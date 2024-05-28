Фотопрогулка по Туле

Приглашаем на фотопрогулку по Туле! Узнайте интересные факты о городе и получите профессиональные фотографии на фоне его достопримечательностей
Приглашаем на увлекательную фотопрогулку по старинной Туле! В ходе экскурсии вы увидите знаменитый Кремль, купеческую Пятницкую улицу, отреставрированную Казанскую набережную и памятник «Тульский пряник».

В дружеской атмосфере будут рассказаны интересные факты о жизни города, а также сделаны несколько десятков ярких профессиональных снимков. Это отличная возможность запечатлеть незабываемые моменты и узнать больше о Туле
5
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии
  2. 🏰 Уникальные исторические места
  3. 📚 Интересные факты о Туле
  4. 🎨 Авторская обработка снимков
  5. 👥 Индивидуальный подход

Что можно увидеть

  • Памятник «Тульский пряник»
  • Кремль
  • Пятницкая улица
  • Казанская набережная
Фотопрогулка по Туле
Фотопрогулка по Туле
Фотопрогулка по Туле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Памятник «Тульский пряник», посвящённый «самому сладкому горожанину».
  • Кремль — сердце Тулы и образец русского оборонного зодчества 16 века.
  • Пятницкую улицу с купеческими особняками и памятником Самовару.
  • Казанскую набережную вдоль реки Упа — любимое место отдыха горожан.

Вы узнаете:

  • Как изготавливали печатные пряники.
  • Что такое «жамки».
  • Где прячется тульский мастеровой.
  • Как сейчас развивается город.

Организационные детали

  • В течение недели после прогулки вы получите ссылку на готовые фото в авторской обработке (от 35 штук).
  • По запросу можно увеличить количество людей. Доплата — 800 руб. с человека.
  • Прогулку для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Тульскому прянику
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
28 мая 2024
Замечательная фотопрогулка, остались прекрасные фотографии от поездки в Тулу с подругами. Фотограф Ксения прекрасно ловила кадры, подсказывала куда лучше встать) понравилось, что пошли на встречу и поменяли маршрут прогулки, на те локации, которые были интересны нам. Спасибо большое ☺️ творческих успехов и благодарных клиентов 🎀
О
26 мая 2024
Отличные фото, приятное общение. Рекомендую
О
10 мая 2024
Ксения отлично рассказала интересные факты о Туле и плюс хорошие фотографии
Х
9 мая 2024
Спасибо 🙏 все очень понравилось мне и моей дочке! Впервые в Туле. Это то что надо! Будем рекомендовать!!!
Д
5 мая 2024
Были всей семьей в Туле, думали чем еще заняться кроме пряников)) решили взять фото прогулку -и не прогадали! Спасибо огромное,нас не просто сфотографировали всей семьей,но и показали сердце города,рассказ живой и интересный)
Самое главное, что детям понравилось, было весело!
Спасибо за такое классное предложение!
Рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тулы

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеФотопрогулкиНабережнаяПопулярные местаТульский КремльПамятник тульскому пряникуКазанская набережнаяУлица МеталлистовДля студентовСамое главноеАктивности

Похожие экскурсии из Тулы

Тула - город героев и мастеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
297 отзывов
Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров
Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии
Начало: В исторической части города
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 5 чел.
О Туле - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка в Туле: яркие снимки на фоне достопримечательностей
Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей
Начало: У скульптуры «Тульский пряник»
16 июня в 12:00
18 июня в 12:00
70005 600 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Туле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Туле
ХорошоТам