Приглашаем на увлекательную фотопрогулку по старинной Туле! В ходе экскурсии вы увидите знаменитый Кремль, купеческую Пятницкую улицу, отреставрированную Казанскую набережную и памятник «Тульский пряник».
В дружеской атмосфере будут рассказаны интересные факты о жизни города, а также сделаны несколько десятков ярких профессиональных снимков. Это отличная возможность запечатлеть незабываемые моменты и узнать больше о Туле
В дружеской атмосфере будут рассказаны интересные факты о жизни города, а также сделаны несколько десятков ярких профессиональных снимков. Это отличная возможность запечатлеть незабываемые моменты и узнать больше о Туле
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏰 Уникальные исторические места
- 📚 Интересные факты о Туле
- 🎨 Авторская обработка снимков
- 👥 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Памятник «Тульский пряник»
- Кремль
- Пятницкая улица
- Казанская набережная
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Памятник «Тульский пряник», посвящённый «самому сладкому горожанину».
- Кремль — сердце Тулы и образец русского оборонного зодчества 16 века.
- Пятницкую улицу с купеческими особняками и памятником Самовару.
- Казанскую набережную вдоль реки Упа — любимое место отдыха горожан.
Вы узнаете:
- Как изготавливали печатные пряники.
- Что такое «жамки».
- Где прячется тульский мастеровой.
- Как сейчас развивается город.
Организационные детали
- В течение недели после прогулки вы получите ссылку на готовые фото в авторской обработке (от 35 штук).
- По запросу можно увеличить количество людей. Доплата — 800 руб. с человека.
- Прогулку для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Тульскому прянику
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Туле
Здравствуйте! Меня зовут Елена, вместе с дружной командой мы создаём авторские маршруты по Туле с красивыми локациями. Наша цель: увлечь вас интересными историями и оставить профессиональные снимки на память о путешествии. До встречи на фотопрогулках!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 мая 2024
Замечательная фотопрогулка, остались прекрасные фотографии от поездки в Тулу с подругами. Фотограф Ксения прекрасно ловила кадры, подсказывала куда лучше встать) понравилось, что пошли на встречу и поменяли маршрут прогулки, на те локации, которые были интересны нам. Спасибо большое ☺️ творческих успехов и благодарных клиентов 🎀
О
Ольга
26 мая 2024
Отличные фото, приятное общение. Рекомендую
О
Ольга
10 мая 2024
Ксения отлично рассказала интересные факты о Туле и плюс хорошие фотографии
Х
Христина
9 мая 2024
Спасибо 🙏 все очень понравилось мне и моей дочке! Впервые в Туле. Это то что надо! Будем рекомендовать!!!
Д
Дмитрий
5 мая 2024
Были всей семьей в Туле, думали чем еще заняться кроме пряников)) решили взять фото прогулку -и не прогадали! Спасибо огромное,нас не просто сфотографировали всей семьей,но и показали сердце города,рассказ живой и интересный)
Самое главное, что детям понравилось, было весело!
Спасибо за такое классное предложение!
Рекомендую!
Самое главное, что детям понравилось, было весело!
Спасибо за такое классное предложение!
Рекомендую!
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