Нинзю тадо — это развернутая картина чайных действ Японии с самыми яркими традиционными сортами: сентя и маття.
Несколько мастеров будут поэтапно сменять друг друга, чтобы вы попробовали как можно больше сортов напитка, узнали о его особенностях и истории. И всё это — в атмосфере театрального чайного действа.
Описание мастер-класса
- Мастер продемонстрирует вам чайный этикет и погрузит в истоки истории напитка и традиции Японии.
- Вы познакомитесь с церемониальными маття и сентя.
- Попробуете угощение из традиционных солений и сладостей.
- А в подарок получите мастер-класс по завариванию.
Организационные детали
- В церемонию входят традиционные сладости и соленья из Японии.
- Можно прийти с детьми старше 12 лет (но помните, процесс чаепития — спокойный, на шумную компанию не рассчитан).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваш гид в Туле
Провёл экскурсии для 52 туристов
Я — чайный мастер, специалист по китайской культуре и организатор чайного клуба в Туле. С 2022 года регулярно провожу церемонии и знакомлю гостей и туляков с культурой Японии и Китая. Мои коллеги — сотрудники галереи и артистки театра японского танца Инари-но-Мико.
Входит в следующие категории Тулы
