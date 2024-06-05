1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тульская земля и Лев Толстой: индивидуальная экскурсия
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
- нниколай23 мая 2024Спасибо Ольге за прекрасно составленный план маршрута в майские праздники. Все прошло без задержек. Было познавательно
- ННаталья20 мая 2024Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие
- ИИрина12 мая 2024Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥
- ТТатьяна2 мая 2024Бесконечно благодарны за экскурсию, проведенную Мариной Евгеньевной 1 мая 2024. Все сделано профессионально и с душой ☺️. Видно, что человек
- ВВалентин2 мая 2024Экскурсия удалась! Наш гид Евгения проявила себя отличным знатоком темы, великолепным рассказчиком. Она человек глубоко погруженный в тему, абсолютно не
- ААлеся29 апреля 2024Евгения очень грамотный гид. Хорошо рассказывала и отвечала на вопросы. Всё очень доходчиво и интересно. Она сама очень интересный человек. Видно, что много изучает материалов. Просто великолепно провели время. Спасибо огромное!!!
- ИИрина27 апреля 2024Экскурсовод Ольга прекрасно организовала поездку в Ясную Поляну. Идеально рассчитано время - никакой спешки и всё вовремя. Интересный рассказ по дороге познакомил нас не только с жизнью Льва Толстого, но и с эпизодами истории Тулы. Было очень интересно. Спасибо!
- ЕЕкатерина8 апреля 20249 марта 2024 были на экскурсии "Тульская земля и Лев Толстой" с Ольгой. Ольга прекрасно все организовала для нашей компании
- ААндрей9 марта 2024Были 09.03.24. Экскурсию провела Светлана. Огромное спасибо за интереснейшее путешествие в "Страну Льва Толстого". После экскурсии задумались о рассказанном (не напишу о
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Литература и искусство»
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