Индивидуальная
до 5 чел.
Мастеровая Тула: ярко, вкусно, интересно
Побывать в музеях пряника и гармони, открыть секреты самовара и смастерить филимоновскую игрушку
Начало: У Кремля
«*Мастер-класс по выпечке пряника*— разберемся, откуда взялась главная тульская сладость и как её можно «напечатать»»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс по выпечке тульских калачей
Узнайте секреты тульских калачей и испеките свой! Присоединяйтесь к увлекательному мастер-классу в центре Тулы и насладитесь вкусом истории
Начало: На улице Энгельса
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00
2 фев в 11:00
3 фев в 11:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по изготовлению тульского пряника
Познакомиться с производством кондитерских изделий под руководством мастерицы-пряничницы
Начало: В самом центре города, недалеко от кластера «Октав...
«научитесь правильно раскатывать, формовать тесто, распределять начинку и запечатывать его в формы»
Сегодня в 12:00
22 янв в 10:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Замес по-тульски: мастер-класс на пряничной фабрике 10+
Приготовить традиционное лакомство по секретному рецепту 17 века
Начало: На ул. Скуратовская
«Вы сами замесите тесто, узнаете, что символизируют узоры, какие начинки используют и как тульский пряник стал узнаваемым брендом России»
24 янв в 14:00
25 янв в 12:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по керамике в Туле: пиалы киринуки
Почувствовать себя скульптором и создать авторскую керамику своими руками
Начало: На ул. Фридриха Энгельса
«Или полноценные боулы для супов и десертов»
24 янв в 18:00
31 янв в 18:00
2200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Туле в январе 2026
Сейчас в Туле в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1500 до 8500. Туристы уже оставили гидам 394 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Туле на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 394 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март