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Мастер-класс «Замес по-тульски»

Предлагаем вам расширенную программу для уверенных в себе кулинаров и гурманов, желающих прикоснуться ко всем тайнам пряничного мастерства! Вместе мы замесим пряничное тесто с нуля, слепим пряники своими руками, послушаем легенды и истории о пряниках и многое другое!
Мастер-класс «Замес по-тульски»
Мастер-класс «Замес по-тульски»
Мастер-класс «Замес по-тульски»

Описание мастер-класса

Мастер-класс проходит на кондитерской фабрике, где в стенах современного производства жив дух купеческой Тулы. Вас ожидает:

  • замес пряничного теста с нуля;
  • лепка пряника своими руками по уникальной пряничной форме;
  • рассказ ведущей о пряничном мастерстве;
  • раскрытие пряничных секретов;
  • легенды и истории о тульском прянике;
  • создание своей уникальной пряничной начинки;
  • пряничный блиц-опрос с призами;
  • русское чаепитие с традициями и обычаями;
вручение пряников, сделанных своими руками. Вы заберёте домой ещё тёплый, только что испечённый пряник весом 350 г в нарядной фирменной коробочке, а также получите памятный сертификат об участии в мастер-классе. Важная информация:.
вручение пряников, сделанных своими руками. Вы заберёте домой ещё тёплый, только что испечённый пряник весом 350 г в нарядной фирменной коробочке, а также получите памятный сертификат об участии в мастер-классе. Важная информация:.
• вручение пряников, сделанных своими руками. Вы заберёте домой ещё тёплый, только что испечённый пряник весом 350 г в нарядной фирменной коробочке, а также получите памятный сертификат об участии в мастер-классе. Важная информация:
  • Мастер-классы проводятся на территории фабрики. Экскурсии на производство не проводятся.
  • Длительность мастер-класса 1.5 часа.
  • Основная часть программы (замес теста) проходит в первые 20 минут. Пожалуйста, не опаздывайте.
  • Рекомендуемый возраст участников — 10+.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Замес пряничного теста с нуля
  • Лепка пряника
  • Информационно-развлекательный блок
  • Чаепитие с продукцией фабрики
  • Сертификат об участии
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Экскурсия на производство
Место начала и завершения?
Ул. Скуратовская,98
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Мастер-классы проводятся на территории фабрики. Экскурсии на производство не проводятся
  • Длительность мастер-класса 1.5 часа
  • Основная часть программы (замес теста) проходит в первые 20 минут. Пожалуйста, не опаздывайте
  • Рекомендуемый возраст участников - 10+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тулы

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