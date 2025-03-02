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историю и настоящее города. Нам очень повезло с Марией. Молодая с горящими глазами и искренне влюбленная в свой город, она всю экскурсию шла спиной вперед, чтобы быть к группе лицом. Не теряя зрительного контакта, она рассказывала нам о Туле. Два часа пролетели как один миг. Спасибо большое Марии. Особенно понравилось, что экскурсия шла с наушниками, и мы не зависели от уличного шума и расстояния от экскурсовода