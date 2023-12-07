Тула в вопросах и ответах
Кто подарил Туле памятник Прянику и Владимиру Ильичу? Почему Тульский кремль красно-белый? Что остановило самый страшный пожар в городе? Кто такие тульские казюки? Где проходила граница с Диким Полем? Почему Тула — город-Герой? На какой купюре изображен бывший Тульский губернатор? Какая она — Тула оружейная, самоварная, пряничная? Приглашаем на неспешную прогулку в дружеской компании, чтобы почувствовать атмосферу исторического центра города мастеров и познакомиться с его главными символами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памятник прянику
- Площадь Ленина
- Дома пряничников Гречихина и Белолипецкого
- Бывший филлиповский магазин
- Тульский Кремль
- Кремлевский сад
- Памятник «Тульская азбука»
- Казанская набережная
- Храмы Успенского женского монастыря
- Памятник городовому
- Памятник самовару
- Музейный квартал
Описание
Что вас ожидает: Пешеходная обзорная экскурсия с персональным гидом по историческому центру Тулы — это не просто рассказ, а теплое дружеское общение с индивидуальным подходом. Маршрут охватывает территорию старого тульского посада в сердце которого расположен пятивековой Кремль — крепость на границе с Диким полем — защищавший южные рубежи нашего государства в XVI-XVII веках. Во время прогулки вы познакомитесь с главной площадью Тулы — площадью Ленина, откуда стартует парад Победы на 9 мая, а ранее располагались роскошные купеческие особняки, доходные дома и магазины. Увидите памятник Прянику, прогуляетесь вокруг стен и башен по Кремлёвскому саду, а затем обновленной Казанской набережной — здесь можно сделать памятные фото внутри и увидеть златоглавый Успенский собор с колокольней вблизи. Обязательно разгадаем «Тульскую азбуку» и загадаем желание возле городских скульптур Тульского городового, Тульского мастерового, и только что открывшегося памятника Тульскому самовару ростом в 6 метров со сказочной подсветкой внутри! Окунуться в камерную атмосферу старейшей купеческой улицы Пятницкой (ныне Металлистов) поможет увлекательный рассказ гида-историка. Вы узнаете, что когда-то это была самая богатая торговая улица, возникшая в конце XVI века вдоль дороги, ведущей к Пятницкой башне Кремля. Полностью замощенная еще в XVIII веке, с каменными домами, возле каждого из которых стоял фонарь, улица поражала роскошью. На Пятницкой когда-то были гостиный двор, две цирюльни, питейный дом, несколько трактиров, 40 лавок, общество трезвости, чайная, усадьба пряничного короля Белолипецкого, а сегодня — музейный квартал! Организационные детали:
- Экскурсия пешеходная, поэтому обязательно одевайтесь по погодным условиям в удобную, проверенную обувь. Протяженность маршрута: не менее 2,5 км.
- Рекомендуется для детей от 7 лет.
С понедельника по пятницу по запросу.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Что не входит
- Вода и напитки на протяжении пути
- Сувенирная продукция
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Менделеевская, 8Завершение: Металлистов, 25
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по пятницу по запросу.Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Важная информация
- Группа до 20 человек.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
- Место встречи с гидом и оплаты вы узнаёте сразу после бронирования.
- Дополнительных расходов в ходе экскурсии нет.
- Обязательно одевайтесь по погодным условиям в удобную, проверенную обувь.
- Протяженность маршрута: не менее 2,5 км.
- Рекомендуется для детей от 7 лет.
- Точное место встречи обговаривается индивидуально. Ориентировочно —Менделеевская, 8 или возле памятника В. И. Ленину
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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