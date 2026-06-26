От атмосферного музейного квартала у стен кремля вы переместитесь к берёзовым аллеям усадьбы, где рождались «Война и мир» и «Анна Каренина».
Вы увидите дом писателя, прогуляетесь по старинному парку, услышите истории о семье Толстого, его духовных поисках и последних днях жизни. В дороге вас ждёт музыкальное аудиопогружение, а в завершение — приятный гастрономический сюрприз.
Вы увидите дом писателя, прогуляетесь по старинному парку, услышите истории о семье Толстого, его духовных поисках и последних днях жизни. В дороге вас ждёт музыкальное аудиопогружение, а в завершение — приятный гастрономический сюрприз.
Описание экскурсии
- Л. Н. Т. — новый музейный комплекс в самом центре Тулы
- Улица Металлистов — пешеходный Арбат для местных, которые пишут письма с пометкой «мой адрес всегда Тула»
- Памятник Льву Толстому на проспекте Ленина
- Берёзовая аллея «Прешпект» — парадное приветствие для посетителей усадьбы
- Дом Льва Толстого — строгий, но справедливый хранитель истории семьи
- Флигель Кузминских — выставочное пространство, которое познакомит вас с творчеством и путешествиями писателя
- Парк и парковые аллеи Ясной Поляны — тихий остров для воспоминаний о былом
- Конюшня деда писателя — воспоминания об охоте и русский дух
- Могила Льва Толстого — сакральное место, тихая поляна у оврага в лесу
Гид поделится историями о семейной жизни Толстого, его искренней любви к этим просторам и заботе о крестьянах Ясной Поляны.
Вы узнаете:
- почему Ясная Поляна стала не просто домом, а духовным центром жизни Льва Толстого
- как создавались «Война и мир» и «Анна Каренина» и какую роль в этом играла усадьба
- какие семейные радости и драматические события скрывают стены дома писателя
- зачем Толстой отказался от дворянских привилегий и как менялись его взгляды
- почему его могила выглядит так скромно и какие легенды связаны с этим местом
В машине мы послушаем голос писателя и ретромузыку, а после экскурсии у вас будет шанс вытащить «счастливый билет». В нём может попасться дегустация знаменитого Анковского пирога по рецептам С. А. Толстой, тульского «лаптя» с местной начинкой или фирменных пирожков — левашников (знаменитые «Вздохи Николая» из толстовских дневников).
Организационные детали
- В стоимость входит услуга гида-водителя на легковом автомобиле и билеты на территорию музея-заповедника «Ясная Поляна»
- Если группа больше 4 человек, рассчитаем индивидуально стоимость программы и автобуса
- Посещение дома Л. Н. Толстого и флигеля оплачивается отдельно — актуальные цены уточняйте при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 939 туристов
Я аккредитованный гид по Туле. Родилась и выросла в городе-герое. Люблю историю и культуру своего города. Работаю с командой профессиональных гидов. В арсенале есть как классические, так и тематические программы. У нас уникальный формат и индивидуальное решение для каждой экскурсии.
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