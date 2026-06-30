Мастер-класс проходит на кондитерской фабрике, где в стенах современного производства жив дух купеческой Тулы. Вас ожидает:

замес пряничного теста с нуля;

лепка пряника своими руками по уникальной пряничной форме;

рассказ ведущей о пряничном мастерстве;

раскрытие пряничных секретов;

легенды и истории о тульском прянике;

создание своей уникальной пряничной начинки;

пряничный блиц-опрос с призами;

русское чаепитие с традициями и обычаями;

вручение пряников, сделанных своими руками. Вы заберёте домой ещё тёплый, только что испечённый пряник весом 350 г в нарядной фирменной коробочке, а также получите памятный сертификат об участии в мастер-классе. Важная информация:.

вручение пряников, сделанных своими руками. Вы заберёте домой ещё тёплый, только что испечённый пряник весом 350 г в нарядной фирменной коробочке, а также получите памятный сертификат об участии в мастер-классе. Важная информация:.

• вручение пряников, сделанных своими руками. Вы заберёте домой ещё тёплый, только что испечённый пряник весом 350 г в нарядной фирменной коробочке, а также получите памятный сертификат об участии в мастер-классе. Важная информация: