Не только пряники и оружие: как туляки меняли город

Путешествие по Туле, раскрывающее тайны купеческих домов и усадеб. Откройте для себя город созидателей, а не только мастеров металла
Экскурсия по Туле предлагает уникальную возможность увидеть город глазами его созидателей.

Путешественники познакомятся с купеческими усадьбами и домами, услышат истории о щедрости и ответственности туляков. Маршрут включает старинную улицу Металлистов и Денисовский переулок с Ломовскими воротами. Посетители узнают о подвигах купца Платонова и жизни пряничного короля Гречихина. Это шанс увидеть Тулу как город, полный истории и культуры
5
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю купечества
  • 🏰 Уникальные архитектурные памятники
  • 🗣️ Интересные рассказы о туляках
  • 📜 Связь времён и культур
  • 🎧 Радиогид для комфортного восприятия
Не только пряники и оружие: как туляки меняли город© Фёдор

Что можно увидеть

  • Улица Металлистов
  • Денисовский переулок
  • Ломовские ворота

Описание экскурсии

Золотой век губернского города. Вы погрузитесь в атмосферу купеческих усадеб и домов. А под индустриальным фасадом раскроете элегантный, просвещённый и заботящийся о себе город.

Старинная улица Металлистов, где жили представители купечества. Свернув в Денисовский переулок, вы увидите Ломовские ворота — редкий образец растреллиевского барокко.

Связь времён. Пройдя по улицам, вы поймёте: многие красивые исторические здания, парки и учебные корпуса — не казённые сооружения, а личные дары городу от его жителей.

А ещё:

  • Вы рассмотрите дома знаменитых горожан и другие знаковые здания
  • Услышите истории о том, как купец Платонов спас Кремль и где жил пряничный король Гречихин
  • Познакомитесь с загадочной историей любви дочери купца Лугинина
  • Узнаете, почему городской голова Ливенцев купил дом у самого себя

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 3 км
  • Радиогид для всех — вы услышите всё чётко, даже если отвлечётесь на фото
  • Мы учитываем интересы, возраст и физические возможности группы и подстраиваем программу под всех
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 17:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Металлистов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Фёдор
Фёдор — ваша команда гидов в Туле
Провели экскурсии для 268 туристов
Ищете гида по Тульской области? Добро пожаловать! Меня зовут Фёдор, я — аккредитованный гид по Тульской области, ваш проводник в мир самоваров, пряников, оружейной славы и заповедных усадеб. Не просто рассказчик,
а создатель ярких впечатлений! Работаю не один: у меня есть надёжная команда профессионалов. Это позволяет с комфортом сопровождать группы любого размера, организовывать масштабные экскурсии и корпоративные выезды. Ваш комфорт и безопасность — наш приоритет. Чтобы каждый участник услышал историю без помех, мы используем современные радиогиды. Слышно даже в шумных местах! Никакой толкотни вокруг гида — только чистое звучание и полное погружение в атмосферу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Мария)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Мария)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Мария)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Калинина)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Ольга)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Ольга)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Ольга)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Ольга)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Ольга)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Ольга)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Анастасия)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Анастасия)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Анастасия)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Анна)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Анна)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Анна)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Анна)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Анна)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Денис)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Денис)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Денис)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Денис)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Виктор)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Виктор)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Виктор)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Виктор)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Виктор)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Виктор)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Виктор)Не только пряники и оружие: как туляки меняли город (Виктор)
Е
Евгения
10 ноя 2025
Шикарная экскурссия!
В
Виктория
8 ноя 2025
Благодарю Фёдора за интересную экскурсию по очень душевному городу Туле! Информация очень логичная, мы многое запомнили, истории интересные и живые. Особая благодарность за радушие и уважение к времени - мы приехали в будний день, на экскурсию записались одни. Но Фёдор не отменил мероприятие, провел персональную прогулку. Ребенок в завершении поездки сказал, что запомнил лучше всего именно эту экскурсию🤗
Р
Раиса
6 ноя 2025
Мы в Туле не впервые, но экскурсию в мини группе заказали первый раз. Формат понравился. Многое зависело от экскурсовода и Федор был на высоте! Чувствовалось знание материала, причем не поверхностное, а глубокое. Изложение четкое, выразительное, красиво поставленной речью. Видно, что Федор очень любит и хорошо знает свой город! Спасибо большое!
Анна
Анна
14 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Федор - отличный рассказчик. Было интересно узнать о значимых личностях - местных жителях, которые повлияли на историю города, о том, как Тула выглядела раньше, сравнить то, что было и то, что мы видим сейчас.
Экскурсия получилась индивидуальная. Спасибо огромное Федору!
М
Мария
12 окт 2025
Очень интересная экскурсия, рассказали про дома и их историю. Были наушники, что очень удобно, потому что все всегда отлично слышно. Рекомендую 💯 %
Очень интересная экскурсия, рассказали про дома и их историю. Были наушники, что очень удобно, потому что все всегда отлично слышно. Рекомендую 💯 %Очень интересная экскурсия, рассказали про дома и их историю. Были наушники, что очень удобно, потому что все всегда отлично слышно. Рекомендую 💯 %Очень интересная экскурсия, рассказали про дома и их историю. Были наушники, что очень удобно, потому что все всегда отлично слышно. Рекомендую 💯 %
Наталья
Наталья
10 окт 2025
Сегодня были на экскурсии с Фёдором, нам всем (я, муж, сын) очень понравилось! Фёдор - прекрасный рассказчик, слушать его очень легко и приятно. Нет такого, чтобы вам просто сыпали датами и именами, а по итогу в голове оставалась каша) всё логично, структурировано, прекрасно поставленная речь, короче- восторг. А я обычно из тех людей, которым сложно долго слушать) искренний реккомендасьон.
Е
Елена
6 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Федор настолько интересно преподносит материал, что захотелось вернуться в Тулу и узнать об этом городе больше. Спасибо за таких увлеченных своим делом людей!!!
Александр
Александр
4 окт 2025
Спасибо огромное Фëдору за экскурсию через времена и эпохи Тулы, это была прекрасная и увлекательная прогулка, словно весь город уснул, чтобы мы прошлись по тихим улицам и узнали много интересного.
Е
Екатерина
1 окт 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Не стандартный маршрут, куда бы сами мы не дошли. Спасибо большое Федору. Рекомендую к посещению!
Е
Елена
1 окт 2025
Очень интересную и содержательную экскурсию провел Фёдор. Прекрасный рассказчик, любящий и знающий до мелочей свой город.
А
Анна
27 сен 2025
Взрослым будет интересно, детям - нет. Очень много исторических подробностей и необычных мест
Е
Елена
24 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Всё было замечательно, и сам маршрут, и история города, о которой даже не все туляки знают. Федор преподносит информацию с такой любовью к своему городу, даже гордость
берёт, что такие молодые люди живут там. Были на экскурсии вчетвером, предположила, что дети не запомнят всего, но была удивлена! На следующий день проходили мимо некоторых зданий о которых рассказывал Федор и дети кратко пересказывали о купцах, которым принадлежали они! Это дорого стоит! Хотелось в целом сказать спасибо и Федору, и тулякам за гостеприимство!!!

К
Калинина
19 сен 2025
Экскурсия понравилась было интересно и познавательно к тому же получилась индивидуальной, т. к. был будний день.
Экскурсия понравилась было интересно и познавательно к тому же получилась индивидуальной, т. к. был будний день.
Т
Татьяна
18 сен 2025
Экскурсия Федора мне понравилась очень! Продуманный маршрут, неторопливо, очень интересно и необычно! Я -тулячка. Захотелось узнать побольше о своем городе. Выбирала не просто обзорную, а неординарную. Определенный запас знаний и сведений у меня был. Но Федор рассказал неизвестное об известном. Нисколько не пожалела, что пошла. Рекомендую.
Августина
Августина
15 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Интересная и увлекательная. Экскурсовод Фёдор любит и хорошо знает свой город. Рекомендую.

