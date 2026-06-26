От атмосферного музейного квартала у стен кремля вы переместитесь к берёзовым аллеям усадьбы, где рождались «Война и мир» и «Анна Каренина». Вы увидите дом писателя, прогуляетесь по старинному парку, услышите истории о семье Толстого, его духовных поисках и последних днях жизни. В дороге вас ждёт музыкальное аудиопогружение, а в завершение — приятный гастрономический сюрприз.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Л. Н. Т. — новый музейный комплекс в самом центре Тулы

— новый музейный комплекс в самом центре Тулы Улица Металлистов — пешеходный Арбат для местных, которые пишут письма с пометкой «мой адрес всегда Тула»

— пешеходный Арбат для местных, которые пишут письма с пометкой «мой адрес всегда Тула» Памятник Льву Толстому на проспекте Ленина

на проспекте Ленина Берёзовая аллея «Прешпект» — парадное приветствие для посетителей усадьбы

— парадное приветствие для посетителей усадьбы Дом Льва Толстого — строгий, но справедливый хранитель истории семьи

— строгий, но справедливый хранитель истории семьи Флигель Кузминских — выставочное пространство, которое познакомит вас с творчеством и путешествиями писателя

— выставочное пространство, которое познакомит вас с творчеством и путешествиями писателя Парк и парковые аллеи Ясной Поляны — тихий остров для воспоминаний о былом

— тихий остров для воспоминаний о былом Конюшня деда писателя — воспоминания об охоте и русский дух

— воспоминания об охоте и русский дух Могила Льва Толстого — сакральное место, тихая поляна у оврага в лесу

Гид поделится историями о семейной жизни Толстого, его искренней любви к этим просторам и заботе о крестьянах Ясной Поляны.

Вы узнаете:

почему Ясная Поляна стала не просто домом, а духовным центром жизни Льва Толстого

как создавались «Война и мир» и «Анна Каренина» и какую роль в этом играла усадьба

какие семейные радости и драматические события скрывают стены дома писателя

зачем Толстой отказался от дворянских привилегий и как менялись его взгляды

почему его могила выглядит так скромно и какие легенды связаны с этим местом

В машине мы послушаем голос писателя и ретромузыку, а после экскурсии у вас будет шанс вытащить «счастливый билет». В нём может попасться дегустация знаменитого Анковского пирога по рецептам С. А. Толстой, тульского «лаптя» с местной начинкой или фирменных пирожков — левашников (знаменитые «Вздохи Николая» из толстовских дневников).

Организационные детали