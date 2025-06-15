На этой индивидуальной квест-экскурсии в Туле участники смогут не только насладиться красотой города, но и испытать себя в решении увлекательных задач.
Путешествие начнется с посещения старинного кремля, где разворачивались великие исторические события.
Уютные улочки и Свято-Успенский кафедральный собор откроют свои тайны, а произведения художественной обработки металла удивят тонкостью работы мастеров. Завершит экскурсию знакомство с тульской традиционной лексикой и фразеологизмами
Путешествие начнется с посещения старинного кремля, где разворачивались великие исторические события.
Уютные улочки и Свято-Успенский кафедральный собор откроют свои тайны, а произведения художественной обработки металла удивят тонкостью работы мастеров. Завершит экскурсию знакомство с тульской традиционной лексикой и фразеологизмами
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательные задания для всей семьи
- 🏰 Посещение исторического кремля
- 🎨 Уникальные произведения искусства
- 🕌 Визит в Свято-Успенский собор
- 🌳 Отдых в кремлёвском сквере
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Старинный кремль
- Уютные улочки
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Городской кремлёвский сквер
- Произведения художественной обработки металла
Описание квеста
В путешествие вы отправитесь в сопровождении гида, который будет помощником в выполнении всех заданий. В программе:
- Сердце города — старинный кремль, построенный ещё в 16 веке. Он неоднократно становился ареной, где разворачивались великие исторические события
- Уютные улочки, где постройки пестрят современной монументальностью и старинной оригинальностью. Каждый квартал имеет свой образ и историческое лицо
- Свято-Успенский кафедральный собор. Вы увидите уникальную икону в технике тульского золотого шитья
- Городской кремлёвский сквер, где можно отдохнуть от городской суеты
- Произведения художественной обработки металла, поражающие тонкостью работы мастеров: кованные и литые решётки, козырьки над входами, декоративные элементы
Вы узнаете:
- Как возник город на берегу реки Упа
- Как жил город в пошлом и зачем в центре устроили большую площадь
- Почему «туляк — стальная душа»
- Едят ли жители города медовые пряники
А также познакомитесь с тульской традиционной лексикой и фразеологизмами.
Организационные детали
Программа подходит семьям с детьми старше 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Тульского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 7518 туристов
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлечённые историей и культурой Тульского края,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
15 июн 2025
Прекрасный формат экскурсии в форме квеста. Были семьей с детьми 6 и 9 лет. Очень интересные вопросы для всех членов семьи. И прекрасный экскурсовод Елена. Даже в дождь экскурсия удалась!
Л
Лена
4 мая 2025
Мы туляки, и желание пойти на экскурсию по местам, где гуляли сто раз и которые, как нам казалось, мы прекрасно знаем, возникло спонтанно. Был, конечно, некоторый скепсис: ну что нам
А
Анна
6 апр 2025
Нас с городом знакомила Елена- чудесная, знающая, любящая свой город экскурсовод. Влюбила нас в город!) Множество интересных историй, а игра увлекла каждого члена семьи. Благодаря рекомендациям каждый момент поездки в точку!) Чудесная поездка в итоге получилась. Спасибо всем вам большое. Не все успели посмотреть и обязательно вернёмся!
А
Алеся
13 фев 2025
Отличная экскурсия! Необычный формат в виде квеста - интересная задумка, позволяет в процессе игры ознакомится с главными достопримечательностями и историей города. Детям не скучно и познавательно! В финале ждет приятный сюрприз)))
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии из Тулы
Групповая
Мастер-класс по созданию тульского пряника
Погрузитесь в мир тульских пряников! Узнайте секреты их создания и насладитесь чаем с лакомствами. Прекрасное занятие для всей семьи
Начало: На Тургеневской улице
13 ноя в 13:00
14 ноя в 13:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
История Тулы: от крепостных стен до современной Казанской набережной
Погрузитесь в историю Тульского кремля и насладитесь прогулкой по Казанской набережной. Узнайте о легендах и знаменитых личностях
Начало: Около кремля
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
4950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.