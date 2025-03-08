Из Тулы - на Куликово поле

Однодневное путешествие к первому ратному полю России
Куликово поле — одна из визитных карточек Тульского края.

Победа русских войск в 1380 году стала важным событием на пути к освобождению страны от ордынского ига. Сегодня здесь находятся музейные и мемориальные комплексы, посвящённые победе русского войска. На экскурсии мы с вами исследуем их.
Из Тулы - на Куликово поле
Из Тулы - на Куликово поле
Из Тулы - на Куликово поле
Ближайшие даты:
8
мар22
мар5
апр19
апр26
апр3
мая10
мая
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Село Себино, где родилась великая святая Матрона Московская. Сегодня это современный комплекс, включающий Успенский храм, в котором молилась Матронушка, музей, рассказывающий о жизни старицы, а также святой источник.

Село Монастырщино — одно из значимых мест, связанных с битвой. Неподалёку от храма Рождества Пресвятой Богородицы находится место слияния Дона и Непрядвы. Вместе с гидом вы осмотрите аллею славы и памятник Дмитрию Донскому.

Мемориал на Красном холме. Колонна с золотым куполом, взмывающая в небо — старейший памятник на Куликовом поле. Установлен в месте, где стояло войско Мамая в 1380 году. Вы увидите памятник-колонну, воздвигнутый во имя Дмитрия Донского, узнаете об особенностях конструкции, осмотрите храм Преподобного Сергия Радонежского.

Новый музейный комплекс «Куликово поле». Уникальное строение в открытом поле. По форме музей напоминает величественный курган. Вы изучите коллекцию предметов, собранных на поле сражения, увидите множество костюмов и интерактивных инсталляций, поднимитесь на смотровую площадку, вид с которой охватывает не один десяток километров.

Вы узнаете:

  • Почему произошла битва, что стало предпосылками для этого события, как оно отразилось в истории
  • О быте крестьян того времени, жизни и порядке ведения боя у монгольских войск
  • Подвиге Дмитрия Донского, сражении Пересвета и Челубея
  • Особенностях выбора места сражения и вооружения воинов
  • Истории купеческого селения

Организационные детали

  • В стоимость входят: услуги гида, входные билеты, трансфер на комфортабельном микроавтобусе
  • Дорога занимает 2 часа в одну сторону
  • Комплексный обед в кафе оплачивается дополнительно — 600 ₽ (по желанию)
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 11 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Демонстрации 1а/1 (внутри туристско-информационного центра)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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