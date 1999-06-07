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Обзорная экскурсия по Туле

5
19 отзывов
Екатерина Д.
Екатерина Д. – Гид из Тулы
Авторская обзорная экскурсия ⛳ в городе, стоящем уже почти девять веков на реке Упе и Тулице, славящимся не только своей военной историей 📖, но и печатными пряниками, самоварами, производством оружия и музыкальных инструментов.

Посетим кремль и пройдемся по тульскому посаду.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Туле
Обзорная экскурсия по Туле

Что вы увидите

  • Тульский кремль
  • Тульский посад
  • Благовещенская церковь
  • Заречная сторона города
  • Киевская улица
  • Площадь Победы

Что вас ждет на экскурсии:

  • Вы побываете в крепости 16 века, узнаете, где проходил Крымский и Изюмский шлях, зачем каменную крепость построили в низине на болоте и какие героические события с ней связаны.
  • Познакомитесь с тульским посадом, старым городом 16 и 17 века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года.
  • Откроете для себя истоки кузнечного и производства России в заречной стороне города, удивитесь тому, что Тула – родина российской металлургии.
  • Поймете, почему «в Тулу своим самоваром не ездят», у кого «дом - полная чаша» и где «хоронили тещу, что порвали 3 баяна».
  • Побываете и на главной тульской Киевской улице, которая представляет собой «машину времени» во всех эпохи города на реке Тулице.
  • Проникнитесь уважением к защитникам города осенью 1941 года и побываете на Площади Победы Города-героя Тулы, десятого из 13 городов, удостоенных особой награды «Золотая Звезда».
Организационные моменты
  • В стоимость включено посещение тульского кремля с экскурсией.
  • Посещение музеев города (кроме тульского кремля) в программу не включено, но возможно за дополнительную плату по предварительной заявке.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Доплата за экскурсию по Кремлю (150 руб/чел)
  • Транспортное обслуживание (возможен транспорт гида за дополнительную плату или Ваш транспорт)
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Обзорная экскурсия по Туле
Обзорная экскурсия по Туле
Обзорная экскурсия по Туле
Обзорная экскурсия по Туле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Екатерина Д.
Екатерина Д.
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19 отзывов оставили туристы

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