Экскурсия по Туле предлагает уникальную возможность увидеть город глазами его созидателей. Путешественники познакомятся с купеческими усадьбами и домами, услышат истории о щедрости и ответственности туляков. Маршрут включает старинную улицу Металлистов и Денисовский переулок с Ломовскими воротами. Посетители узнают о подвигах купца Платонова и жизни пряничного короля Гречихина. Это шанс увидеть Тулу как город, полный истории и культуры

Описание экскурсии

Золотой век губернского города. Вы погрузитесь в атмосферу купеческих усадеб и домов. А под индустриальным фасадом раскроете элегантный, просвещённый и заботящийся о себе город.

Старинная улица Металлистов, где жили представители купечества. Свернув в Денисовский переулок, вы увидите Ломовские ворота — редкий образец растреллиевского барокко.

Связь времён. Пройдя по улицам, вы поймёте: многие красивые исторические здания, парки и учебные корпуса — не казённые сооружения, а личные дары городу от его жителей.

А ещё:

Вы рассмотрите дома знаменитых горожан и другие знаковые здания

Услышите истории о том, как купец Платонов спас Кремль и где жил пряничный король Гречихин

Познакомитесь с загадочной историей любви дочери купца Лугинина

Узнаете, почему городской голова Ливенцев купил дом у самого себя

Организационные детали