Вы побываете в родовом имении Льва Толстого — Ясной Поляне.
Прогуляетесь по парку и живописным лесным уголкам, осмотрите флигель, где жил писатель, и отыщете его любимую скамейку.
А ещё заедете на станцию Козлова Засека и почувствуете себя героем эпохи, нашедшей воплощение в «Анне Карениной» и «Войне и мире».
Прогуляетесь по парку и живописным лесным уголкам, осмотрите флигель, где жил писатель, и отыщете его любимую скамейку.
А ещё заедете на станцию Козлова Засека и почувствуете себя героем эпохи, нашедшей воплощение в «Анне Карениной» и «Войне и мире».
Описание экскурсии
Вы осмотрите центральную часть усадьбы и три ключевых объекта.
- Дом Л. Н. Толстого — здесь прошла большая часть жизни писателя
- Флигель Кузминских — выставка о первых литературных шагах Толстого и открытии школы для крестьянских детей
- Козлова Засека — железнодорожная станция, которую Толстой помнил ещё деревянной. Внутри вам покажут исторический фильм о Льве Николаевиче и Софье Андреевне
Вы также услышите:
- какие спортивные игры были популярны в семье Толстых
- как граф управлял имением, сажал леса и спорил с управляющими
- что писал классик о яснополянских лесах в своих книгах
У вас также будет свободное время, чтобы самостоятельно пройти к могиле Льва Толстого в лесу Старый Заказ.
Организационные детали
- Едем на автобусе туристического класса
- Все входные билеты включены в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала или у музея самоваров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 22 туристов
Мы работаем в Туле с 2007 года. У нас большой выбор экскурсий, интересные программы, классные гиды и комфортный транспорт. Состоим в реестре туроператоров. Обычно все путешественники остаются довольны поездкой в наш город на 100%. Ждём и вас — пишите и приезжайте!
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии на «Из Тулы - по знаковым местам Ясной Поляны (с посещением мемориального дома Толстого)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тулы - по толстовским местам
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Здесь продолжается Толстой: экскурсия из Тулы в «Ясную Поляну»
Пройтись по страницам жизни писателя, его усадьбе и застывшей во времени ж/д станции 19 века
Начало: В центре Тулы
2 июн в 10:30
4 июн в 10:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тула - мастерская России. Ключевые места и Музей станка
Что ассоциируется с Тулой? Самовары, пряники, гармонь? А как насчет промышленности? Погрузитесь в историю индустриального развития города на этой экскурсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
5900 ₽ за человека