Экскурсия по Туле предлагает уникальную возможность увидеть город глазами его созидателей.
Путешественники познакомятся с купеческими усадьбами и домами, услышат истории о щедрости и ответственности туляков. Маршрут включает старинную улицу Металлистов и Денисовский переулок с Ломовскими воротами. Посетители узнают о подвигах купца Платонова и жизни пряничного короля Гречихина. Это шанс увидеть Тулу как город, полный истории и культуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю купечества
- 🏰 Уникальные архитектурные памятники
- 🗣️ Интересные рассказы о туляках
- 📜 Связь времён и культур
- 🎧 Радиогид для комфортного восприятия
Что можно увидеть
- Улица Металлистов
- Денисовский переулок
- Ломовские ворота
Описание экскурсии
Золотой век губернского города. Вы погрузитесь в атмосферу купеческих усадеб и домов. А под индустриальным фасадом раскроете элегантный, просвещённый и заботящийся о себе город.
Старинная улица Металлистов, где жили представители купечества. Свернув в Денисовский переулок, вы увидите Ломовские ворота — редкий образец растреллиевского барокко.
Связь времён. Пройдя по улицам, вы поймёте: многие красивые исторические здания, парки и учебные корпуса — не казённые сооружения, а личные дары городу от его жителей.
А ещё:
- Вы рассмотрите дома знаменитых горожан и другие знаковые здания
- Услышите истории о том, как купец Платонов спас Кремль и где жил пряничный король Гречихин
- Познакомитесь с загадочной историей любви дочери купца Лугинина
- Узнаете, почему городской голова Ливенцев купил дом у самого себя
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 3 км
- Радиогид для всех — вы услышите всё чётко, даже если отвлечётесь на фото
- Мы учитываем интересы, возраст и физические возможности группы и подстраиваем программу под всех
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Металлистов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Фёдор — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 268 туристов
Ищете гида по Тульской области? Добро пожаловать! Меня зовут Фёдор, я — аккредитованный гид по Тульской области, ваш проводник в мир самоваров, пряников, оружейной славы и заповедных усадеб. Не просто рассказчик,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Фотографии от путешественников
Е
Евгения
10 ноя 2025
Шикарная экскурссия!
В
Виктория
8 ноя 2025
Благодарю Фёдора за интересную экскурсию по очень душевному городу Туле! Информация очень логичная, мы многое запомнили, истории интересные и живые. Особая благодарность за радушие и уважение к времени - мы приехали в будний день, на экскурсию записались одни. Но Фёдор не отменил мероприятие, провел персональную прогулку. Ребенок в завершении поездки сказал, что запомнил лучше всего именно эту экскурсию🤗
Р
Раиса
6 ноя 2025
Мы в Туле не впервые, но экскурсию в мини группе заказали первый раз. Формат понравился. Многое зависело от экскурсовода и Федор был на высоте! Чувствовалось знание материала, причем не поверхностное, а глубокое. Изложение четкое, выразительное, красиво поставленной речью. Видно, что Федор очень любит и хорошо знает свой город! Спасибо большое!
Анна
14 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Федор - отличный рассказчик. Было интересно узнать о значимых личностях - местных жителях, которые повлияли на историю города, о том, как Тула выглядела раньше, сравнить то, что было и то, что мы видим сейчас.
Экскурсия получилась индивидуальная. Спасибо огромное Федору!
М
Мария
12 окт 2025
Очень интересная экскурсия, рассказали про дома и их историю. Были наушники, что очень удобно, потому что все всегда отлично слышно. Рекомендую 💯 %
Наталья
10 окт 2025
Сегодня были на экскурсии с Фёдором, нам всем (я, муж, сын) очень понравилось! Фёдор - прекрасный рассказчик, слушать его очень легко и приятно. Нет такого, чтобы вам просто сыпали датами и именами, а по итогу в голове оставалась каша) всё логично, структурировано, прекрасно поставленная речь, короче- восторг. А я обычно из тех людей, которым сложно долго слушать) искренний реккомендасьон.
Е
Елена
6 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Федор настолько интересно преподносит материал, что захотелось вернуться в Тулу и узнать об этом городе больше. Спасибо за таких увлеченных своим делом людей!!!
Александр
4 окт 2025
Спасибо огромное Фëдору за экскурсию через времена и эпохи Тулы, это была прекрасная и увлекательная прогулка, словно весь город уснул, чтобы мы прошлись по тихим улицам и узнали много интересного.
Е
Екатерина
1 окт 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Не стандартный маршрут, куда бы сами мы не дошли. Спасибо большое Федору. Рекомендую к посещению!
Е
Елена
1 окт 2025
Очень интересную и содержательную экскурсию провел Фёдор. Прекрасный рассказчик, любящий и знающий до мелочей свой город.
А
Анна
27 сен 2025
Взрослым будет интересно, детям - нет. Очень много исторических подробностей и необычных мест
Е
Елена
24 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Всё было замечательно, и сам маршрут, и история города, о которой даже не все туляки знают. Федор преподносит информацию с такой любовью к своему городу, даже гордость
К
Калинина
19 сен 2025
Экскурсия понравилась было интересно и познавательно к тому же получилась индивидуальной, т. к. был будний день.
Т
Татьяна
18 сен 2025
Экскурсия Федора мне понравилась очень! Продуманный маршрут, неторопливо, очень интересно и необычно! Я -тулячка. Захотелось узнать побольше о своем городе. Выбирала не просто обзорную, а неординарную. Определенный запас знаний и сведений у меня был. Но Федор рассказал неизвестное об известном. Нисколько не пожалела, что пошла. Рекомендую.
Августина
15 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Интересная и увлекательная. Экскурсовод Фёдор любит и хорошо знает свой город. Рекомендую.
