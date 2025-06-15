На этой индивидуальной квест-экскурсии в Туле участники смогут не только насладиться красотой города, но и испытать себя в решении увлекательных задач. Путешествие начнется с посещения старинного кремля, где разворачивались великие исторические события. Уютные улочки и Свято-Успенский кафедральный собор откроют свои тайны, а произведения художественной обработки металла удивят тонкостью работы мастеров. Завершит экскурсию знакомство с тульской традиционной лексикой и фразеологизмами

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

В путешествие вы отправитесь в сопровождении гида, который будет помощником в выполнении всех заданий. В программе:

Сердце города — старинный кремль , построенный ещё в 16 веке. Он неоднократно становился ареной, где разворачивались великие исторические события

Уютные улочки , где постройки пестрят современной монументальностью и старинной оригинальностью. Каждый квартал имеет свой образ и историческое лицо

Свято-Успенский кафедральный собор . Вы увидите уникальную икону в технике тульского золотого шитья

Городской кремлёвский сквер , где можно отдохнуть от городской суеты

, где можно отдохнуть от городской суеты Произведения художественной обработки металла, поражающие тонкостью работы мастеров: кованные и литые решётки, козырьки над входами, декоративные элементы

Вы узнаете:

Как возник город на берегу реки Упа

Как жил город в пошлом и зачем в центре устроили большую площадь

Почему «туляк — стальная душа»

Едят ли жители города медовые пряники

А также познакомитесь с тульской традиционной лексикой и фразеологизмами.

Организационные детали

Программа подходит семьям с детьми старше 10 лет.