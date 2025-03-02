Групповая
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Тулы, прогуливаясь по её историческим местам и наслаждаясь уникальными арт-объектами на Казанской набережной
Начало: Ул. Советская, д. 16
Расписание: По субботам, воскресеньям и праздникам
Сегодня в 15:00
29 мар в 13:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия в Тульский кремль
Познайте дух старинной России, прогуливаясь по аллеям Тульского кремля, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Туле: от кремля до кулинарных традиций
Погрузитесь в богатую историю Тулы, её архитектурные шедевры и кулинарные изыски. Экскурсия на транспорте туриста откроет город с новой стороны
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту
Начало: Площадь Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4300 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина2 марта 2025Не в первый раз были в Туле, но хотелось пройти по ее улицам с профессионалом, который помог бы нам узнать
- ВВвлерия1 марта 2025Галине, спасибо за экскурсию. Видно, что экскурсовод живёт, болеет своим делом. Гуляли даже больше, чем было запланированно. Плюс получили доп рекомендации по интересным местам в Туле. Спасибо.
- hhi+7910423 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия Татьяна, прекрасный экскурсовод. Все было понятно и интересно. Спасибо.
- ССветлана20 февраля 2025Хоть погода была холодная,но Мария создала благоприятную атмосферу на экскурсии! Советую данного гида!
- ЕЕлена10 ноября 2024Добрый вечер! Спасибо за экскурсию! Нам все понравилось. Николай- хороший гид. Мы многое узнали и посмотрели. Получили ответы на все вопросы. Желаем успехов!!! Елена, Андрей
- ААширова12 августа 2024Очень интересно. Экскурсовод спрашивал, о чем хотим узнать подробнее. Много фактов, интересных уточнений. Акцент на интересующей теме. Время быстро пролетело. Рекомендуем!
- ВВиктория7 августа 2024Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Павел - профессионал своего дела, с огромной любовью к своему городу! Интересно было всем, даже подростки (небольшие фанаты экскурсий, очень уставшие) были в полном восторге!!!
- ИИгорь25 июля 2024Все было прекрасно, большое спасибо гиду Владимиру, нам все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Кремлёвский Сквер»
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