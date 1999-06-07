Что вы увидите
- Тульский кремль
- Тульский посад
- Благовещенская церковь
- Заречная сторона города
- Киевская улица
- Площадь Победы
Что вас ждет на экскурсии:
- Вы побываете в крепости 16 века, узнаете, где проходил Крымский и Изюмский шлях, зачем каменную крепость построили в низине на болоте и какие героические события с ней связаны.
- Познакомитесь с тульским посадом, старым городом 16 и 17 века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года.
- Откроете для себя истоки кузнечного и производства России в заречной стороне города, удивитесь тому, что Тула – родина российской металлургии.
- Поймете, почему «в Тулу своим самоваром не ездят», у кого «дом - полная чаша» и где «хоронили тещу, что порвали 3 баяна».
- Побываете и на главной тульской Киевской улице, которая представляет собой «машину времени» во всех эпохи города на реке Тулице.
- Проникнитесь уважением к защитникам города осенью 1941 года и побываете на Площади Победы Города-героя Тулы, десятого из 13 городов, удостоенных особой награды «Золотая Звезда».
Организационные моменты
- В стоимость включено посещение тульского кремля с экскурсией.
- Посещение музеев города (кроме тульского кремля) в программу не включено, но возможно за дополнительную плату по предварительной заявке.
Что не входит
- Доплата за экскурсию по Кремлю (150 руб/чел)
- Транспортное обслуживание (возможен транспорт гида за дополнительную плату или Ваш транспорт)
- Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Екатерина Д.
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Екатерина Д. проводит ещё 5 экскурсий
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