«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия

Увлекательное путешествие по Туле, где история встречается с современностью. Соберите ключи и найдите тайник с наградой, разгадывая загадки города
На этой индивидуальной квест-экскурсии в Туле участники смогут не только насладиться красотой города, но и испытать себя в решении увлекательных задач.

Путешествие начнется с посещения старинного кремля, где разворачивались великие исторические события.

Уютные улочки и Свято-Успенский кафедральный собор откроют свои тайны, а произведения художественной обработки металла удивят тонкостью работы мастеров. Завершит экскурсию знакомство с тульской традиционной лексикой и фразеологизмами
5
4 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательные задания для всей семьи
  • 🏰 Посещение исторического кремля
  • 🎨 Уникальные произведения искусства
  • 🕌 Визит в Свято-Успенский собор
  • 🌳 Отдых в кремлёвском сквере
«Тульские тайны»: семейная квест-экскурсия© Екатерина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Старинный кремль
  • Уютные улочки
  • Свято-Успенский кафедральный собор
  • Городской кремлёвский сквер
  • Произведения художественной обработки металла

Описание квеста

В путешествие вы отправитесь в сопровождении гида, который будет помощником в выполнении всех заданий. В программе:

  • Сердце города — старинный кремль, построенный ещё в 16 веке. Он неоднократно становился ареной, где разворачивались великие исторические события
  • Уютные улочки, где постройки пестрят современной монументальностью и старинной оригинальностью. Каждый квартал имеет свой образ и историческое лицо
  • Свято-Успенский кафедральный собор. Вы увидите уникальную икону в технике тульского золотого шитья
  • Городской кремлёвский сквер, где можно отдохнуть от городской суеты
  • Произведения художественной обработки металла, поражающие тонкостью работы мастеров: кованные и литые решётки, козырьки над входами, декоративные элементы

Вы узнаете:

  • Как возник город на берегу реки Упа
  • Как жил город в пошлом и зачем в центре устроили большую площадь
  • Почему «туляк — стальная душа»
  • Едят ли жители города медовые пряники

А также познакомитесь с тульской традиционной лексикой и фразеологизмами.

Организационные детали

Программа подходит семьям с детьми старше 10 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Тульского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 7518 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлечённые историей и культурой Тульского края,
читать дальше

также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нём пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
Наталия
15 июн 2025
Прекрасный формат экскурсии в форме квеста. Были семьей с детьми 6 и 9 лет. Очень интересные вопросы для всех членов семьи. И прекрасный экскурсовод Елена. Даже в дождь экскурсия удалась!
Л
Лена
4 мая 2025
Мы туляки, и желание пойти на экскурсию по местам, где гуляли сто раз и которые, как нам казалось, мы прекрасно знаем, возникло спонтанно. Был, конечно, некоторый скепсис: ну что нам
читать дальше

могут рассказать и показать нового?) Однако пошли, взрослой компанией на квест) И с первых же минут экскурсии поняли, что вечер будет интересным. С нами была Елена - очаровательная, виртуозно владеющая материалом, замечательная рассказчица, увлечённая и увлекающая за собой в необыкновенную историю нашего края с её тайнами и легендами. В общем, слушали мы и смотрели во все глаза и поняли, как мало мы, оказывается, знаем и как правильно сделали, что выбрались на эту экскурсию. С Еленой не хотелось расставаться) Очень благодарны организаторам и Елене лично за прекрасный вечер!

А
Анна
6 апр 2025
Нас с городом знакомила Елена- чудесная, знающая, любящая свой город экскурсовод. Влюбила нас в город!) Множество интересных историй, а игра увлекла каждого члена семьи. Благодаря рекомендациям каждый момент поездки в точку!) Чудесная поездка в итоге получилась. Спасибо всем вам большое. Не все успели посмотреть и обязательно вернёмся!
А
Алеся
13 фев 2025
Отличная экскурсия! Необычный формат в виде квеста - интересная задумка, позволяет в процессе игры ознакомится с главными достопримечательностями и историей города. Детям не скучно и познавательно! В финале ждет приятный сюрприз)))

