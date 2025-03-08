Куликово поле — одна из визитных карточек Тульского края. Победа русских войск в 1380 году стала важным событием на пути к освобождению страны от ордынского ига. Сегодня здесь находятся музейные и мемориальные комплексы, посвящённые победе русского войска. На экскурсии мы с вами исследуем их.

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Описание экскурсии

Село Себино, где родилась великая святая Матрона Московская. Сегодня это современный комплекс, включающий Успенский храм, в котором молилась Матронушка, музей, рассказывающий о жизни старицы, а также святой источник.

Село Монастырщино — одно из значимых мест, связанных с битвой. Неподалёку от храма Рождества Пресвятой Богородицы находится место слияния Дона и Непрядвы. Вместе с гидом вы осмотрите аллею славы и памятник Дмитрию Донскому.

Мемориал на Красном холме. Колонна с золотым куполом, взмывающая в небо — старейший памятник на Куликовом поле. Установлен в месте, где стояло войско Мамая в 1380 году. Вы увидите памятник-колонну, воздвигнутый во имя Дмитрия Донского, узнаете об особенностях конструкции, осмотрите храм Преподобного Сергия Радонежского.

Новый музейный комплекс «Куликово поле». Уникальное строение в открытом поле. По форме музей напоминает величественный курган. Вы изучите коллекцию предметов, собранных на поле сражения, увидите множество костюмов и интерактивных инсталляций, поднимитесь на смотровую площадку, вид с которой охватывает не один десяток километров.

Вы узнаете:

Почему произошла битва, что стало предпосылками для этого события, как оно отразилось в истории

О быте крестьян того времени, жизни и порядке ведения боя у монгольских войск

Подвиге Дмитрия Донского, сражении Пересвета и Челубея

Особенностях выбора места сражения и вооружения воинов

Истории купеческого селения

Организационные детали