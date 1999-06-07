Екатерина Д. – Гид из Тулы

Авторская обзорная экскурсия ⛳ в городе, стоящем уже почти девять веков на реке Упе и Тулице, славящимся не только своей военной историей 📖, но и печатными пряниками, самоварами, производством оружия и музыкальных инструментов.



Посетим кремль и пройдемся по тульскому посаду.