Были всей семьей в Туле, думали чем еще заняться кроме пряников)) решили взять фото прогулку -и не прогадали! Спасибо огромное,нас не просто сфотографировали всей семьей,но и показали сердце города,рассказ живой и интересный)

Самое главное, что детям понравилось, было весело!

Спасибо за такое классное предложение!

Рекомендую!