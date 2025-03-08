Победа русских войск в 1380 году стала важным событием на пути к освобождению страны от ордынского ига. Сегодня здесь находятся музейные и мемориальные комплексы, посвящённые победе русского войска. На экскурсии мы с вами исследуем их.
Описание экскурсии
Село Себино, где родилась великая святая Матрона Московская. Сегодня это современный комплекс, включающий Успенский храм, в котором молилась Матронушка, музей, рассказывающий о жизни старицы, а также святой источник.
Село Монастырщино — одно из значимых мест, связанных с битвой. Неподалёку от храма Рождества Пресвятой Богородицы находится место слияния Дона и Непрядвы. Вместе с гидом вы осмотрите аллею славы и памятник Дмитрию Донскому.
Мемориал на Красном холме. Колонна с золотым куполом, взмывающая в небо — старейший памятник на Куликовом поле. Установлен в месте, где стояло войско Мамая в 1380 году. Вы увидите памятник-колонну, воздвигнутый во имя Дмитрия Донского, узнаете об особенностях конструкции, осмотрите храм Преподобного Сергия Радонежского.
Новый музейный комплекс «Куликово поле». Уникальное строение в открытом поле. По форме музей напоминает величественный курган. Вы изучите коллекцию предметов, собранных на поле сражения, увидите множество костюмов и интерактивных инсталляций, поднимитесь на смотровую площадку, вид с которой охватывает не один десяток километров.
Вы узнаете:
- Почему произошла битва, что стало предпосылками для этого события, как оно отразилось в истории
- О быте крестьян того времени, жизни и порядке ведения боя у монгольских войск
- Подвиге Дмитрия Донского, сражении Пересвета и Челубея
- Особенностях выбора места сражения и вооружения воинов
- Истории купеческого селения
Организационные детали
- В стоимость входят: услуги гида, входные билеты, трансфер на комфортабельном микроавтобусе
- Дорога занимает 2 часа в одну сторону
- Комплексный обед в кафе оплачивается дополнительно — 600 ₽ (по желанию)
- Программа подойдёт взрослым и детям с 11 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4950 ₽