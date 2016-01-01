Куликово поле — ратная слава Древней Руси

Александра Л.
Александра Л. – Гид из Тулы
Куликово поле — ратная слава Древней Руси
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Куликово поле — ратная слава Древней Руси
Куликово поле — ратная слава Древней Руси

Что вы увидите

  • Музей купеческого быта в п. Епифань
  • музейный комплекс «Куликово поле»
  • открытый в октябре 2016 г.
  • Красный холм
  • поле битвы
  • с. Себино — родина святой Блаженной Матроны Московской
  • Прощенный колодец.
Удивительные красоты бескрайнего поля, прекрасная природа, великолепные музеи 🖼, памятные места, необычные памятники — все это ждет нас на Куликовом поле. Путь от Тулы занимает примерно 2 часа, за это время я попытаюсь рассказать вам о причинах и предпосылках Куликовской битвы, о жизни людей в те времена, о необычных традициях монголов и их боевом искусстве.
В зависимости от выбранного маршрута, можно посетить: Музей 🖼 купеческого быта в п. Епифань, музейный комплекс «Куликово поле», открытый в октябре 2016 г., Красный холм, поле битвы, с. Себино — родина святой Блаженной Матроны Московской, Прощенный колодец.
Важная информация:Для вашего же комфорта на время экскурсии 🧭 надевайте удобную, тёплую обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • путевая информация до Куликова поля
  • сопровождение на маршруте
  • планирование экскурсии.
Что не входит
  • входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях (рассчитываются индивидуально, в зависимости от состава и количества человек в группе)
  • транспортное обслуживание
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Тула, ул. Менделеевская, д. 8
Куликово поле — ратная слава Древней Руси
Куликово поле — ратная слава Древней Руси
Куликово поле — ратная слава Древней Руси

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
Александра Л.
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