Кремлёвский Сквер – экскурсии в Туле

Найдено 4 экскурсии в категории «Кремлёвский Сквер» в Туле, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
Пешая
2 часа
26 отзывов
Групповая
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Тулы, прогуливаясь по её историческим местам и наслаждаясь уникальными арт-объектами на Казанской набережной
Начало: Ул. Советская, д. 16
Расписание: По субботам, воскресеньям и праздникам
Сегодня в 15:00
29 мар в 13:00
700 ₽ за человека
Тульский кремль, индивидуальная экскурсия
Пешая
1.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Тульский кремль
Познайте дух старинной России, прогуливаясь по аллеям Тульского кремля, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Туле на транспорте туриста
На машине
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Туле: от кремля до кулинарных традиций
Погрузитесь в богатую историю Тулы, её архитектурные шедевры и кулинарные изыски. Экскурсия на транспорте туриста откроет город с новой стороны
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Тула - первое знакомство, индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
96 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4300 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    2 марта 2025
    Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
    Не в первый раз были в Туле, но хотелось пройти по ее улицам с профессионалом, который помог бы нам узнать
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    историю и настоящее города. Нам очень повезло с Марией. Молодая с горящими глазами и искренне влюбленная в свой город, она всю экскурсию шла спиной вперед, чтобы быть к группе лицом. Не теряя зрительного контакта, она рассказывала нам о Туле. Два часа пролетели как один миг. Спасибо большое Марии. Особенно понравилось, что экскурсия шла с наушниками, и мы не зависели от уличного шума и расстояния от экскурсовода

  • В
    Ввлерия
    1 марта 2025
    Тула - первое знакомство, индивидуальная экскурсия
    Галине, спасибо за экскурсию. Видно, что экскурсовод живёт, болеет своим делом. Гуляли даже больше, чем было запланированно. Плюс получили доп рекомендации по интересным местам в Туле. Спасибо.
  • h
    hi+79104
    23 февраля 2025
    Тульский кремль, индивидуальная экскурсия
    Нам очень понравилась экскурсия Татьяна, прекрасный экскурсовод. Все было понятно и интересно. Спасибо.
  • С
    Светлана
    20 февраля 2025
    Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
    Хоть погода была холодная,но Мария создала благоприятную атмосферу на экскурсии! Советую данного гида!
  • Е
    Елена
    10 ноября 2024
    Тула - первое знакомство, индивидуальная экскурсия
    Добрый вечер! Спасибо за экскурсию! Нам все понравилось. Николай- хороший гид. Мы многое узнали и посмотрели. Получили ответы на все вопросы. Желаем успехов!!! Елена, Андрей
  • А
    Аширова
    12 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Туле на транспорте туриста
    Очень интересно. Экскурсовод спрашивал, о чем хотим узнать подробнее. Много фактов, интересных уточнений. Акцент на интересующей теме. Время быстро пролетело. Рекомендуем!
  • В
    Виктория
    7 августа 2024
    Тульский кремль, индивидуальная экскурсия
    Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Павел - профессионал своего дела, с огромной любовью к своему городу! Интересно было всем, даже подростки (небольшие фанаты экскурсий, очень уставшие) были в полном восторге!!!
  • И
    Игорь
    25 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Туле на транспорте туриста
    Все было прекрасно, большое спасибо гиду Владимиру, нам все понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Кремлёвский Сквер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
  2. Тульский кремль, индивидуальная экскурсия
  3. Обзорная экскурсия по Туле на транспорте туриста
  4. Тула - первое знакомство, индивидуальная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Памятник тульскому прянику
  6. Кремль
  7. Музей пряника
  8. Всехсвятский кафедральный собор
  9. Музей Оружия
  10. Богоявленский собор
Сколько стоит экскурсия по Туле в марте 2025
Сейчас в Туле в категории "Кремлёвский Сквер" можно забронировать 4 экскурсии от 700 до 5500. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Туле на 2025 год по теме «Кремлёвский Сквер», 179 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май