Японии и Китая. Мои коллеги — сотрудники галереи и артистки театра японского танца Инари-но-Мико.

Отзывы и рейтинг

Лилия
Лилия
4 дек 2025
Дегустация выше всех похвал! Елена -замечательный и вовлечённый рассказчик,структурировано и подробно рассказала нам об основных принципах и традициях чайных церемоний в Японии,видах и особенностях выращивания и хранения чая. Ну и конечно мы отведали несколько сортов изысканного чая! Рекомендуем всем!
