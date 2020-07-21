Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

Лев Толстой и Тула: связующие нити

Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества

5
1 отзыв
«Мой адрес всегда: Тула» — именно так часто заканчивал письма Л. Н. Толстой своим многочисленным друзьям и знакомым.

Миллионы людей во всем мире знают и любят Ясную Поляну, родину писателя.

Но нельзя забывать, что его творческая и общественная деятельность были связаны ещё и с самой Тулой.

Я покажу вам здания в городе, не раз видавшие Толстого, и познакомлю с многогранной личностью великого человека.
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Лев Толстой и Тула: связующие нити

Что вас ожидает

Толстовские места в Туле

Начнётся путешествие по следам Толстого от памятника писателю: вы пройдёте по проспекту Ленина, осмотрите Дом Дворянского собрания, Государственный банк, Губернское правление, Окружной суд и первую мужскую гимназию. В каждом из этих мест некогда бывал по своим делам Лев Николаевич. А в конце мы можем зайти в кафе, где за чашкой кофе вы услышите о гастрономических пристрастиях Толстых.

Рассказы о писателе и о городе

Вы обязательно узнаете, как каждое из мест на нашем пути связано с Л. Н. Толстым. Кроме того, я расскажу о его семейной жизни и творческом пути. О том, насколько увлечённой и многогранной личностью он был, и о других любопытных фактах из биографии писателя. Также вы услышите и о самом городе, раскроете, чем ещё славится Тула, кроме пряников и самоваров.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда и напитки в кафе (по вашему желанию)

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г. Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлеченные историей и культурой Тульского края, также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
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1 реальный отзыв

М
21 июля 2020
экскурсия очень понравилась. Татьяна-опытный и эрудированный гид. в ее рассказе переплетается история Тулы с биографией великого писателя. гид ответила на все вопросы, а мы узнали много нового. спасибо! рекомендуем!

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