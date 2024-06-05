Экскурсии о литературе и искусстве Тулы

Найдено 6 экскурсий в категории «Литература и искусство» в Туле, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
77 отзывов
Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
Погулять по живописной усадьбе, погрузиться в мир Льва Толстого и посетить его дом-музей
Начало: Ясная Поляна
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
8 800 за всё до 5 чел.
Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Тульская земля и Лев Толстой: индивидуальная экскурсия
Посетите знаменитый дом-музей Льва Толстого, узнайте о его жизни и творчестве, а также о роли железной дороги в судьбе писателя
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
9 800 за всё до 5 чел.
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
Путешествие по Туле, где жили и творили великие русские писатели. Откройте для себя уникальные места и истории, связанные с Толстым, Пушкиным и другими
Начало: На проспекте Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Из Тулы - по Толстовским местам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Из Тулы - по Толстовским местам: Ясная Поляна, Станция Ясенки, Некрополь Толстых
Погрузитесь в атмосферу Толстовских мест! Узнайте о жизни великого писателя, посетите его родовое имение и места, связанные с его последними днями
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 500 за всё до 5 чел.
Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Следами Толстого по Тульской земле: индивидуальная экскурсия
Посетите Ясную Поляну, дом-музей Толстого, Свято-Никольский храм и узнайте интересные факты о жизни писателя в Туле
Начало: ул. Менделеевская, д. 8
18 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000 за всё до 5 чел.
Лев Толстой и Тула: связующие нити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Лев Толстой и Тула: связующие нити
Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества
Завтра в 09:30
12 июня в 09:00
4 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
    Сегодня были на великолепной и очень насыщенной экскурсии по местам, связанным со знаменитыми писателями и поэтами. Узнали невероятное количество интересных
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    фактов и информации, а ещё посмотрели и даже посетили очень интересные здания. У Ольги поистине энциклопедические знания и отличная манера изложения! А ещё она нас выручила с транспортом, когда моей маме стало плохо на жаре. Ну, и посещение музея Вересаева, находящегося в тихом уголке Тулы было вишенкой на торте этой замечательной экскурсии. Всем рекомендую!!

  • н
    николай
    23 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Спасибо Ольге за прекрасно составленный план маршрута в майские праздники. Все прошло без задержек. Было познавательно
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Из Тулы - по Толстовским местам
    Добрый день! 20.05.2024 были на экскурсии «Из Тулы-по Толстовским местам».,Наша группа была в составе 5 человек. Мы получили колоссальное удовольствие
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    от этой экскурсии. Замечательный экскурсовод Евгения,просто нас очаровала своей любовью и преданностью к своей работе,своим внимание и заботой о нас. Так же хотим выразить свою благодарность водителю Александру,за терпение и внимание к нам. Всем своим знакомым и друзьям,кто решит посетить Тулу,будем рекомендовать экскурсовода Евгению.

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥
    Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥Особенная благодарность экскурсоводу Светлане за эмоциональную атмосферу этой экскурсии 💯👍👍🔥
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
    Бесконечно благодарны за экскурсию, проведенную Мариной Евгеньевной 1 мая 2024. Все сделано профессионально и с душой ☺️. Видно, что человек
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    занимается любимым делом и это очень сильно откликается внутри. Каждая минута экскурсии используется так, чтобы вложить в тебя максимум полезной и интереснейшей информации. Лично мы с мужем от этой экскурсии остались под глубоким впечатлением. И да, такие люди как Марина Евгеньевна, заслуживают глубочайшего уважения ☺️. Экскурсия в Ясной Поляне, проведенная в группе другим экскурсоводом также очень понравилась! Масса фактов и ранее не известных нам нюансов из жизни Льва Николаевича просто не могут оставить тебя равнодушным. Сама по себе Ясная Поляна - волшебное место 😇 Рекомендую однозначно!

    Бесконечно благодарны за экскурсию, проведенную Мариной Евгеньевной 1 мая 2024. Все сделано профессионально и с душой
  • В
    Валентин
    2 мая 2024
    Из Тулы - по Толстовским местам
    Экскурсия удалась! Наш гид Евгения проявила себя отличным знатоком темы, великолепным рассказчиком. Она человек глубоко погруженный в тему, абсолютно не
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    равнодушный и старающийся заинтересовать каждого слушателя. Считаю, что гид и должен быть таким, зажигающим слушателей и заставляющим их сопереживать теме повествования. Остались абсолютно довольны проведенным временем!

  • А
    Алеся
    29 апреля 2024
    Из Тулы - по Толстовским местам
    Евгения очень грамотный гид. Хорошо рассказывала и отвечала на вопросы. Всё очень доходчиво и интересно. Она сама очень интересный человек. Видно, что много изучает материалов. Просто великолепно провели время. Спасибо огромное!!!
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
    Экскурсовод Ольга прекрасно организовала поездку в Ясную Поляну. Идеально рассчитано время - никакой спешки и всё вовремя. Интересный рассказ по дороге познакомил нас не только с жизнью Льва Толстого, но и с эпизодами истории Тулы. Было очень интересно. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    8 апреля 2024
    Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
    9 марта 2024 были на экскурсии "Тульская земля и Лев Толстой" с Ольгой. Ольга прекрасно все организовала для нашей компании
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    из 7 человек! Был индивидуальный трансфер от гостиницы в Туле, путевая экскурсия по городу с выходами, и, посещение Козловой засеки, ж/д станции Ясенки, и, конечно, посещение усадьбы в Ясной Поляне. Ольга с любовью делится своими обширными знаниями о писателе и его семье. Прекрасно знает историю Тульской земли, и с удовольствием рассказывает о городе и его известных жителях. Нам было интересно! Кроме того, Ольга помогла с организацией обеда, все заказала заранее, и мы не теряя время перекусили, и отправились на продолжение литературной прогулки. В усадьбе экскурсию вел местный экскурсовод. Однозначно, рекомендую эту экскурсию!

  • А
    Андрей
    9 марта 2024
    Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
    Были 09.03.24. Экскурсию провела Светлана. Огромное спасибо за интереснейшее путешествие в "Страну Льва Толстого". После экскурсии задумались о рассказанном (не напишу о
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    чём, сами узнаете, познакомившись со Светланой) и захотелось читать и читать Толстого… Всем рекомендую прекрасного и эрудированного Человека (именно с Большой буквы!).

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Литература и искусство»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Ясная Поляна - путешествие в «литературную Мекку» (на вашем автомобиле)
  2. Тульская земля и Лев Толстой (на вашем автомобиле)
  3. Тула и классики русской литературы (на вашем автомобиле)
  4. Из Тулы - по Толстовским местам
  5. Следами Толстого по Тульской земле (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Литература и искусство" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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