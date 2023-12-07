Экскурсия пешеходная, поэтому обязательно одевайтесь по погодным условиям в удобную, проверенную обувь. Протяженность маршрута: не менее 2,5 км.

Рекомендуется для детей от 7 лет.

Что вас ожидает: Пешеходная обзорная экскурсия с персональным гидом по историческому центру Тулы — это не просто рассказ, а теплое дружеское общение с индивидуальным подходом. Маршрут охватывает территорию старого тульского посада в сердце которого расположен пятивековой Кремль — крепость на границе с Диким полем — защищавший южные рубежи нашего государства в XVI-XVII веках. Во время прогулки вы познакомитесь с главной площадью Тулы — площадью Ленина, откуда стартует парад Победы на 9 мая, а ранее располагались роскошные купеческие особняки, доходные дома и магазины. Увидите памятник Прянику, прогуляетесь вокруг стен и башен по Кремлёвскому саду, а затем обновленной Казанской набережной — здесь можно сделать памятные фото внутри и увидеть златоглавый Успенский собор с колокольней вблизи. Обязательно разгадаем «Тульскую азбуку» и загадаем желание возле городских скульптур Тульского городового, Тульского мастерового, и только что открывшегося памятника Тульскому самовару ростом в 6 метров со сказочной подсветкой внутри! Окунуться в камерную атмосферу старейшей купеческой улицы Пятницкой (ныне Металлистов) поможет увлекательный рассказ гида-историка. Вы узнаете, что когда-то это была самая богатая торговая улица, возникшая в конце XVI века вдоль дороги, ведущей к Пятницкой башне Кремля. Полностью замощенная еще в XVIII веке, с каменными домами, возле каждого из которых стоял фонарь, улица поражала роскошью. На Пятницкой когда-то были гостиный двор, две цирюльни, питейный дом, несколько трактиров, 40 лавок, общество трезвости, чайная, усадьба пряничного короля Белолипецкого, а сегодня — музейный квартал! Организационные детали: