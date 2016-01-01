Удивительные красоты бескрайнего поля, прекрасная природа, великолепные музеи 🖼, памятные места, необычные памятники — все это ждет нас на Куликовом поле. Путь от Тулы занимает примерно 2 часа, за это время я попытаюсь рассказать вам о причинах и предпосылках Куликовской битвы, о жизни людей в те времена, о необычных традициях монголов и их боевом искусстве.

В зависимости от выбранного маршрута, можно посетить: Музей 🖼 купеческого быта в п. Епифань, музейный комплекс «Куликово поле», открытый в октябре 2016 г., Красный холм, поле битвы, с. Себино — родина святой Блаженной Матроны Московской, Прощенный колодец.

Важная информация:Для вашего же комфорта на время экскурсии 🧭 надевайте удобную, тёплую обувь и одежду по погоде.